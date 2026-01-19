구글 코리아를 가다... 기술보다 뜨거웠던 '교사들의 연결'

큰사진보기 ▲구글코리아 본사 입구에 세워진 환영 배너.'Empower, Learn, Share, Inspire'라는 GEG의 슬로건이 이번 연수의 성격을 명확히 보여준다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲GEG의 AI 메시지 슬라이드.연수 중 제시된 "생성형 AI는 교사가 교육 본연의 가치에 집중할 수 있도록 돕는 잠재력이 있다"는 메시지. 기술보다 교육 철학이 우선임을 시사한다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲연수 현장 사진.구글코리아 회의실을 가득 채운 교사들이 AI 활용 수업 사례 발표를 경청하며 실습에 참여하고 있다. 기술 습득을 넘어 '수업으로의 번역'이 이뤄지는 현장이다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 본 기사는 필자가 충남교육청에서 인공지능 관련 업무를 담당하는 동시에, 학교 현장에서 생성형 AI를 활용한 수업을 직접 설계·운영한 경험을 바탕으로 작성한 현장 기록이다. 기술 소개보다는 교사들의 실제 수업 사례와 전문성 공유, 그리고 교사 커뮤니티 간 연결이 만들어낸 교육적 의미에 초점을 두었다.

지난 17일 주말 아침, '불 꺼진 빌딩 숲'인 강남 테헤란로에서 유독 불이 환하게 밝혀진 곳이 있었다. 바로 구글코리아 본사다. 이날 현장은 '충남 GEG(Google Educator Group)' 소속 교사 40명의 열기로 가득 찼다. 이번 방문은 단순한 기업 견학이 아니었다. 기술을 '보는 자리'가 아니라, 기술을 '수업으로 번역하는 교사들의 연결'이 만들어진 현장이었다.필자는 충남교육청에서 인공지능 관련 업무를 담당하는 동시에, 학교 현장에서 직접 AI를 활용해 수업을 설계하고 실천하는 교사로서 이번 일정에 참여했다. 그래서일까. 가장 인상 깊었던 장면은 화려한 기술 시연이 아니라, 교사들이 서로의 수업을 붙잡고 질문을 던지던 뜨거운 순간들이었다.이번 프로그램은 구글 포 에듀케이션 팀과 충남 GEG가 함께 기획했다. 구글 에듀팀은 생성형 AI 'Gemini(제미나이)'를 비롯한 교육 도구를 소개하면서도, 반복해서 하나의 원칙을 강조했다. "생성형 AI는 거스를 수 없는 흐름이지만, 학교 현장의 중심에는 언제나 교사가 있어야 합니다."이는 단순한 선언이 아니었다. 프롬프트 설계, 오류 수정 과정, 학생 반응에 따른 재설계까지, AI를 '완성된 답변 제공자'가 아닌 교사의 판단을 보조하는 조력자로 다루는 실제 사례들이 이어졌다. 기술을 앞세우기보다, 교사의 전문성과 교육적 판단을 전제로 한 접근이었다.이날 행사의 핵심은 단연 교사 수업 사례 공유 세션이었다. 특히 'Gemini 활용 사례 및 업무 경감 공모전'을 통해 검증된 실천들이 공개되어 큰 호응을 얻었다.행정 업무 효율화부터 교과 수업까지 그 범위도 넓었다. Gemini와 Apps Script(구글이 제공하는 클라우드 기반 스크립팅 플랫폼)를 활용해 설문지 제작을 자동화하거나, 특수교육 현장에서 AI로 학생의 문제 행동 패턴을 분석해 개별 맞춤형 지도 전략을 세운 사례는 AI가 교육의 사각지대와 업무 부담을 동시에 해결할 수 있음을 보여주었다.교과 수업의 확장성도 눈에 띄었다. 가정 교과 수업에서는 AI로 퍼스널 컬러를 진단하고 진로를 탐색하는 수업을, 아산의 한 학교에서는 다문화·이주배경 학생들을 위한 세계 전통 건축 양식이 들어간 스마트 도시 설계 프로젝트 수업 사례를 선보였다. 또한, 텍스트로 환경 미래 뉴스 시나리오를 만들고 이미지를 생성해 동영상을 제작하는 등, AI는 학생들의 상상력을 현실로 옮기는 강력한 도구가 돼 있었다.행사의 백미는 네트워킹 세션이었다. 지역별로 나뉜 교사들은 학교 업무의 현실적 어려움과 수업 설계 노하우를 가감 없이 나눴다. 특히 Gemini를 활용해 '자격증 형태의 명함'을 직접 제작하며, "나는 어떤 분야의 교사 전문가로 기억되고 싶은가"를 스스로 정의하는 활동은 자연스러운 연결을 만들어냈다.현장에서 만난 한 참가 교사는 "강의를 듣는 것보다 동료 교사들과 이야기를 나누며 얻는 힌트가 훨씬 많았다"며 "슬라이드 공유 방식 같은 작은 디테일부터 수업 설계의 큰 틀까지, 바로 학교에서 써볼 수 있는 아이디어를 얻었다"고 말했다.이번 방문은 충남교육청의 정책적 관심, 교사 커뮤니티의 자발성, 그리고 글로벌 기업의 기술력이 맞물린 협업의 정석을 보여주었다. 현장 배너에 적힌 'Empower, Learn, Share, Inspire'라는 슬로건처럼, 교실을 바꾸는 것은 기술 그 자체가 아니라 기술을 쥔 교사의 판단과 연결임을 이번 현장은 증명했다.AI는 이미 학교에 들어와 있다. 이제 중요한 질문은 "누가, 어떻게, 어떤 교육적 철학으로 활용할 것인가"이다. 그 답을 현장의 교사들은 서로의 수업을 공유하며 이미 함께 만들어가고 있었다.