충무공의 고뇌를 따라, 해안선으로 진도 한바퀴

강강술래터에서 바라본 명량대첩 현장.

여성들이 전공을 세운 강강술래터.

아름다운 벽파마을 벽화.

벽파항.전쟁 기념물 없는 쓸쓸한 역사 현장.

8월 30일 그대로 벽파진에 머물렀다. 정찰하고 살필 사람을 나누어 보냈다. 늦게 배설은 적이 대규모로 올 것을 걱정해 도망쳐 피하려고 했기에, 그가 관할하는 여럿을 불러 거느렸다. 나는 그 정황을 깨닫고 있었으나 이때는 분명하게 드러나지 않았다. 먼저 들추는 것은 장수의 계책이 아니기에 가만히 참고 있을 때, 배설이 그의 사내종을 시켜 소지를 바치며 말하기를, "병이 아주 심해 몸조리를 하고 싶다"고 했다. 내가 육지로 상륙해 몸조리할 일을 제송공문으로 써 보냈더니, 배설은 우수영에서 육지로 상륙했다.



9월 2일 (배에서) 내려서 정자(벽파정) 위에서 좌기했다. 포작 점세가 제주에서 와서 인사했다. 이날 새벽, 배설(경상 수사)이 도망갔다.



9월 3일 비가 보슬보슬 내렸다. 머리를 웅크리고 배의 뜸 아래에 있었다. 가슴에 품은 생각이 어떠랴.



9월 4일 북풍이 크게 불었다. 각 배를 겨우 온전히 보전할 수 있었다.

벽파진을 지키고 있는 벽파정.

애국 충절 진도군민이 세운 이충무공벽파진전첩비.

벽파진을 순례한 유일한 대통령, 기념 식수.

이충무공전첩비에서 바라본 벽파진.

