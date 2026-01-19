딸과 사위가 건넨 생일 선물, '이해 받은' 기분이었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 18일, 일요일은 내 생일이었다. 아이들이 모두 모였다. 작은딸 부부는 스페인과 포르투갈 여행을 마치고 지난 17일에 돌아왔고, 그 여독이 채 가시지 않은 얼굴이었다. 2주 가까이 여행을 다녀왔는데, 둘 다 눈에 띄게 야위어 있었다. 여행은 원래 사람을 살찌우는 줄 알았는데, 꼭 그렇지만은 않은 모양이었다.사위는 식탁에 둘러앉은 자리에서 이번 여행을 네 글자로 표현해 보라고 하면 "희로애락"이라고 말했다. 웃으며 한 말이었지만, 이야기를 들어보니 그 네 글자 안에 두 사람의 여행 시간이 고스란히 담겨 있었다. 도착한 날부터 쉽지 않았다고 했다.딸은 그렇게 말했다. 계획대로 되지 않는 시간, 아픔과 불편함, 그리고 그 안에서 친절이 오래 남았다고 했다. 그렇게 많은 일을 겪고 돌아온 두 사람이 내 생일에 조용히 건넨 선물이 있었다. 포르투갈에서 만든 가죽 노트였다. 'MUD'라는 매장에서 골랐다고 했다. 매장에는 아이보리, 올리브, 와인, 갈색 등 다양한 색의 노트가 있었고, 하나를 고르기까지 꽤 오래 고민했다고 한다.아이보리색 노트는 가죽이 더 부드럽고 흠집에도 강한 반면, 갈색 노트는 흠집에는 약하지만 처음엔 단단하고 쓰면 쓸수록 손에 맞게 부드러워진다는 설명을 들었다고 했다. 점원은 "이 노트는 쓰는 사람의 시간이 그대로 남는다"라고 말했다고 한다. 딸과 사위는 그 말을 듣고 이 노트를 골랐다. 사위는 웃으며 덧붙였다.그 말이 유난히 마음에 남았다. 취향이 분명하다는 건, 삶의 태도가 어느 정도 정리되어 있다는 뜻일지도 모른다. 나는 평소 물건을 쉽게 바꾸지 않고, 기록하는 것을 좋아하며, 화려한 것보다는 오래 쓸 수 있는 것을 선호한다. 딸 부부는 그런 나를 알고 있었고, 이 노트에는 그 '알고 있음'이 고스란히 담겨 있었다.요즘은 선물하기가 점점 어려워진 시대다. 웬만한 물건은 이미 다 가지고 있고, 필요 없는 선물은 오히려 부담이 된다. 그래서인지 요즘 내가 받은 선물 중 가장 고마운 것은 비싸거나 새것인 물건이 아니라, '잘 맞는 것'이다.이 노트는 지금은 부드럽지 않다. 손에 쥐면 단단한 느낌이 먼저 온다. 시간이 지나면 긁히고 닳고, 자국도 생길 것이다. 하지만 그 흔적들은 이 노트를 망가뜨리는 것이 아니라, 내가 써온 시간의 기록이 될 것이다. 바로 완성되지 않아도 괜찮고, 쓰는 만큼 변해가는 물건이라는 점이 요즘 내 삶의 속도와도 닮아 있다.나는 아직 이 노트의 첫 장을 넘기지 않았다. 아무 말이나 쉽게 적고 싶지 않았다. 언젠가 이 노트가 책 속 문장들로 다 채워질 즈음이면, 이 선물을 건네준 날의 식탁과, 여행 이야기를 들려주던 딸 부부의 얼굴도 함께 떠오를 것 같다.선물은 물건이 아니라 마음이라는 말을 자주 듣는다. 하지만 나는 이제 이렇게 말하고 싶다. 선물은 상대를 얼마나 오래 바라 보았는가에 대한 결과다. 이 노트는 포르투갈에서 만들어졌지만, 그 안에 담긴 의미는 우리 가족의 시간 속에서 만들어진 것이다.그래서 나는 이 노트를 '받았다'기보다, '이해받았다'라고 느낀다. 각자의 삶이 바쁘고 마음을 살필 여유가 줄어든 요즘, 한 권의 노트가 조용히 알려준다. 아직은 서로의 취향을 기억하고, 시간을 들여 고르는 마음이 남아 있다는 것에 감사한다.