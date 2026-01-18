경제부산경남 26.01.18 17:54ㅣ최종 업데이트 26.01.18 17:54 [함양] 곶감축제 현장, 이어진 발걸음 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲제10회 지리산 함양고종시 곶감축제 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 제10회 지리산 함양고종시 곶감축제 마지막날인 18일 경남 함양군 상림공원 곶감판매 부스에서 함양고종시 타레곶감을 구입한 관광객들이 곶감을 들어보이며 즐거워하고 있다. 큰사진보기 ▲제10회 지리산 함양고종시 곶감축제 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲제10회 지리산 함양고종시 곶감축제 ⓒ 함양구청 김용만 관련사진보기 #곶감 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사서울-대구 등 곳곳에서 열린 '미얀마 봄혁명' 행동 갤러리 오마이포토 한동훈 "제명은 또 다른 계엄...이번에도 막겠다" 1/9 이전 다음 이전 다음 "독도망언, 침략역사와 전쟁범죄 부정, 대만개입 철회없는 다카이치 규탄!" 악수하는 장동혁-이준석 대표 강호동 농협중앙회장, 공금 낭비 의혹에 대국민 사과 영장실질심사 출석한 전광훈, 지지자 향해 '엄지척' 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.