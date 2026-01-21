오래가는 독서모임의 '뒤풀이' 원칙... 잘 되는 이유가 있었다

큰사진보기 ▲'수요일엔 책이랑' 독서모임 운영자 박경애씨책방 '자상한 시간'에서 찍은 사진. ⓒ 박경애 관련사진보기

- 운영하시는 독서모임이 10년 넘으셨다고요. 어떤 독서모임인지 소개 부탁드립니다.

AD

- 어떻게 시작하게 되신 건가요? 독서모임을 열게 된 계기와 사람들을 어떻게 100명이나 모집할 수 있었는지 궁금합니다.

큰사진보기 ▲'수요일엔 책이랑' 독서모임 사진'수요일엔 책이랑' 독서모임원들이 독서모임을 하고 있다. ⓒ 박경애 관련사진보기

- 책은 누가 고르고, 기준은 무엇인가요?

- 모임에 100명 정도 있다고 했는데, 실제 독서모임 진행시에는 전부가 오지는 못할 텐데요. 어떤 식으로 운영되는 건가요?

- 이렇게 오래 운영될 줄 알았나요? 비결이 무엇인가요?

- 앞서 싸이월드에서 활동했던 독서모임의 경우 흐지부지됐었는데, 지금 운영하는 독서모임은 이렇게 길게 유지되고 있습니다. 차이가 무엇일까요?

- 그런데 그러면 처음 의도나 방향과 다르게 독서모임이 운영될 수도 있지 않나요? 그런 걱정은 없으셨나요?

큰사진보기 ▲'수요일엔 책이랑' 운영진12주년 송년회 때이다. '수요일엔 책이랑'은 매해 송년회를 열고 있다. 항상 20명 이상 참여할 만큼 탄탄한 모임이다. ⓒ 박경애 관련사진보기

- 10년이면, 모임원들의 대소사까지 모두 볼 수 있는 기간인데요. 서로가 나아가고 성장하는 모습을 모두 지켜보았겠어요. 서로 애정이 남다를 것 같은데 어떠신가요?

- 힘들 때는 없었나요?

- 독서모임의 매력은 무엇인가요? 혼자 읽는 것과의 차이점은 무엇일까요?

큰사진보기 ▲'수요일엔 책이랑' 가이드북지난해 관악구 지원사업으로 가이드북을 만들었다. 독서모임 규칙과 그간 읽은 책 목록, 참가자들의 후기 등을 기록했다. ⓒ 박경애 관련사진보기

- 이전에 책방도 운영하기도 했고, 현재 출판사도 운영하는 등 책과 관련된 많은 것들을 해오셨어요. 스스로에게 책이란 무엇인가요?

- 독서모임 운영이나 참여를 고민하고 있는 분들에게 해주고 싶은 한마디가 있다면?

