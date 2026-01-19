메뉴 건너뛰기

사회

26.01.19 11:48최종 업데이트 26.01.19 11:48

일본인 교사가 학생을 기절할 때까지 폭행한 사건, 그후 벌어진 일

[충북학생독립운동사] 제13편 영동황간초등학교... 청년단체와 연계해 동맹휴학 투쟁 계획

ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스

<독립운동사료집 13권> '학생독립운동사료집 전국학생맹휴 충청북도' 편에 충북영동군 소재 황간공립보통학교(현재 황간초등학교)에 대한 내용이 소개된다.

내용은 이 학교 일본인 훈도(=교사)가 조신인 학생을 결박한 뒤, 기절 할 때 까지 무차별 폭행을 했다는 것이다.

ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스

<동아일보>는 1929년 11월 26일 황간고등보통학교 일본인교사의 조선인 학생 폭행사건을 자세히 보도했다. 이에 따르면 광주학생운동이 시작된 지 10일 정도 지난 1929년 11월 15일 일본인 교사는 이 학교 학생 김세곤의 뺨을 때리고 발로 차며 폭행을 가했다.

당시 김세곤 학생은 실습시간에 사용하기 위해 학교 사무실에서 송곳을 찾던 중이었다. 이를 본 일본인 교사는 "무엇을 훔치고 있느냐"며 김세곤 학생을 폭행했다.

폭행은 다음 말에도 계속됐다. 11월 16일 일본인 교사는 아침 출석점호를 마치자 마자 김세곤 학생을 굵은 끈으로 기둥에다 묶어 둔 다음 온 몸이 파랗게 멍이 들 정도로 무차별 폭행을 가했다.

폭행 당한 김세곤 학생은 그 자리에서 기절까지 했다. <동아일보>에 따르면 김세곤 학생은 일주일이 지나도록 멍이 가시지 않았다.

학생들과 학부형들은 '폭력교육 불가'라며 반발했다. 이들은 일본인교사가 사형(私刑 : 사적인 형벌)을 내렸다며, 그 일본인 교사에게 교육을 받을 수 없다고 맞섰다.

1931년 6월 황간초학생 7명 검거돼… 사회단체와 연대해 장날 시위 계획

ⓒ 충북인뉴스
ⓒ 충북인뉴스

1931년 6월 8일 새벽 일제 경찰은 황간공립보통학교 남학생 김익수 등 4명과 여학생 정옥경 등 3명 등 7명을 체포해 경찰서로 끌고갔다.

당시 이를 보도한 <중외일보> 기사에 따르면 이들 학생들은 황간 장날에 맞춰 시위를 계획하고 격문과 적기를 제작했던 상태였다.

황간공립보통학교 학생만 검거된 것은 아니였다. 일제 경찰은 이들 학생들과 더불어 박찬영(朴燦榮, 영동농민조합황간지부), 방영준(方英俊, 소년동맹) 등 영동군과 황간면 지역 사회‧청년‧농민단체 회원 등 총 10여명을 검거했다.

이때 일제경찰은 청년단체인 황간청년동맹 사무실도 압수수색했다. 황간공립보통학교 학생과 이들 청년단체는 황간 장날에 합동에 시위를 진행하려 했던 것으로 추정된다. 당시 일제경찰에 체포된 김익수와 정옥경 등 황간고등보통학교 학생 7명이 어떤 처벌을 받았는지 확인하지 못했다.

학교연혁
1906.4.1. 황간남성공립보통학교로 개교
1941.4.1. : 황간남성국민학교로 교명 변경
1996.3.1. : 황간초등학교로 교명변경
2006.4.1. : 개교 100주년 기념식
2025.1.6. : 제115회 졸업식 (누적졸업생 1만818명)

[참고문헌]
<독립운동사료집 13권> '학생독립운동사료집 전국학생맹휴 충청북도' 편
<동아일보> 1929년 11월 26일자 기사
<중외일보> 1931년년 6월 10일자 기사

이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

