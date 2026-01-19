[사진] 쌍둥이 울음소리로 출발한 계룡시, 희망이 보인다

큰사진보기 ▲이응우 시장과 쌍둥이 자매, 부모가 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 계룡시 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 시장 집무실에서 열린 ‘2026년 새해둥이 탄생 이벤트’ ⓒ 계룡시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲계룡시는 출산과 양육 가정을 위한 다양한 지원책을 시행 중이다. ⓒ 계룡시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

아기가 귀한 시대다. 인구 소멸 위기에 봉착한 농촌지역은 더욱 그렇다.이런 시기에 19일 이응우 충남 계룡시장 집무실에서는 소중하고도 마음 따뜻한 행사가 열렸다.2026년 병오년 새해 태어난(지난 2일) 쌍둥이 자매를 초청해 '2026년 새해둥이 탄생 이벤트'를 개최한 것.이 쌍둥이 자매는 새해 계룡시의 첫 출생신고로 이름을 올렸다.이 시장은 출산 가정을 초청해 마음을 모아 축하해 주는 시민과의 행복 더하기 시간을 마련했다.계룡시는 현재 출산과 양육 가정을 위한 다양한 지원책을 시행 중이다. 출산축하금 지원, 산모·신생아 건강관리 서비스, 다자녀 가정 지원, 기저귀·조제분유 지원 등 체계적인 행정을 통해 출산에서 양육까지 전 단계에 걸친 지원을 제공하고 있다.보건소 관계자는 "저출생 문제 해결을 위해 임신 전 검사부터 출산·양육 지원까지 원스톱으로 제공하는 데 힘쓸 것"이라고 밝혔다.출산·양육지원 등 자세한 사항은 계룡시 보건소 건강정책팀으로 문의하면 된다.