'악취 고통' 함안 칠서산단, 급기야 암모니아 누출 "불안해서 못 살겠다"

큰사진보기 ▲NC함안남지반대추진위원회, NC함안칠서주민협의체, 창녕환경운동연합, 마창진환경운동연합, 낙동강네트워크는 19일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 낙동강유역환경청에 대해 “칠서산단 내 화학사고예방관리계획서 제출업체 및 화학물질 사용업체에 대한 안전정밀진단을 실시하라"라고 촉구했다. ⓒ 낙동강네트워크 관련사진보기

경남 함안 칠서사업단지 내 공장에서 암모니아 누출이라는 화학사고가 난 가운데, 평소에도 악취 고통에 시달리던 주민들이 "불안하다"라며 '정기적인 화학물질·악취 민관합동정밀진단' 등 대책 마련을 촉구하고 나섰다.NC함안남지반대추진위원회, NC함안칠서주민협의체, 창녕환경운동연합, 마창진환경운동연합, 낙동강네트워크는 19일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열어 낙동강유역환경청에 대해 "칠서산단 내 화학사고예방관리계획서 제출업체 및 화학물질 사용업체에 대한 안전정밀진단을 실시하라", "칠서산단 주변의 함안군 및 창녕군 주거지역, 함안군·창원시 정수장, 낙동강에 대한 화학물질 모니터링을 강화하라"라고 촉구했다.암모니아 누출이라는 화학사고는 지난 13일 오후 발생했고, 자업자 1명이 안면두 2도 화상을 입었다. 화학물질안전원, 경남소방본부, 함안군 등에 의하면 화학사고는 이날 오후 2시 34분경 발생했고, 암모니아 설비 내 냉각기 안전밸브 등 시설 보수를 위해 배관 절단 작업 중 배관 내 잔류 암모니아가 누출된 것으로 추전되었다.당국은 당시 위기경보를 발령했다가 이날 오후 8시 31분경 해제했으며, 함안군은 안전문자를 발송하기도 했다.임희자 낙동강네트워크 공동집행위원장은 "주민들의 불안은 가시지 않고 있다. 칠서산단은 30여종에 달하는 악취유발 화학물질을 사용하고 있기에 화학물질 사고는 언제든지 일어날 수 있는 곳이다"라며 "2021년 칠서산단이 악취관리지역으로 지정된 이후 악취문제 해결은 커녕 악취유발물질 중 하나인 암모니아가 누출되어 위기경보발령이라는 초유의 사태가 발생한 것"이라고 설명했다.임 집행위원장은 "암모니아 누출사고가 발생한 칠서산단 주변은 함안군 칠서와 창녕군 남지 등 주민 1만명 이상이 거주하며, 부산경남 주민의 상수원인 낙동강, 창원·함안 주민들의 수돗물을 공급하는 정수장이 위치하고 있어 하마터면 지역민의 생명과 건강이 위태로울 수 있었다"라며 "그러나 이번 암모니아 누출사고 대응과정에서 주민에 대한 안전문자는 사고발생 1시간 뒤에 전송되었고 사고발생 직후 주변지역의 주민과 국민생활기초시설에 대한 안전 모니터링이 제대로 되었는지 의심스럽다"라고 지적했다.함안 칠서산단과 낙동강을 사이에 두고 있는 창녕 남지 소재 아파트에 사는 주민은 기자회견에 참석해 "칠서공단에서 나오는 매연을 보는 것만으로도 너무 고통스럽다"라며 "지난해 9월 주말 환기한다고 문을 열었는데 아침에 매연이 진짜 눈이 너무 맵고 목이 너무 아프고 숨쉬기가 힘들어서 창문닫았고 공기청정기 틀었다. 주말엔 공무원들이 쉬어서 단속을 못한다고 생각하는건지 금요일 밤부터 주말까지 매연을 엄청 내뿜는다"라고 호소했다.그는 "지금은 매연 매일 올라오는게 보이긴 하지만 북쪽에서 바람이 오기 때문에 냄새는 안나지만 공기청정기 틀면 심하게 돌아간다. 