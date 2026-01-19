피자집에서 정치하는 뉴욕, 체육관에 사람 가두는 한국

AD

큰사진보기 ▲조란 맘다니 뉴욕 시장이 지난 15일(현지 시각) 뉴욕시 이스트 할렘에서 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ UPI/연합뉴스 관련사진보기

6·3 지방선거를 5개월 앞둔 지난 주말, 광주·전남 일대는 거대한 주차장으로 변했습니다.김영록 전남지사와 민형배 더불어민주당 의원(광주광산을)을 비롯해 김병내(광주 남구)·박병규(광주 광산구) 구청장, 이정선 광주 교육감, 우승희 영암군수 등 지역의 유력 정치인들이 대학 강당과 체육관에서 동시에 출판기념회를 열었기 때문입니다. 나주 혁신도시에서 광주 도심까지, 세를 과시하기 위해 몰려든 인파와 길게 늘어선 차량들로 도로는 주말 내내 몸살을 앓았습니다.이 기묘한 풍경 앞에서 묻지 않을 수 없습니다. AI 시대를 말하는 2026년의 대한민국에서, 과연 이것이 가장 효율적이고 합리적인 정치 행위입니까?정치인이 유권자를 만나는 것 자체가 문제는 아닙니다. 문제는 방식입니다. 거대한 공간에 사람을 동원해 가두고, 짧은 악수와 형식적인 인사만 반복하는 관행은 수십 년째 거의 달라지지 않았습니다. 기술과 환경, 시민의 삶은 급변했지만 정치는 여전히 과거의 문법에 머물러 있습니다.관련 분야를 연구하는 학자이자 한 명의 주권자로서 지적하고 싶습니다. AI 기술이 산업과 행정, 일상의 효율을 근본적으로 재편하고 있는 지금, 왜 정치는 여전히 '고비용·저효율'의 방식을 답습하고 있습니까? 이는 단순한 스타일의 문제가 아니라, 변화하는 시대에 대한 감각과 학습 능력의 부재를 드러내는 신호입니다.바다 건너 뉴욕의 정치 풍경은 전혀 다릅니다. 30대의 젊은 정치인 조란 맘다니(Zohran Mamdani)는 선거철이 되어도 대형 행사장이나 호텔을 찾지 않았습니다. 대신 동네의 작은 피자 가게에 앉아 스마트폰을 켰습니다.그는 틱톡 숏폼 영상을 통해 피자 이야기를 하듯, 치솟는 임대료 문제와 소상공인 정책을 1분 안에 설명했습니다. 수천 명을 수용하는 공간도, 도시의 미관을 해치는 현수막도 필요하지 않았습니다. 콘텐츠와 데이터, 그리고 시민과의 직접 소통만으로도 정치 메시지는 충분히 전달될 수 있음을 보여준 사례입니다.이 대비는 분명합니다. 뉴욕의 정치는 '저비용·고효율'의 디지털 소통으로 진화하고 있는데, 한국의 정치는 여전히 '물량과 동원, 규모'로 경쟁하는 방식에 머물러 있습니다. 오프라인 만남이 무의미하다는 뜻은 아닙니다. 다만 훨씬 넓고 효율적인 소통 수단을 외면한 채, 낡은 관행에만 의존하는 현실이 문제입니다.최근 더욱 늘어난 시내 곳곳의 무분별한 정치 현수막 역시 비효율 정치의 상징에 가깝습니다. 스마트폰으로 맞춤형 정보를 소비하는 시대에, 불특정 다수에게 일방적으로 노출되는 현수막의 정보 전달 효율은 극히 낮습니다. 반면 도심의 시야를 가리고 보행자의 안전을 위협하며, 선거가 끝나면 대량의 폐기물로 남습니다.ESG와 탄소중립을 말하는 시대에, 가장 환경 부담이 큰 방식으로 자신을 알리는 정치인이 과연 지역의 미래를 혁신적으로 설계할 수 있겠습니까. 수단의 효율성과 사회적 비용을 고려하지 않는 리더십은 결국 공공 자원의 낭비로 이어질 수밖에 없습니다.대한민국의 '디지털 대전환'과 '국가 경쟁력 강화'가 공허한 구호에 그치지 않으려면, 이를 이끌겠다는 정치인들의 일하는 방식부터 달라져야 합니다.정치인들의 자정에만 기대기에는 한계가 분명합니다. 오랜 관행을 버리는 일은 쉽지 않기 때문입니다. 그렇다면 변화의 출발점은 시민의 판단이어야 합니다. 이제 질문을 바꿔야 합니다. "누가 더 많은 사람을 모았는가"가 아니라, "누가 더 효율적으로, 더 많은 시민과 소통했는가"를 묻는 정치로 전환해야 합니다.첫째, 시대의 도구를 활용할 줄 아는가의 문제입니다. 온라인과 모바일이라는 강력한 소통 채널을 두고, 고비용 오프라인 동원에만 의존하는 정치는 변화의 신호를 읽지 못한 것입니다.둘째, 사회적 비용을 고려하는가의 문제입니다. 시민의 피로를 키우고 환경 부담을 높이는 방식 대신, 지속 가능하고 창의적인 대안을 고민하고 있는지 묻지 않을 수 없습니다.AI 시대에 여전히 한 장소에 사람을 모아 정치의 성과를 증명하려는 방식에 국가의 미래를 맡기기는 어렵습니다. 이는 감정적 비난이 아니라, 효율성과 경쟁력의 관점에서 제기하는 문제입니다.정치 혁신은 화려한 무대나 거리의 현수막에서 시작되지 않습니다. 시민 한 사람 한 사람이 어떤 정치를 선택할 것인지 판단하는 순간부터 시작됩니다. 비효율적인 관행을 반복하는 정치가 아니라, 데이터를 이해하고 시민과 소통하려는 정치를 요구하는 것. 그것이 2026년을 사는 시민이 정치를 '업데이트'하는 가장 현실적이고 책임 있는 방식입니다.