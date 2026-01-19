박완희 시의원, 당원명부 유출 의혹에 "중앙당 철저한 진상조사 해야"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

청주시장 선거 출마 예정자인 박완희 청주시의원이 더불어민주당 충북도당의 당원 명부 유출 의혹과 관련해 "본인은 이번 사안과 무관하다"며 중앙당의 철저하고 신속한 진상조사를 촉구하고 나섰다.박 의원은 지난 17일 자신의 페이스북을 통해 "최근 민주당 명부 유출 논란과 관련해 지역사회가 혼란에 빠져 있다"며 "저는 이번 사안과 관련이 없음을 명백히 밝힌다"고 밝혔다.이어 "지역에서는 저를 당원 명부 유출과 연결시키려는 유언비어와 왜곡된 주장이 확산되고 있다"며 "이러한 세력에 대해서는 결코 묵과하지 않고 엄중히 대응하겠다"고 강조했다.박 의원은 특히 "과거 근거 없는 음해와 정치 공작으로 많은 고초를 겪었던 이재명 대통령의 사례를 우리는 기억하고 있다"며 "이번 사안 역시 사실에 근거하지 않은 정치적 흠집내기로 흐르지 않도록 해야 한다"고 지적했다.그러면서 "이번 사안에 대해 중앙당 차원의 철저하고 신속한 진상조사가 필요하다"며 "현재 조사가 진행 중인 만큼, 당원 명부의 실제 유출 여부는 물론 유포 과정까지 모든 사실관계를 명확히 밝혀야 한다"고 촉구했다.박 의원은 또 "이제 더 이상의 음해와 흠집내기 정치가 아니라 정책과 비전으로 경쟁해야 할 때"라며 "새로운 청주, 희망의 충북을 이야기하는 선거가 되길 바란다"고 밝혔다.앞선 지난 15일, 청주와 음성, 옥천 등 3곳에서 당원명부 유출을 의심할 만한 정황이 확인됐다.이같은 의혹이 접수되자, 더불어민주당 중앙당은 지난주부터 관련 사실관계에 대한 조사를 진행 중인 것으로 알려졌다.민주당 충북도당도 파장이 확산되자 도당 사무처장을 직위해제했으며, 19일로 예정됐던 도당 상무위원회도 연기했다.민주당은 지난해 대선 당시 선거운동을 위해 한시적으로 당원 명부를 공개한 바 있으나, 이후에는 당원 명부 열람을 제한해 왔다.