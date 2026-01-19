큰사진보기 ▲김돈곤 청양군수가 19일부터 읍면 순방에 나섰다. ⓒ 방관식 관련사진보기

▲“농어촌 기본소득은 지역 소멸 극복 마지막 정책” 김돈곤 군수는 19일 “농어촌 기본소득 재원이 특정 분야에 편중되지 않고 지역 전반에 고르게 파급돼 강력한 경제 순환 효과를 창출해 지역 간 격차를 해소할 것”이라며 “이번 사업이 지역 소멸 위기를 극복할 수 있는 사실상 마지막 정책 수단이다. 성공적 추진을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 방관식 관련영상보기

김돈곤 청양군수가 새해를 맞아 읍·면 순방에 나섰다. 19일 오전 청양읍을 방문한 김 군수는 "군민 곁으로 한 걸음 더 다가가 행복한 청양을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다"고 약속했다.이번 순방은 오는 23일까지 10개 읍·면에서 이뤄진다. 김 군수는 민선 8기 주요 정책의 결실과 올해 군정 방향을 공유할 예정이다.청양읍에서의 주요 화두는 '농어촌 기본소득 시범사업'이었다. 김 군수는 시범사업의 정책적 목표와 취지를 군민에게 정확히 전달하는 데 중점을 뒀다.김 군수는 "농어촌 기본소득 재원이 특정 분야에 편중되지 않고 지역 전반에 고르게 파급돼 강력한 경제 순환 효과를 창출해 지역 간 격차를 해소할 것"이라며 "이번 사업이 지역 소멸 위기를 극복할 수 있는 사실상 마지막 정책 수단이다. 성공적 추진을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.김 군수는 이 외에도 ▲ 충남산림자원연구소 ▲ 충남 사회적경제 혁신타운 ▲ 충남 기후환경교육원 ▲ 충남학생건강교육센터 등 주요 도 단위 공공기관 유치 성과를 통해 연간 50만 명 이상의 방문객이 청양을 찾게 만들어 이를 기반으로 유동 인구 증가와 지역 상권 활성화를 도모해 지역 경제의 체질을 개선한다는 전략을 밝혔다.군은 이번 순방을 통해 지난해 주민들이 제기한 건의 사항에 대한 처리 결과를 설명하며 행정의 신뢰도를 높이고 있다. 주민과의 대화 시간에는 새롭게 도출된 제안에 대해 검토를 거쳐 군정에 적극 반영할 방침이다.