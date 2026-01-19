성인수 "부산·경남 행정통합? 울산 주도 부울경 메가시티를"

▲성인수 울산시장 출마예정자(울산대 명예교수)가 19일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 최근의 부산·경남 행정통합 움직임에 대해 부울경 메가시티를 제안하면서 울산의 적극 참여와 주도를 제안하고 나섰다. ⓒ 박석철 관련사진보기