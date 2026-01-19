[단독] 교사 71.8% "12.3 내란 뒤 극우 혐오 표현 학생 증가"

큰사진보기 ▲전교조의 초중고 교사 대상 설문조사 결과. ⓒ 전교조 관련사진보기

교사 10명 가운데 7명이 "윤석열 전 대통령의 2024년 12.3 내란 뒤 극우화된 혐오 표현을 하는 학생들이 늘었다"라고 판단한 것으로 나타났다. 12,3 내란 뒤 학생 극우화가 급속하게 번진 상황을 뒷받침해 주는 조사 결과로 "교육부와 교육청, 학교의 빠르고 실효성 있는 대응이 필요하다"는 지적이 나온다.19일, <오마이뉴스>는 전국교직원노동조합(전교조)이 2025년 12월 24일부터 2026년 1월 6일까지 전국 초중고 교사 177명을 대상으로 벌인 '학교와 교실 안 극우화된 혐오 표현, 교사 대응 설문조사' 결과를 입수해 살펴봤다. '초중고 학생들의 극우 혐오 현상'에 대한 교사들의 설문 결과 수치로확인된 것은 처음이다.이 조사에서 '학교와 교실에서 극우화된 혐오 표현을 하는 학생을 목격한 적이 있느냐'란 물음에 '자주 있다'라고 답한 교사는 80.2%('매우 자주' 48.0%, '자주' 32.2%)였다. 이런 '극우화된 혐오 문제'가 '심각하다'라고 본 교사도 89.8%('매우 심각' 61.0%, '심각' 28.8%)에 이르렀다.'12.3 내란 이후 극우화된 혐오 표현을 하는 학생이 증가했다고 느끼느냐?'라는 물음에 교사의 71.8%가 '그렇다'라고 답했다. '매우 그렇다'는 42.2%, '그렇다'는 29.4%였다. 위의 세 질문 모두 '매우'라는 적극적인 답변 항목에 표시한 비율이 가장 높았다.교사들은 '학생들이 사용하는 극우화된 혐오 표현 사례'(중복 응답)에 대해 '전현직 대통령 비하'가 50.4%로 가장 많다고 봤다. 이어 '중국과 정치 혐오'가 37.9%로 뒤를 이었다. '젠더와 여성혐오'는 20.0%, '정치·역사 왜곡'은 15.0%, '소수자 혐오'는 12.0%, '지역 비하'는 3.6%, '세대 비하'는 2.9%였다.교사들이 보고 들은 학생들의 혐오 표현 사례로 전교조는 "노무현과 김대중, 문재인 대통령을 비하하는 일베(일간베스트사이트) 용어가 교실에서 일상적으로 쓰이고 있다"라면서 "특정 정치인이 당선되어 나라가 망한다거나 '해외 이민을 가겠다'라는 식의 극단적 혐오 발언이 빈번하다"라고 설명했다. 그러면서 "사회적 약자와 특정 나라를 혐오하는 발언이나 멸칭도 만연해 있다"라고도 했다.이와 관련, 답변 교사들은 "학생들은 단순히 말로 하는 표현을 넘어 교실 공용 컴퓨터나 개인 태블릿의 바탕화면을 노무현 대통령 조롱 사진으로 설정하기도 한다"라면서 "수업 발표자료에서도 맥락 없는 비하와 혐오 의도가 담긴 코알라, 부엉이 그림을 넣어 교사와 학생들을 당황하게 한다"라고 우려했다.하지만 이런 극우 혐오 표현에 직접 대응한 교사와 그렇지 않은 교사가 각각 절반 정도씩이었다. '대응했다'라는 답변은 54.8%('항상 대응' 26.6%, '대응' 28.2%)에 머물렀다. '극우 혐오 표현에 직접 대응하는 데 어려움을 느낀다'라는 답변도 75.2%('매우 어렵다' 37.3%, '어렵다' 37.9%)였다.'극우화된 혐오 표현 대응 시 교사가 느끼는 어려움'(복수 응답)에 대해 59.9%의 교사는 '실질적 조치가 불가능함'이라고 답했다. '구체적 대응 방법을 잘 모름'과 '교사로서 중립을 지켜야 한다라고 생각함'도 각각 44.6%와 43.5%였다. 이어 '민원과 보복에 대한 두려움'도 41.8%에 이르렀다.이에 따라 교사들은 '극우화된 혐오 표현 대응 방안'(복수 응답)으로 '교사 정치기본권 보장'(55.4%)과 '민원과 소송으로부터 교사 보호'(46.9%)를 꼽았다. '극우화된 혐오 표현 대응 관련 미디어 규제'는 41.8%, '교육당국 차원의 대응 매뉴얼과 지침 마련'은 37.3%, '극우화된 혐오 표현 대응 관련 법률 제정'은 37.9%였다.이 같은 결과에 대해 김지희 전교조 부위원장('책 한 걸음' 청년교사 북클럽 기획자)은 "혐오 표현을 지도하는 교사에게 해당 학생이 '민주당 지지자냐', '좌파냐'라고 묻는 등 교사에게 정치 기본권이 없는 사실을 이용해 역공격하기도 한다"라면서 "교사가 민원이나 소송의 두려움 없이 혐오 표현에 대해 대처할 수 있도록 법적인 보호 장치가 마련되어야 한다. 특히, '교사의 정치 기본권'을 보장해 교사가 당당하게 민주주의에 대해 이야기할 수 있는 환경이 조성되어야 한다"라고 강조했다.이어 김 부위원장은 "교육청과 교육부는 상황별 혐오 표현에 대한 대응 매뉴얼을 수립해야 한다"라면서 "학생들이 미디어 정보를 비판적으로 수용하고 혐오 표현이 타인의 존엄성을 파괴하는 폭력임을 깨닫도록 돕는 교육 체계의 개편이 필요하다. 혐오 표현을 반인권적이고 반헌법적인 행위로 단호히 대응해야 한다는 교직 사회의 공동 인식도 절실하다"라고 지적했다.