어르신 10명 중 7명 "일하고 싶다... 정년 연장 필요"

우리나라 60세 이상 인구 가운데 10명 중 7명이 일할 의지를 갖고 있으며, 60세 법정 정년 연장이 필요하다는 의견을 갖고 있는 것으로 나타났다.19일 한국노인인력개발원이 공개한 '60~74세 한국 어르신의 일과 삶 패널(KSWL)' 조사 결과에 따르면 응답자 70.1%가 '일할 의향이 있다'고 했다. 이중 노인일자리를 참여한 경험이 있는 어르신 97.7%는 '향후에도 일할 의향이 있다'고 응답했다. 비참여자 68.3%도 일자리 참여를 희망했다.특히 정년퇴직에 대한 인식 조사에서는 전체 어르신의 66.3%가 정년퇴직 시기를 연장해야 한다고 했으며, 12%는 정년 제도를 폐지해야 한다고 응답하는 등 78.3%가 정년 연장 등을 주장했다. 반면 현재처럼 60세 정년을 유지해야 한다는 응답은 21.2%였고, 정년을 앞당겨야 한다는 응답은 0.5%였다.응답자의 가구 형태의 경우 노인부부가 54.0%였으며, 1인 가구 22.3%, 노인부부와 자녀동거 15.2%, 본인과 자녀동거 4.5% 순이었다.젠더와 남녀평등의식 관련해서는 어르신 26.4%는 가족 내 생활비 의사결정권을 남성 중심으로 갖고 있었는데, 일자리 참여자는 22.3%, 비참여자는 26.6%로 나타났다. 남녀평등의식은 평균은 3.00점이었고, 일자리 참여자(3.07점)가 비참여자(2.99점)보다 높았다.전체 어르신의 개인소득 평균은 연 2795만 원이고, 가구소득 평균은 4190만 원이었다. 또 사적이전소득(생산에 직접 기여한 소득이 아닌 개인이 부양의무자나 후원자 등에게 받는 수입) 평균은 266만9100원, 가구 평균은 332만 원이었다.어르신들이 생각하는 가구 적정 생활비는 283만 원이었다. 이 중 노인일자리 참여자는 209만6500원, 비참여자는 288만900만 원으로 응답했다.어르신들의 지출은 연 평균 2982만 원, 가구 평균 2534만 원, 개인 평균 448만 원이었다. 이들 중 11.2%는 생활비 초과 지출 경험이 있었으며, 생활비가 부족할 때 64.9%는 예금, 보험, 적금 등의 해약으로 대응했다. 17.8%는 가족이나 친척에게 빌림, 14.8%는 현금서비스 이용 등을 선택해 부족한 부분을 채우고 있었다.어르신들의 월평균 의료비 지출은 7만 원이며, 일자리 참여자 8만7200원, 비참여자는 6만9000원이다. 민간 민간의료보험 1.7개가 있으며 22.3%는 민간의료보험이 1개도 없었다.전체 어르신의 95.9%가 걷기·식사 등 일상생활을 독립적으로 수행하고 있는데, 일자리 참여자는 98.4%, 비참여자는 95.7%로 노인일자리 참여자가 더 양호한 것으로 나타났다. 음주 의존도를 보면 전체 위험 음주 비율은 11.6%인데, 노인일자리 참여자는 5.8%로 비참여자 11.8%보다 낮았다. 규칙적 식사 정도도 참여자가 77.4%, 비참여자 71.6%로 참여자가 더 높았다.어르신들의 주관적 기대수명은 85.95세였으며, 일자리 참여자 86.75세로 비참여자(85.90세)보다 높았다. 건강 기대수명은 전체 어르신 81.22세였고, 일자리 참여자(82.52세)가 평균보다 높고 비참여자(81.14세)는 낮았다.노인일자리 근무환경에 대한 인식으로는 5점 만점에 노인역량활용사업과 공동체 사업단이 각각 4.09점으로 가장 높았다. 반면 노인친화기업·기관이 3.57점으로 가장 낮았다. 비참여자의 경우 52.9%가 생애 주된 일자리와 관련이 없어도 된다고 응답했다.'나는 필요하고 의미 있는 존재'라고 느끼는 대인존재감 부분도 전체 어르신 평균 3.59점이었는데, 일자리 참여자(3.65점)는 평균보다 높았고, 비참여자(3.58점)는 낮았다.노인일자리 참여자는 비참여자보다 사회적 기여를 위한 기부처에 더 기부하는 것으로도 나타났다. 일자리 참여자는 사회복지기관 등 23.7%, NGO 18.8% 기부했으며, 비참여자는 사회복지기관 등 15.0%, NGO 7.9%로 기부했다.전체 어르신의 58.3%는 자신이 생계 및 복지를 책임져야 한다고 인식하며, 다음으로 국가 21.7%, 가족 13.1%, 지역사회 6.8% 순으로 나타났다. 또 어르신 97.3%는 스마트폰 등 디지털 기기를 보유하고 있으며, 19.9%는 인터넷을 이용할 수 없다고 응답했다.한국노인인력개발원 관계자는 "어르신 일반 특성, 일, 노인 일자리, 경제적 안정, 건강한 생활, 보건의료 및 복지서비스, 고령친화환경, 사회활동, 문화와 젠더를 체계적으로 파악했다"면서 "노인일자리 참여자는 사회적 기여를 위한 기부를 더 하고, 대인존재감 더 좋았으며, 건강수명·기대수명 더 높고, 남녀평등의식 더 높게 나타난 것을 주목해 볼 수 있다"고 말했다.한편 이번 조사는 노인일자리 참여자와 비참여자 각각 3000명을 대상으로 대면 설문 조사로 실시됐다. 2년 주기로 조사하고 있다.