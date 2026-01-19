이영아 전 고양신문 대표 출마 선언 "신청사 원안 존치, 백석엔 AI 대학 유치"

큰사진보기 ▲이영아 전 고양신문 대표가 19일 오전 고양시의회 영상회의실에서 고양특례시장 선거 출마 기자회견을 하고 있다 ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲주요 공약을 발표하고 있는 이영아 예비후보. 그는 이날 산황산 치유의 숲 조성과 고양만민공동회 구성 등을 약속했다. ⓒ 박상준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 고양시에 거주하며 지역 공동체 소식을 전하는 시민기자입니다.

이영아 더불어민주당 부대변인(전 고양신문 대표)이 2026년 고양특례시장 선거 출마를 공식 선언했다.이 전 대표는 19일 오전 고양시의회 영상회의실에서 기자회견을 열고 "지난 4년 고양시는 경제와 복지가 위축되고 공동체가 시련을 겪는 등 후퇴를 거듭했다"고 비판하며 "주민과 함께 정책으로 삶을 바꾸는 '고양자치정부'를 세우겠다"고 출사표를 던졌다.이날 회견에서 이 전 대표는 현 이동환 시장 체제에 대해 날을 세웠다. 그는 "고양신청사 이전 문제는 한 걸음도 나가지 못한 채 막대한 경제적 피해만 불렀고, 경제자유구역은 신청조차 하지 못했다"고 지적했다. 또한 "청년수당과 예술인 기본소득은 중단되고 지역화폐 예산은 삭감된 반면, 시장의 해외 출장은 33회로 국내 최다 기록을 세웠다"고 꼬집으며 현 시정을 강하게 비판했다.이 전 대표는 '이제부터 진짜 자치', '이제부터 진짜 고양'을 슬로건으로 내걸고 ▲ 문화·경제 ▲ 도시·교통 ▲ 복지·기후 ▲ 행정·교육 등 분야별 주요 정책을 발표했다.지역 최대 현안인 신청사 건립과 관련해서는 '원안 추진' 입장을 재확인했다. 이 전 대표는 "주교동 고양시청사를 생태건축의 명소로 4년 내 완공하겠다"고 공약했다. 현 시장이 청사 이전을 추진했던 백석 업무빌딩에는 'AI 특화 폴리텍대학'을 유치해 청년 전문교육과 중장년 평생교육의 장으로 활용하겠다는 대안을 제시했다.경제 분야에서는 고양시를 '대한민국 문화산업 수도'로 만들겠다는 구상을 밝혔다. 고양아레나와 K-컬처밸리, 킨텍스, 대곡, 창릉을 잇는 'K-문화산업벨트'를 조성하고, 영국의 에든버러처럼 축제가 도시 성장의 동력이 되도록 하겠다는 계획이다.환경 및 복지 정책으로는 골프장 증설 논란이 일었던 산황산을 '고양 치유의 숲 1호'로 조성하고, 창릉천을 국가정원으로 만들겠다고 밝혔다. 아울러 1인당 숲 면적을 현재의 2.5평에서 5평으로 확대하고, 햇빛에너지 발전소 조성 등을 통해 탄소중립 도시를 추진하겠다고 덧붙였다.행정 혁신 방안으로는 1만 명의 시민이 정책 결정에 참여하는 시민공론장 '고양만민공동회' 구성을 약속했다. 또한 동장을 주민이 추천하는 개방형 임명제로 전환하는 시범 사업도 제안했다.이영아 전 대표는 25세에 <고양신문> 기자로 입사해 32세에 대표를 맡아 지난해 6월까지 34년간 지역 언론인으로 활동했다. 그는 "수많은 현장에서 만난 지역주민들이 스승이자 선배였다"며 "과감한 정책과 정의로운 행정으로 주민의 삶을 바꾸겠다"고 강조했다.