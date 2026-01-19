성인수 "부산·경남 행정통합? 울산 주도 부울경 메가시티를"

성인수 울산시장 출마예정자(울산대 명예교수)가 19일, 최근의 부산·경남 행정통합 움직임에 대한 기자회견을 갖고 부울경 메가시티를 제안하면서 울산의 적극 참여와 주도를 제안하고 나섰다.
성인수 교수는 이날 울산시의회 프레스센터에서 가진 기자회견에서 "부울경 메가시티는 3개 지역 간 교통·물류 체계의 혁신적 연계를 기반으로 산업·경제, 사회·문화예술 등 주요 분야 인프라의 적정한 분산과 교류·협력, 그리고 경쟁이 공존하는 상생적 발전 전략이자, 그 핵심은 행정 통합"이라며 이같이 밝혔다.
이어 "거기에서 울산은 도시 규모상 산업·경제의 다양성과 사회문화 인프라의 자기 완결성, 그리고 인구의 확장성의 한계를 극복할 수 있다"며 "나아가 해양수산부의 부산 이전을 계기로 부울경은 북극 항로 개시와 함께 유럽의 몇 개 도시를 반대점으로 하는 북극 항로의 동단(동쪽끝)이 되고 거기에서 울산은 또 더 크고 더 많은 기회를 가지게 될 것"이라고 밝혔다.
앞서 성인수 전 교수는 지난 10월 23일 출마를 선언하면서 최근 북극해를 통해 아시아와 유럽을 잇는 해상 운송로인 '북극항로' 개척에서 조선업이 발달한 울산에서 북극항로 시대에 대비하자는 제언을 하기도 했다(관련 기사 : 성인수 울산시장 출마 선언, "울산을 북극항로 시대의 수도로"
)
성 전 교수는 특히 "이재명 대통령은 국토 균형 발전의 틀을 3특 5극으로 설정했다"며 "거기에서 5극 가운데 하나인 동남권은 민선7기에서 메가시티를 목표로 추진되던 부산, 울산, 경남 지역"이라며 "이재명 대통령의 5극 체제는 정확히 말해서 부울경 메가시티론의 전국적 확장이며 부울경 메가시티가 이재명 대통령의 5극 체제의 출발점인 셈"이라고 강조했다.
부울경 메가시티 주장하고 나선 이유는?
성인수 전 교수는 이날 기자회견에서 "부울경 메가시티가 필연의 선택인 것은 이재명 대통령의 정책이 그렇기 때문이 아니라 현재의 광역시도 차원의 발전 전략은 물론 현 수도권 집중을 완화하고 국토 발전을 도모하는 데 한계가 있기 때문"이라고 밝혔다.
이어 "부울경 메가시티의 성장과 발전은 서울·인천·경기 지역 등 현 수도권에 집중된 부와 권력에 상응하는 또 하나의 수도권을 형성하게 될 것"이라고 덧붙였다.
성인수 전 교수는 또 "부울경 메가시티는 국토의 균형 발전을 위한 가장 합리적이고 강력한 자치·분권 전략"이라며 "차지·분권의 핵심은 재정권의 획기적인 지방 이양인데, 울산, 부산, 경남 3개 도시가 연대·협력, 통합하면 재정권 이양과 자치·분권을 훨씬 더 효율적이고 강력하게 추진할 수 있다"고 주장했다. 이어 "그것은 지방 주민과 지역 정부의 당연한 권리이자 가장 효율적인 국토균형발전 전략"이라고 덧붙였다.
성 교수는 이외에도 지금 충청, 호남이 교통·물류 통합을 뛰어넘어 곧 바로 행정 통합을 추진하고 있다는 점에 주목했다. 그는 "이와는 반면으로 부산, 경남은 주도권을 염두에 둔 눈치 싸움을 하고 있고 울산은 부울경 메가시티 논의에 끼지도 못하고 있다. 울산 뿐 아니라 부울경 전체가 새로운 국토균형발전 대열에서 낙오할 것"이라고 주장했다.
한편 민선 7기에 시작된 부울경 메가시티의 최종 목표는 교통·물류 및 사회문화, 산업경제 협력을 기반으로 하는 울산, 부산, 경남의 행정통합이었지만 민선 7기 후반 들어 그 추진력이 약해졌다.