부평구문화재단 20주년 기념 신년음악회, 베토벤 '합창'

큰사진보기 ▲부평아트센터공연 시작 1시간 전부터 예매한 티켓을 받으려는 관객들이 몰렸다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲출연진 무대인사64명의 오케스트라, 50명의 합창단, 4명의 성악가로 가득 찬 무대 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평구문화재단의 2026년 첫 공연베토벤 '합창' 공연 홍보물 ⓒ 부평구문화재단 관련사진보기

부평구문화재단은 재단 설립 20주년을 맞아 병오년 새해 첫 공연으로 2026 부평아트센터 안부시리즈 '베토벤 합창'을 선보였다.지난 17일 부평아트센터 해누리극장에서 열린 이번 공연에서 지휘를 맡은 지중배는 객석을 꽉 채운 관객들에게 부평의 지역 정체성을 강조하며 신년 인사를 했다.이번 공연은 한경아르떼필하모닉 오케스트라가 연주하고 노이오페라코러스, 소프라노 장혜지, 메조소프라노 김가영, 테너 이명현, 베이스 최공석이 협연했다. 부평구문화재단에서 무료로 마련한 신년음악회로 지역 주민들의 많은 관심 속에 1, 2층 객석이 꽉 채워졌다. 인터넷 예매는 조기 매진되었고, 부평아트센터 로비는 공연 시작 1시간 전부터 예매한 티켓을 받으려는 관객들로 가득 찼다.베토벤의 '교향곡 제9번'은 환희와 인류애의 메시지를 담고 있는 작품으로 200년이 넘는 시간 동안 많은 이들에게 깊은 울림을 전해주었다. 베토벤 교향곡 '합창'은 작곡가 베토벤이 완성해낸 마지막 교향곡이자 오랜 세월에 걸쳐 완성된 역작이다.베토벤의 '에그몬트 서곡'으로 시작된 이번 공연은 1부에서 '꽃구름 속에', '명태', '신 아리랑', '내 마음의 강물', '그리운 금강산'으로 한국의 정서를 담은 가곡 무대를 펼쳤으며, 이어진 2부는 베토벤 교향곡 제9번 '합창'으로 꾸려졌다.연주를 맡은 한경아르떼필하모닉은 2015년 한경미디어그룹이 창단한 민간오케스트라로 '경제와 문화의 기교'를 가치로 국내외에서 활발한 활동을 펼치고 있으며, 이날 공연은 오페라 전문 합창단인 노이오페라코러스가 함께 했다.64명의 필하모닉오케스트라와 50명의 오페라 합창단이 가득 채운 무대는 4명의 성악가로 빛을 더했다. 이들이 선보인 화려하고 묵직한 공연은 오후 3시부터 5시까지 이어졌으며, 문화예술에 목말랐던 관객들에게 깊은 만족감을 선사했다.피아니스트 조성진, 임윤찬 같은 한국의 젊은 스타 연주자들이 세계적으로 큰 인기를 얻고, 지자체의 문화재단에서 수준 높은 공연을 시민들에게 선보이면서 클래식의 문턱을 낮추고 있다. 한겨울 추위에도 아랑곳없이 공연장을 가득 채운 관객들을 베토벤 교향곡 '합창'의 웅장한 감동을 함께 나누며 병오년 새해를 시작했다.