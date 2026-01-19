77명 선출하는 울산, 민주당은 1차 신청에도 후보자 꽉차

큰사진보기 ▲오상택 더불어민주당 울산시당 지방선거전략단장이 19일 시의회 프레스센터에서 공천 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

6.3 지방선거 예비후보자 자격심사 절차를 진행중인 더불어민주당 울산시당 예비후보자자격심사위원회(아래 심사위)가 지난 1월 16일, 예비후보자 1차 신청 접수를 마감한 결과 기초단체장과 지방의원 등 모두 78명이 접수한 것으로 나타났다. 민주당 울산시당은 1월 말까지 1차 심사를 완료할 예정이다.특히 더 많은 참여와 공정한 경쟁을 보장하기 위해 1월 27일부터 2월 초순까지 2차 예비후보자 자격심사 신청 접수를 진행할 계획이다.이번 지방선거로 울산에서는 기초단체장 5명과 광역의원 22명, 기초의원 50명을 선출하게 되는 데, 울산 민주당에서는 1차 접수만으로 벌써 후보자가 꽉 찬 셈이 됐다.오상택 더불어민주당 울산시당 지방선거전략단장은 19일 시의회 프레스센터에서 브리핑을 갖고 78명 접수 사실을 알리며 "현재 공정하고 투명한 공천을 위한 본격적으로 진행하고 있다"고 밝혔다.오 단장은 울산시당 공직후보자추천관리위원회(아래 공관위)와 관련해 "지난 16일, 울산시당 상무위원회는 시당 공관위 설치를 의결했고 조만간 중앙당 최고위원회 의결을 통해 공식 구성될 예정"이라며 "중앙당 지침에 따라 권력 집중 차단과 공정성 확보를 위해 시당위원장과 지역위원장은 제외했다"고 강조했다.이어 "외부 인사를 공관위원장으로 선임했고 여성 50%, 법률가, 시민사회, 노동 등 외부 인사 29%, 청년 15%로 구성해 전문성과 다양성을 대폭 강화했다"며 "공관위는 심사위의 1차 심사가 종료되는 1월 말부터 본격적인 공천 심사에 들어갈 예정"이라고 밝혔다.또한 "공천심사는 부적격 후보자 제로, 억울한 컷오프 제로, 낙하산 제로, 불법 심사 제로 이른바 '4무 원칙'에 입각해 진행될 것"이라고 덧붙였다.오상택 단장은 "집권여당으로서 울산에서는 민주당 후보들이 넘쳐나는 분위기"라며 "따라서 발 빠르게 공천관리위원회를 구성하고 재심의까지 해서 공천 과정을 차곡차곡 빨리 진행하고 있다"고 말했다.이어 "후보들의 활동을 지원하기 위해 중앙당이 4월말로 제시한 후보 확정 시기보다 더 빠른3월 말에서 4월 초까지 후보를 확정할 계획"이라며 "2월 말에는 전체 예비후보자의 비전과 역량을 공개적으로 검증받는 합동연설회를 개최할 예정"이라고 밝혔다.오 단장은 "시민 눈높이에 맞는 후보, 시민과 함께 울산의 미래를 제시할 능력 있는 후보를 위해울산시민의 많은 관심을 부탁드린다"는 당부도 했다.