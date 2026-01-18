[함양] 곶감축제 현장, 이어진 발걸음

큰사진보기 ▲제10회 지리산 함양고종시 곶감축제 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기

큰사진보기 ▲제10회 지리산 함양고종시 곶감축제 ⓒ 함양구청 김용만 관련사진보기

제10회 지리산 함양고종시 곶감축제 마지막날인 18일 경남 함양군 상림공원 곶감판매 부스에서 함양고종시 타레곶감을 구입한 관광객들이 곶감을 들어보이며 즐거워하고 있다.