국힘, 장동혁 단식 '출구' 고심... "단독 영수회담 제안한다"

▲나흘째 단식 국민의힘 장동혁 대표, 의료진 진찰18일 더불어민주당에 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 국회 로텐더홀에서 나흘째 단식 투쟁을 이어가고 있는 국민의힘 장동혁 대표가 의료진의 진찰을 받고 있다. 위는 서명옥 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기