메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

26.01.19 14:11최종 업데이트 26.01.19 14:11

광양제철소, 새해 맞아 지역 어르신에 배식 봉사

겨울나기 위한 쌀 500kg 전달, 급식소 환경개선 활동까지 진행

원고료로 응원하기
포스코 광양제철소 ‘광양 포철공고 사랑나눔봉사단’이 19일 광양시 광양읍 YWCA무료급식소에서 지역 소외계층을 위한 특별 배식 봉사활동을 실시하고 있다.
포스코 광양제철소 ‘광양 포철공고 사랑나눔봉사단’이 19일 광양시 광양읍 YWCA무료급식소에서 지역 소외계층을 위한 특별 배식 봉사활동을 실시하고 있다. ⓒ 포스코

포스코 광양제철소가 새해를 맞아 19일, 광양시 광양읍 YWCA무료급식소에서 지역 소외계층을 위한 특별 배식 봉사활동을 펼쳤다고 19일 밝혔다.

광양제철소 직원 및 포철공고 동문 등으로 구성된 '광양 포철공고 사랑나눔봉사단'이찾은 이날 YWCA 무료급식소에는 100여명의 지역 어르신들이 방문해 성황을 이뤘다.

더불어 실외 휴게실 벤치 및 시설물 보수·도색작업 등 환경개선 작업을 진행했다. 또한 광양 포철공고 동문회에서 자체 준비한 쌀 500kg도 후원했다.

AD
광양 포철공고 사랑나눔봉사단 관계자는 "오늘 진행한 나눔 활동이 한파 속에서 어렵게 생활하고 계신 우리 이웃들께 따뜻한 온기로 전해졌으면 한다"며 "이웃들을 위해 항상 묵묵히 일하고 있는 우리 봉사단원들께도 깊은 감사의 말씀을 전한다"고 말했다.

한편, 광양제철소는 새해를 맞이해 ▲지역 아동센터 등·하원 도움 및 도시락 배달 ▲지역 아동센터에 직접 제작한 목공예품 전달 ▲장애인복지관 놀이수업 ▲새해맞이 지역 마을회관 떡국 나눔 등 지역사회를 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

#포스코#광양제철소#지역어르신#무료급식봉사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사정인화 광양시장 "북극항로 거점 최적지는 광양항"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기