그 오염원들을 우리가 호흡하고 있다고 생각하니 너무 무섭다"라며 "비가 예보된 전날은 매연 더 심하게 뿜고 냄새도 고약하고 숨쉬기도 힘들다. 그렇게 매연을 뿜고 나면 오염물질이 비에 녹아 빗물이 될텐데. 우리는 그 빗물을 맞을 수도 있고 그 비가 농작물에도 떨어질텐데 우린 그거까지 먹어야 된다"라고 말했다.이어 "남편이 칠서공단 소재 회사에서 근무하고 있어서 남지에 10년 넘게 거주중인데 처음 남지에 이사 왔을 때는 공기가 좋았고 집 앞 강변에 운동하기도 좋았다. 노년까지 살아도 되겠다는 생각을 했었는데 최근 몇년간 너무 안 좋아져서 지금은 타지역으로 이주를 해야되나 심각하게 고민중이다"라며 "창원시내에 나가봐도 그 많고 큰 공장들이 있고 차량들이 많이 있어도 지금의 남지보다 공기가 더 호흡하기 좋게 느껴진다"라고 덧붙였다.주민은 "지금은 칠서공단에서만 오염이 심하지만 좀 있으면 다른 산단까지 공장들이 들어오면 여긴 진짜 사람살기 힘들지 않겠느냐"라며 "제발 제대로 된 규제방안을 좀 세워달라. 지금은 시골인데도 공기청정기를 끄지 못하고 매일 틀어놓고 생활하고 있다"라고 강조했다.주민대책위와 환경단체는 회견문을 통해 "칠서산단 암모니아 누출사고 한번으로 끝나지 않는다. 화학사고의 화약고 칠서산단, 무서워서 못 살겠다. 칠서산단, 화학물질관리·악취문제 해결을 위한 민관협의회 구성하라"라고 촉구했다.이들은 "칠서산단은 30여 종에 달하는 악취유발 화학물질을 사용하고 있기에 화학물질 사고는 언제든지 일어날 수 있는 곳이다. 2021년 칠서산단이 악취관리지역으로 지정된 이후 악취문제 해결은 커녕 악취유발물질 중 하나인 암모니아가 누출되어 위기경보발령이라는 초유의 사태가 발생했다"라고 지적했다.이번 화학사고에 대해, 이들은 "초기에는 고농도로 측정 자체가 불가능한 상태였고 사고발생 1시간 30분 이후 원점 측정에서 450ppm, 출입구 75ppm이 검출되었다고 한다"라며 "인체에 치명적인 영향을 줄 수 있는 상태가 수시간 지속되었고 작업장 관리기준 초과는 6시간 지속되었다. 방제방법은 물 분무를 통해 암모니아가 확산되는 것을 막고 환기를 하였다고 한다. 그런데 방제과정에서 발생한 폐수의 양과 외부유출을 막기 위한 대책, 주민과 주변지역에 대한 대기모니터링 결과에 대한 언급이 없다"라고 밝혔다.칠서산단에 대해 이들은 "1992년에 완공된 노후산단으로 현재 90여개업체가 입주하고 있으며, 이 중 페인트 제조회사, 철강회사, 황산제조회사 등 46개 업체가 악취를 유발하는 유해물질을 배출하고 있다. 이들 업체가 배출하는 유해 화학물질은 자일렌, 에틸벤젠, 톨루엔, 스티렌, 납 및 그 화합물, 크롬 및 그 화합물, 비소 및 그 화합물, 아크릴로니트릴, 포름알데히드, 황산, 염화벤조일 등 30여종이 넘는다"라며 "이로 인해 칠서산단의 화학물질 사고는 이번 한번으로 끝나지 않을 것이며 46개업체 30여종의 유해 화학물질은 언제든지 사고로 이어질 수 있는 화약고와 같다. 따라서 이번 기회에 안전진단 실시에 대한 필요성이 제기된다"라고 강조했다.주민·환경단체는 경상남도에 대해 "칠서산단의 화학물질 관리와 악취관리지역 악취개선 통합관리를 위한 민관협의회를 구성하라", "칠서산단 악취문제를 하루빨리 해결하기 위해 엄격한 배출허용기준을 적용하라", "칠서산단의 화학물질 및 악취 민관합동정밀진단을 정기적으로 실시하라"라고 촉구했다.