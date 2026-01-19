광양제철소, 새해 맞아 지역 어르신에 배식 봉사

큰사진보기 ▲포스코 광양제철소 ‘광양 포철공고 사랑나눔봉사단’이 19일 광양시 광양읍 YWCA무료급식소에서 지역 소외계층을 위한 특별 배식 봉사활동을 실시하고 있다. ⓒ 포스코 관련사진보기

포스코 광양제철소가 새해를 맞아 19일, 광양시 광양읍 YWCA무료급식소에서 지역 소외계층을 위한 특별 배식 봉사활동을 펼쳤다고 19일 밝혔다.광양제철소 직원 및 포철공고 동문 등으로 구성된 '광양 포철공고 사랑나눔봉사단'이찾은 이날 YWCA 무료급식소에는 100여명의 지역 어르신들이 방문해 성황을 이뤘다.더불어 실외 휴게실 벤치 및 시설물 보수·도색작업 등 환경개선 작업을 진행했다. 또한 광양 포철공고 동문회에서 자체 준비한 쌀 500kg도 후원했다.광양 포철공고 사랑나눔봉사단 관계자는 "오늘 진행한 나눔 활동이 한파 속에서 어렵게 생활하고 계신 우리 이웃들께 따뜻한 온기로 전해졌으면 한다"며 "이웃들을 위해 항상 묵묵히 일하고 있는 우리 봉사단원들께도 깊은 감사의 말씀을 전한다"고 말했다.한편, 광양제철소는 새해를 맞이해 ▲지역 아동센터 등·하원 도움 및 도시락 배달 ▲지역 아동센터에 직접 제작한 목공예품 전달 ▲장애인복지관 놀이수업 ▲새해맞이 지역 마을회관 떡국 나눔 등 지역사회를 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.