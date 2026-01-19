'공천헌금 의혹' 김병기, 재심 포기 이어 자진 탈당

▲김병기 더불어민주당 의원이 19일 오전 서울 여의도 소통관에서 기자회견을 열어 "저로 인해서 당 안에 이견이 생기고 동료들에게 조금이라도 마음의 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고 생각한다"라며 "재심을 신청하지 않고 떠나겠다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기