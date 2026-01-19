"대전·충남통합 방향 동의, 그러나 교육자치 훼손 안돼"

큰사진보기 ▲이병학 충남교육혁신연구소장 ⓒ 이병학 제공 관련사진보기

대전·충남 행정통합 논란이 계속되고 있는 가운데 보수 성향의 충남교육감 후보군에 이름을 올리고 있는 이병학 충남교육혁신연구 소장이 대전충남행정통합에 대한 입장을 밝혔다.이 소장은 19일 입장문을 통해 수도권 과밀화 해소를 전제로 "대전충남통합의 큰 방향에 동의한다"고 말했다.그는 "대전과 충남은 1989년 행정적으로 분리된 이후, 각자의 행정과 교육 체계를 오랜 시간에 걸쳐 구축해 왔다"면서 "특히 충남의 경우, 대전에 있던 충남도청과 충남교육청이 2013년, 분리 이후 24년 만에 홍성 내포로 이전하며 지금의 행정·교육 체계를 완성했다"고 설명했다.그러면서 "이는 단순한 청사 이전이 아니다. 지역 균형 발전과 행정 안정성을 위해 오랜 시간 사회적 비용과 논의, 주민들의 선택과 합의를 감내해 온 결과"라고 부연했다.이 소장은 "통합 특별시로 출범할 경우 ▲어떤 혜택이 있는지 ▲통합에 대한 지역 주민들의 찬·반 입장은 어떤지 ▲통합 특별시의 명칭은 무엇으로 할 것인지 ▲새로운 시청을 어디에, 언제 둘 것인지 ▲대전–충남의 기존 시(市), 군(郡) 명칭은 사라지고 구(區)로 개편되는 것인지 ▲기존 행정 거점은 어떤 기능을 유지하거나 어떻게 재편할 것인지에 대한 분명한 답이 필요하다"고 주장했다.교육 분야와 관련해서도 이 소장은 ▲교육감의 근무지는 어디로 정할 것인지 ▲교육청의 행정 거점은 기존 대전·충남 교육청 중 어느 곳을 중심으로 운영할 것인지 ▲교육청의 기능 분산 체계를 둘 것인지에 등에 대한 명확한 기준이 제시돼야 한다고 강조했다.이 소장은 "통합은 반드시 시·도민의 충분한 의견 수렴을 전제로 추진돼야 한다"라며 "특히 교육 문제는 사후 조정이 어려운 만큼, 사전 논의와 숙의가 무엇보다 중요하다. 또한 통합 과정에서 교육자치는 결코 훼손돼서는 안 된다"고 주장했다.통합시 교육감 선출과 관련, 이 소장은 "통합이 이루어진다면 교육 체계는 오히려 더 명확해져야 한다. 행정 체계가 하나로 통합되는 만큼, 교육 정책의 최종 책임 역시 분명해야 한다"면서 "그런 점에서 통합 이후에는 교육 정책에 대한 책임을 지는 교육감은 하나의 체계로 선출되는 것이 바람직하다"고 입장을 밝혔다.