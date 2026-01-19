경기교육감 출마 평교사 박효진 "학생에게 교장 선출권 주겠다"

지난해 11월 일찌감치 경기도 교육감 선거에 출사표를 던진 박효진 전 전교조 경기 지부장이 19일 경기도 교육청에서 기자 간담회를 열어 "학교 민주주의 공동체" 건설을 선언했다. 민주주의 교육을 넘어 학교를 민주주의 체험· 실현 공간으로 만들겠다는 것이다. (관련 기사: 경기교육감 출사표 박효진 "서열 없는 평가 방식 도입할 것"
)
박 전 지부장은 학교별 온라인 활용 직접민주주의 실현, 학생과 교사 등 학교 구성원이 교장 직접 선출 등의 업무를 담당할 'K 민주주의과' 설치를 공약했다.
이와 관련해 박 전 지부장은 "학생들이 무엇을 배울지도 일정 부분 결정할 수 있어야 하고, 교장 선출권도 있어야 한다"라고 강조했다. "교육감 선출 투표 연령을 낮춰, 가능하면 교육감을 뽑을 권한도 주어야 한다"라고 덧붙였다. '교장 선출 권한, 초등학생도 포함되나?'라는 한 기자의 물음에 "고학년 정도면 될 것으로 보인다"라고 답했다.
박 전 지부장은 민주 진보 후보 단일화 필요성을 강조하며 3월까지는 단일 후보를 정해야 하고, 그 과정에 공동 정책에 대한 합의가 있어야 한다고 밝혔다. 그다음 단일화에 참여한 후보들이 공동 선거 대책 본부에 적극적으로 참여해야 한다고 덧붙였다.
이와 함께 '교육 기본 소득 도입'과 '공공 학습 지원센터 도입'을 강조했다. 비정규직 없는 학교를 만들겠다는 포부도 전했다.
"교육 기본 소득 지급해 교육격차 해소"
교육 기본 소득과 공공 학습센터 도입은 교육격차를 해소하기 위한 정책이다. 공공 학습 센터는 사교육비를 없애기 위한 방안이기도 하다. 박 전 지부장은 "매년 늘어나는 사교육비 문제를 해결하지 못하면 고통이 심하다"며 "지방자치단체와 협력해 퇴직 교사 등 지역에 있는 자원을 활용, 학습 지원센터를 만들겠다'라고 밝혔다.
교육 기본 소득과 관련해서는 "대체로 학생들이 입학할 때와 학년이 바뀔 때 돈이 많이 필요하다"며 "초등학교와 중학교 고등학교 입학할 때, 또 학년이 바뀔 때 일금 금액을 지급할 방침"이라고 설명했다.
비정규직 없는 학교와 관련해서는 "학교에서 비정규직에 대한 차별이 일상화하면, 교육의 미래를 이야기할 수 없는 상황이 된다"며 "비정규직 없는 학교를 만들어야 한다"라고 못박았다. "차별을 없애기 위해 학교급식 노동자들에게 방학 중에도 임금을 지급하고, 교육 공무직 저임금 구조도 개선하겠다"라는 구체적인 계획을 덧붙였다.
박 전 지부장은 30년 평교사 출신 교육 운동가이다. 4년 전 경기도 교육감에 출마했지만 민주진보 후보 단일화 문턱을 넘지 못했다. 현재 '삶을 가꾸는 교육자치 포럼'과 '경기교육연대' 상임대표를 맡고 있다.