삼도수군통제사 충무공 이순신 장군이 명량해전을 앞두고 회령포에서 진도 벽파진으로 군진을 옮기시니 공의 나이 53세, 정유년 9월 29일이다. 머무신 16일 동안 사흘은 비 내리고 나흘은 바람 불고 맏아들 회와 함께 배 위에 앉아 눈물지으셨던 벽파진. 대규모 왜 함대가 시시각각 접근해 오는데 고작 열두 척의 배로 어떻게 대적해야 할 것인가. 공의 시름을 누가 알랴!지난해 12월 30일, 파란 하늘과 푸른 바다 위를 시원스럽게 가로지르는 쌍둥이 진도대교와 주위 바다 풍경의 아름다운 자태가 숨 막힐 듯하다. 모든 스트레스를 맑은 공기 속에 깨끗이 날려 보내는 벽파진 가는 주위 풍경. 환상적이고 멋진 아름다운 길을 소개한다.내비게이션에 바로 벽파항을 찍고 가는 길은 씽씽 달리기 좋은 도로지만 이 길은 호젓하고 아름다운 남도 해안 경치를 만끽할 수 있다. 거리는 더 가깝고 도착 시간도 더 빠르다. 출발지에서 내비게이션에 '진도각식당휴게소(진도군 군내면 11)'를 찍고, 도착하면 바로 '벽파항'을 찍고 오른쪽 산 밑으로 난 길을 계속 달리면 된다. 이 길이 녹진국민관광단지에서 벽파항까지 8km 구간인데, '벽파진 명량해전 승전길'이라고 부르는 진도해안도로의 시작 구간이다.이 길을 따라가면 해안선으로 진도를 한 바퀴 빙 돌게 된다. 2차선 도로 왼쪽에 아름다운 바다 풍경이 그림처럼 내내 펼쳐지며 오른쪽은 숲이 울창하다. 이제 차와 사람 구경하기 힘든 한적한 길을 여유롭게 천천히 달린다.오른쪽 길가에 강강술래터 안내판이 보이고 주차장 왼편으로 오르막계단이 나온다. 숨을 몰아쉬면서 쉬엄쉬엄 10분 정도 올라가면 운동장처럼 넓은 잔디 공터가 눈에 띈다. 이곳이 명량대첩지 현장이 한눈에 내려다보이는 강강술래터다.충무공이 우리 군사가 많은 것처럼 보이도록 이 망금산에 토성을 쌓고 부근의 여성들을 남장시켜 서로 손을 잡고 둥그렇게 원을 만들며 춤추게 했더니, 이를 본 왜적들이 우리 군사가 많은 줄로 오인하고 달아났다는 이야기가 전해온다. 발 아래 바다를 내려다보니 빠른 물살이 진도대교 쪽에서 벽파항 쪽으로 소용돌이치며 도도히 흐르고 있다. 이 엄청난 조류가 명량해전 당시 큰 공헌을 한다.강강술래는 전라도의 서남해안과 섬에 전해 오고 있다. 정월 대보름과 팔월 추석에, 여성들이 서로 손을 잡고 '강강술래'라는 후렴이 있는 노래를 부르면서 원을 그리며 노는 민속놀이다. 유월 유두절이나 칠월 백중 때 하기도 했다.여성들은 원을 그리며 강강술래를 할 때 오른손을 앞으로 내밀어 앞 사람의 왼손을 잡는다. 상체와 시선은 원의 중앙 쪽으로 약간 비스듬히 향해 있으며, 원은 시계 반대 방향으로 돌다 다음에는 시계 방향으로 도는 식이다. 처음에는 느리게 돌다가 점차 빠르게 돈다.급기야는 뜀박질하듯이 속도를 낸다. 뛰는 발소리, 노랫소리도 거기에 맞춰 강약, 완급으로 장단을 맞춘다. 낮에는 주로 중년 여성들이 팀을 이루어 동네 몇 집을 골라 마당에서 논다. 저녁에는 10대 후반부터 20대까지의 처녀들이 주축을 이룬다. 마당에서 한바탕 강강술래를 한 후 다음 집 마당으로, 이렇게 동네 한 바퀴를 돈다.갯벌체험장과 둔전방조제를 지나 달리면 벽파항, 곧 벽파진이다. 이제까지 공이 쓴 <난중일기>(박종평 옮김, 글항아리, 2021)를 읽으며 공이 벽파진에 계실 때보다 더 무겁고 고뇌에 차고 외로운 심정을 가지신 안타까운 장면을 생생하게 느껴 본 적이 있었던가.대규모 왜선을 눈앞에 두고 어쩔 수 없이 군심이 흔들리는 당시의 긴박한 사정을 알 수 있다. 군심을 한데 모아 죽음을 무릅쓰고 싸워야 할 시기에 장수란 자가 적의 규모에 놀라 도망쳐 피하려고 궁리하는 눈치를 챘을 때 공의 착잡한 마음을 어찌 헤아릴 수 있을까.배설은 전란이 끝나고 고향 구미에 살았는데, 조정에서 전란 중 배설이 한 행위를 알고 수배해 도망가 버리자, 배설의 부모와 처자 등을 붙잡고, 자수하지 않으면 부모 목을 베겠다는 방을 조선 팔도에 붙이고 나서야 자수한다. 이때 배설이 칠천량 전투가 한창일 때 판옥선을 가지고 도망가 숨어 있었다는 사실이 밝혀졌다.벽파항을 바라보는 산 위에 벽파정이 있다. 주차장 왼 편에 정원과 쉼터 정자가 있고 눈앞에 벽파정 오르는 돌계단이 있다. 가파른 돌계단을 오르면 바위 위에 벽파정이 서 있다. 벽파정 앞에 벽파진 푸른 바다가 펼쳐지고 뒤는 숲이 우거진 산이다.벽파정 바위 언덕에 이충무공벽파진전첩비가 있다. 충무공 이순신 장군의 명량대첩 승리를 기념하고, 해전에서 순절한 진도 출신 참전자들을 기리기 위하여 1956년 11월 29일 진도군민이 세운 비석이다. 2008년 김대중 전 대통령 내외 분께서 오셔서 심은 나무가 오롯이 전첩비를 지키고 있다.진도대교에서 벽파진까지 해안 도로를 따라 15분이면 도착하는 벽파진. 명량대첩 현장 바닷가에 '고뇌에 찬 충무공 이순신 장군 동상'이 세워져 있다. 생각건대, 막상 싸움이 시작되면 전투에 집중하느라 고민할 시간이 어디 있겠는가. 이런 사정을 고려할 때 대전을 앞둔 벽파진에 계실 때가 가장 긴장되고 피를 말리는 순간 아니셨을까? 이런 면에서 이곳이야말로 '고뇌에 찬 동상'이 있어야 한다.