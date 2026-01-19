'자진 탈당' 또 선 그은 김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다"

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 의원이 19일 오전 서울 여의도 소통관에서 기자회견을 열어 "저로 인해서 당 안에 이견이 생기고 동료들에게 조금이라도 마음의 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고 생각한다"라며 "재심을 신청하지 않고 떠나겠다"라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲김병기 "최고위 제명 결정하면 떠나겠다" 유성호 관련영상보기

공천헌금 수수와 배우자의 구의회 업무추진비 유용 등 각종 비위 의혹으로 논란에 휩싸인 김병기 더불어민주당 의원이 제명을 당하더라도 자진 탈당은 없다는 입장을 재확인했다. 다만 김 의원은 당 윤리심판원 제명 결정에 대해 재심을 청구하지 않겠다며 받아들이겠다는 뜻을 밝혔다.김 의원은 지난 12일 윤리심판원이 제명 결정을 내리자 반발해 재심을 청구하겠다며 당 안팎의 탈당 요구에도 버티기로 일관해 왔다.김 의원은 19일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "그동안 저는 제명을 당하더라도 스스로 당을 떠나는 선택은 하지 않겠다고 말해왔다. 경찰 수사를 통해 확실하게 해명할 자신이 있기 때문"이라며 "그 입장은 지금도 같다"라며 자진 탈당 요구에 선을 그었다.그러면서 "하지만 저로 인해 당 안에 이견이 생기고 동료들에게 조금이라도 마음의 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고 생각했다"라며 "그래서 아직까지 윤리심판원의 결정문을 통보받지 못했지만 재심을 신청하지 않고 떠나겠다"라고 말했다.김 의원은 당에 자신에 대한 제명을 최고위원회의를 통해 종결해 달라고 요청했다. 그는 "재심을 신청하지 않은 상황에서 제명을 처분한다면 최고위원회의 결정으로 종결하는 방안을 검토해달라"라며 "굳이 의원총회 추인을 거치면서 선배·동료·후배 의원 여러분께 조금이라도 맘의 부담을 지우고 싶지 않다"고 설명했다.이어 "비록 지금 제가 억울하다 느끼는 부분 있다 하더라도 사랑하는 동료 의원들께 같이 비를 맞아 달라고 말할 수는 없다"고 덧붙였다.김 의원은 향후 경찰 수사에서 무고함을 입증하고 민주당으로 다시 돌아오겠다는 뜻도 밝혔다.그는 "충실히 조사를 받고 관련 증거를 모두 제출해서 무죄함을 입증하겠다"라며 "모든 의혹을 온전히 씻어내고 다시 돌아와 더 낮은 자세로 국민과 당을 위해 일하겠다. 이재명 정부의 성공을 위해 무엇이든 하겠다"라고 강조했다.김 의원은 이날 기자회견에서 경찰 수사 중이라는 이유로 취재진의 질문을 받지 않았다.기자들이 퇴장하는 김 의원을 상대로 '주말 사이 탈당을 결정한 계기가 뭔가', '지난 주만 해도 재심 청구하겠다는 입장이었는데 바뀐 이유는 뭔가', '탈당하지 않고 제명 처분만 받아들이겠다는 건가'라는 등의 질문을 던졌지만 답변하지 않았다.