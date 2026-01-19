31개 단체 "울산과학대 청소노동자 문제해결, 정부와 HD현대가 나서야"

▲민주노총 울산지역본부, 울산지역 시민사회단체와 정당 등 31개 단체가 19일 울산시청 프레스센터센터에서 기자회견을 열고 울산과학대 청소노동자 문제해결을 촉구하고 있다 ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기