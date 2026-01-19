울산시 올해 복지 예산 1716억 원 늘어난 1조 8326억 원... "촘촘한 복지"

큰사진보기 ▲장태준 울산시 복지보훈여성국장이 19일 울산시청 프레스센터에서 2026년 연두 언론브리핑을 통해 올해 주요 추진사업 및 정책에 대해 설명하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

울산시가 올해 복지 예산을 전년 대비 1716억 원 늘어난 1조 8326억 원으로 책정해 '보다 촘촘하고 두터운 복지정책을 펼친다'는 계획이다. 이는 울산시의 2026년 전체 예산 32.47%에 해당된다.울산시 장태준 복지보훈여성국은 19일 시청 프레스센터에서 올해 복지 정책과 관련한 브리핑을 갖고 "급속한 고령화와 1인 가구 증가, 돌봄 취약 가구 확대 등 인구 구조 변화에 선제적으로 대응해 단순 지원을 넘어 시민의 일상에서 실제 체감할 수 있는 복지체계를 구축한다는 방침"이라고 밝혔다.김두겸 울산시장도 보도자료를 통해 "복지는 선택이 아닌 필수"라며 "시민의 삶 전 주기를 촘촘히 잇는 복지체계를 구축해 시민 누구나 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 정책을 지속적으로 추진하겠다"라고 말했다.브리핑에 따르면 올해 울산시 복지정책은 '소외와 사각지대 없는 '촘촘한 복지' 구축', '배움·일·돌봄이 이어지는 노후 정책', '보훈과 고령친화 정책 병행', '장애인 자립 기반과 참여 복지 강화', '여성·가족·청소년 체감 복지 확대' 등 5개 부분으로 추진된다.'소외와 사각지대 없는 복지'의 경우, 울산시는 돌봄이 필요한 시민이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있도록 주거·의료·요양·돌봄을 연계한 통합돌봄서비스를 제공한다.이를 위해 특히 지역 밀착형 돌봄 안전망 역할을 수행하는 6000명의 명예사회복지공무원 활동을 강화해 위기가구를 조기에 발견하고 신속하게 통합돌봄서비스로 연계함으로써 복지 사각지대를 최소화할 계획이다.울산청년미래센터를 중심으로 가족돌봄청년과 고립·은둔청년을 대상으로 상담, 일상 돌봄, 연 200만 원 자기돌봄비 지원 등 맞춤형 지원도 추진한다. 돌봄이 필요한 청·중장년층에게는 재가 돌봄, 가사 지원, 식사 관리 등 일상돌봄서비스를 제공해 생애 단계별 돌봄 공백을 해소한다.'저출생 대응'의 경우, 다태아 가정에는 다태아 안심보험을 통해 출생 후 2년간 응급실 이용, 입원·수술비 등 13개 항목에 대해 최대 500만 원을 지원한다.또, 지난해 24시간 연중무휴 '시립아이돌봄센터'를 개소한 데 이어, 올해 3월 송정·범서센터를 추가 개소해 맞벌이·한부모 가정의 돌봄 부담을 덜어준다. 아이돌봄서비스 지원 기준은 중위소득 250% 이하로 확대되며, 조부모 손주 돌봄 수당은 보육시설 이용 가정까지 대상을 넓힌다. 울산 거주 외국인 가정의 3~5세 아동에 대한 보육료 지원도 처음으로 시행된다.어린이집 급·간식비 지원 단가 인상, 식판 세척·소독비 신규 지원 등 보육 현장 체감도가 높은 정책도 확대한다. 부모커뮤니티센터 설치와 어린이 복합 교육·놀이 공간 조성도 본격 추진한다.'배움·일·돌봄 정책'에 대해 울산시는 "배움·일·돌봄이 연계된 노후 정책을 통해 어르신(시니어) 세대의 사회 참여와 소득 안정을 지원한다"며 "전년보다 119억 원 증액한 877억 원을 투입, 역대 최대 규모인 1만8584명에게 노인 일자리를 제공해 어르신의 사회 참여와 소득 안정을 동시에 도모한다"고 밝혔다.특히 101곳의 인공지능(AI) 경로당 '행복이(e)음터' 운영을 통해 디지털 환경에서도 소외되지 않는 노후를 지원하고 경남은행이 사회공헌사업으로 추진 중인 (가칭)시니어 아카데미 건립도 지원해 활기찬 노후를 위한 기반을 계속해서 확대한다.'보훈'의 경우 고령친화 정책과 병행한다. 울산시는 "국가를 위해 헌신한 보훈대상자에 대한 예우와 지원을 강화한다"며 "올해 107억 원을 투입해 참전유족수당과 저소득 독립유공자 유족 생활지원수당 등을 지원해 생활 안정을 도모한다"고 밝혔다.'장애인 자립 기반과 참여 복지 강화'에 대해 울산시는 "장애인의 생활 안정과 자립을 위해 통합(원스톱)지원체계를 강화하고 온라인 지원 기반(플랫폼)을 운영한다"며 "돌봄과 배움을 통합해 제공하는 장애인 배움돌봄센터를 1개소 추가 지정해 총 4곳으로 확대하고, 시각장애인의 지역사회 참여와 자립을 촉진하기 위해 복지관 건립도 차질 없이 추진한다"고 밝혔다.마지막으로 '여성·가족·청소년 체감 복지' 확대에 대해 울산시는 "여성과 가족, 청소년이 각자의 삶의 단계에서 역량을 키우고 안정적으로 생활할 수 있도록 체감형 복지정책을 추진한다"며 "여성인력개발센터와 여성회관, 새일센터를 중심으로 취·창업 교육과 여성 일자리 박람회를 운영해 여성의 경제활동 참여 확대를 지원한다"고 밝혔다.