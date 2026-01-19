"단 한번의 사고는 국가 파산" ... 고리2호기 수명연장 무효소송 나서

큰사진보기 ▲탈핵경남시민행동 경남환경운동연합 창원기후행동은 19일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 ‘소송인단모집’을 선언했다. ⓒ 탈핵경남시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲고리2호기 수명연장 백지화 시민소송인단 모집. ⓒ 시민소송단 관련사진보기

"단 한번의 사고는 국가 파산."원자력안전위원회(원안위)가 40년 설계수명이 만료되어 정지 중이던 고리2호기에 대해 계속운전(수명연장)을 허가하자 시민들이 무효소송을 벌이기로 하면서 이같이 외쳤다. 탈핵경남시민행동 경남환경운동연합 창원기후행동은 19일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 '소송인단모집'을 선언했다.원안위는 2025년 11월 13일 고리2호기 수명연장을 승인했다.더30Km포럼, 부산민주시민연대포럼, 부산고리2호기수명연장·핵폐기장반대범시민운동본부, 탈핵부산시민연대, 탈핵시민연대, 환경운동연합으로 구성된 고리2호기 수명연장 백지화 시민소송단은 오는 31일까지 시민소송단을 모집한다.시민소송단에 경남지역 시민단체도 함께 하기로 한 것이다. 시민소송단은 원안위를 상대로 서울행정법원에 고리2호기 수명연장 무효 소송을 낼 예정이다.탈핵경남시민행동 등 단체는 "고리2호기는 40년이 지난 노후 원전으로서 최근 4년 동안의 평균 가동률이 54%였다"라며 "전체 원전의 평균 가동률이 83%에 비하면 아주 낮은 가동률이다. 노후 원전은 그만큼 고장이 많다는 것이고 안전하지 않다는 증거이다"라고 설명했다.고리2호기 수명연장 승인은 위법하다는 것이다. 이들은 "원자력안전법 제36조는 수명을 연장하려는 원전은 수명 만료 2~5년 전에 수명연장을 위한 안전성 평가 보고서를 원안위에 제출해야 한다. 한수원은 기한인 2021년 4월까지 제출하지 않았다. 제출 기한 1년 유예 신청을 하였으나 원안위는 기각했다. 한국수력원자력(한수원)은 2022년 4월 4일 윤석열 인수위 시기에 수명연장을 위한 안전성평가보고서를 제출했지만 엄연한 위법이었다. 원안위는 300만 원 벌금과 고발 조치하는 것으로 위법 사항에 대한 조치를 마무리하고 수명연장 절차를 강행했다. 원안위는 안전성평가보고서 제출 기한을 수명 만료 전 5년~10년으로 법을 개정했다"라고 설명했다.또 고리2호기 수명연장 승인이 안전성 평가에 미흡하다는 것이다. 이들은 "노후 설비, 부품 교체 등 시설 개선 비용으로 1800억 원이 투입됐다. 일본은 노후 원전 안전 비용으로 한 기당 2조 원 이상 투입했다. 캐나다 젠틀리 2호기는 수명연장 비용이 4조 원이라 수명연장을 포기했다. 1,800억 원을 들여 40년 된 원전을 안전하게 만든다는 것은 이해하기 어렵다"라며 "최신 안전 기술을 적용하지 않았고 중대사고를 포함한 안전성 평가를 하지 않았다"라고 밝혔다.절차적 문제도 있다는 것이다. 고리2호기 관련해 이들은 "수명연장 시 방사선환경영향평가서 주민 공람과 공청회가 제대로 이루어지지 않았다. 평가서에는 중대 사고 평가 가 누락됐고 다수호기 위험성이 배제됐다. 주민 의견 반영률은 0.02%에 불과했다"라고 밝혔다."경제성 평가의 잘못"도 있다는 것. 이들은 "한수원은 고리2호기 수명연장으로 1,619억 원의 이익이 발생한다고 주장하지만 평균 가동률을 78.6%로 가정했을 경우이다. 노후 원전의 가동률을 78.6%로 잡은 것은 현실을 무시한 계산이다. 서왕진 국회의원은 평균 가동률을 62.8%로 계산하면 118억 원의 손실이 발생한다고 주장했다"라며 "수명연장을 위한 설비 개선비용을 터무니없이 낮게 투입하고 이익이 발생한다고 하는 것은 눈속임에 불과하다. 고리2호기 최근 4년 평균 가동률은 54%로 밝혀졌다"라고 설명했다.원전 사고 관련해 시민환경단체들은 "단 한 번의 사고로 수출이 중단되고 국가 경제를 파산시키며 수백만 국민을 방사능 피폭자로 만든다. 이런 엄청난 재앙을 불러올 수 있는 원전에 대한 사고관리계획서를 6대 1 표결로 통과시키고 최종 수명연장 승인을 5대 1 표결로 결정하는 것은 있을 수 없는 일이다"라며 "안전하지 않다는 위원이 안전하다고 인정할 때까지 안전 대책을 보완하고 또 보완해서 원안위원 모두가 안전하다고 인정할 때 수명연장을 결정하는 것은 너무나 당연하다"라고 강조했다.탈핵경남시민행동 등 단체들은 "경남 지역은 고리 원전 사고 시 6시간이면 방사능이 도달하는 피해지역이다. 창원 산업단지가 문을 닫고 330만 경남도민은 고리와 먼 곳으로 대피해야 한다"라며 "고리2호기 수명연장 무효 소송에 많은 도민이 참여하기를 간절히 바란다"라고 강조했다.