운동하기와 함께 국민 새해 목표가 있다면 바로 독서 아닐까. 어느덧 새해의 한 달이 거의 지나가고 있는데 꾸준히 독서를 해나가는 사람도 있을 테고, 책만 사두고 작심삼일로 끝난 사람도 있을 테다. 어떻게 하면 책을 읽을 수 있을까? 아니, 어떻게 하면 좀 재미있게 책을 읽을 수 있을까?나는 자신 있게 독서모임을 권한다. 해본 사람은 알지만, 혼자 읽을 때와 다른 사람들과 함께 감상을 나누는 것은 전혀 다른 경험이다. 책을 읽고 나면 자연히 다른 사람들은 이 책을 어떻게 읽었을지가 궁금해지는데, 독서모임은 정확히 이를 확인하는 자리다. 내가 이해한 게 맞는지 확인할 수도, 이해가 잘 안된 부분을 사람들에게 물어볼 수도, 또 내가 전혀 생각하지 못했던 사유를 들을 수도 있다. 그리고 진짜 핵심, 독서모임을 가기로 하면 그래도 어떻게든 책을 읽는다.그런데 요즘에는 말이 독서모임이지 실은 연애를 목적으로 오는 참가자들이 많아서 '찐(?) 독서모임'은 찾기 어렵다는 이야기도 많이 들린다. 이런 가운데 무려 12년 동안 독서모임을 운영하고 있는 사람이 있다. 책이 좋아 책방을 운영하기도 했고, 현재는 '자상한 시간'이라는 출판사를 운영하며 책을 펴내고 있는 박경애 대표(47)를 지난 9일 만나 12년 독서모임의 운영 비결과 매력에 대해 들어봤다."2013년 11월에 '수요일엔 책이랑'이라는 이름으로 독서모임을 시작했습니다. '소모임'이라는 어플에서 하고 있는 독서모임이고요, 처음에는 강남에서 직장인 독서모임을 열었습니다. 현재는 서울대입구역에 있는 북카페에서 진행하고 있고요. 어플 특성상 가입 인원은 100명 정도 되지만 활발하게 꾸준히 활동하는 인원은 30여 명 정도 됩니다. 절반은 5년 이상 함께 해왔고, 10년 이상 하신 분들도 10명 정도 됩니다.'더 깊이, 더 넓게'라는 모토로 한 달에 두 번 독서모임을 진행하고요. 첫째주 수요일에는 지정책으로 토론 형식으로 운영되고, 셋째주 수요일에는 주제에 맞는 책을 가지고 와서 소개하는 형식으로 진행됩니다.""저는 어렸을 때부터 책 읽는 것을 좋아했고요. 고등학교 때도 친구랑 둘이서 도시락 싸 들고 와서 토요일에 남아서 고전 독서모임을 했습니다. 대학교에서도 국문학을 전공하다 보니 동아리에서 책읽기를 꾸준히 해 왔고요. 그러다가 대학교를 졸업하고 방송작가로 일을 하고 있었는데요. 20대 후반쯤에 독서모임을 하고 싶어서 싸이월드에서 하고 있는 독서클럽에 가입해서 활동을 5년 정도 했습니다.그러다가 독서동아리 사람들이 결혼하고 취직하면서 모임이 자연스럽게 사라졌어요. 저도 일하느라 바빠서 독서모임 활동을 못하다가 30대 중반에 다시 독서모임을 찾아 나섰습니다. 마음에 드는 독서모임을 발견하지 못하고 있는데, 친구가 그냥 저보고 독서모임을 만들어보면 어떻겠냐고 해서 만들게 됐습니다.""2013년 말에 독서모임을 열었기 때문에 올해로 13년 차에 접어드는데요. 저희 독서모임에는 모임장과 운영진이 있습니다. 주로 운영진이 돌아가면서 진행을 합니다. 그리고 일 년에 몇 번은 회원들이 진행을 하는 경우도 있습니다. 책은 주로 진행자가 다른 운영진들과 상의해서 정합니다. 책은 장르나 분야를 가리지 않고 다양하게 읽습니다. 당시 시대적인 상황이나 이슈가 되는 것들과 관련된 책들을 고르고 있습니다. 또, 그 책이 함께 나눌 이야기가 충분한가도 살피고요.""실제 독서 모임은 10~12명으로 인원을 설정해 두고 있고요. 게시판에 오픈 공지를 올리고 선착순으로 신청을 받습니다. 항상 몇 분 안에 금방 마감됩니다. 경쟁이 치열한 편인데요. 이렇게 신청에 성공해서 꾸준히 나오시는 분들이 30명 정도 됩니다.참가비를 3천 원 정도 받고 있고요. 저희는 꼭 후기를 남기는데 참여하시는 분들이 돌아가면서 후기를 쓰도록 하고, 후기를 쓴 분께는 참가비를 면제해 드리고 있습니다.""독서모임은 저 혼자만의 것이 아니라 모임에 함께 하는 회원들의 것이라고 생각합니다. 함께 하는 이들이 있기 때문에 가능했던 거 같아요. 그래서 모임 초창기 때부터 있던 멤버들이 많고요. 오랫동안 활동한 멤버들이 많습니다. 그리고 독서모임이니만큼 책이 우선인 것도 큰 거 같아요.매번 정해진 시간에 독서모임을 해 왔어요. 가장 기본적으로 독서모임 하는 것을 잘 지켰고요. 독서모임 회원들과 가끔 나들이를 가거나 번개 모임을 하는 등 친목의 시간도 적절히 가졌습니다. 결국은 독서모임이니만큼 독서모임을 꾸준히 하는 것과, 좋아하는 사람들이 '독서모임'에 애정을 같고 함께하는 것이 가장 큰 비결이 아닐까 싶어요.""예전에 싸이월드에서 했던 독서모임의 경우 모임장을 중심으로 운영되었는데, 그렇다 보니 그분이 유학을 가면서 흐지부지되었어요. 그런데 저희는 저를 비롯해서 특정한 사람 1명을 중심으로 운영하지 않고, 운영진을 두고 있어요. 처음 독서모임을 열었을 때 6분이 오셨는데요. 제가 그분들에게 운영진을 해달라고 했습니다. 그렇게 운영진 체계가 만들어지니, 제가 개인적인 일로 바빠지거나 여유가 없어지더라도 모임이 운영되더라고요. 실제로 제가 결혼할 때는 한동안 거의 활동을 못 했는데, 당시 모임장과 운영진들이 계속 잘 이끌어주었어요.제가 모임장을 계속 안 하고 일부러 모임 같이 운영하는 사람들도 만들고 모임장도 넘긴 이유도 이런 점 때문이에요. 제가 혼자 계속하면 저 혼자 감당해야 되고 부담이 되지만 여러 명이 같이 감당하면서 부담을 덜 수 있으니까요.""제가 모임과 관련하여 정해놓은 규칙들이 있는데, 운영진들에게 웬만하면 그 규칙에서 벗어나지 않게 운영할 것을 당부했습니다. 가장 중요한 원칙은 중단 없이 모임을 꾸준히 운영하는 것과 항상 책이 중심이어야 한다는 것이에요. 코로나 때도 줌으로 모임을 진행했고, 한 번도 책모임을 중단한 적이 없습니다.너무 친목 위주로 가지 않도록 주의하기도 합니다. 그래서 저희가 모임 후에 뒤풀이도 하는데, 모임이 9시 반에 끝나면 뒤풀이를 하더라도 11시에는 무조건 종료했습니다. 물론 어쩌다 한 번씩 전부가 흥이 오른 날은 더 늦게까지 놀 때도 있지만 1년에 한두 번 있을까 말까 합니다. 그래서 첫 모임 오면 저희 모임이 책 중심이라는 것을 바로 알 수 있고, 그렇게 자연스럽게 연애나 노는 것을 목적으로 온 사람들은 이후에 잘 안 나오는 식으로 걸러집니다.""저희는 이제 '식구'라고 불러요. 결혼식, 장례식은 물론이고 아이들 커가지는 것들도 다 지켜보았습니다. 제가 처음 이 모임을 열었을 때가 30대 초중반이었는데요. 이제 저희 모임 연령대가 40대 중후반에서 50대 초반이 되었어요. 그래서 저희끼리는 농담 비슷하게 나중에 땅 사서 모여 살자고 이야기하고 있어요. 노후를 같이 하자고요. 그리고 20년, 30년에도 꾸준히 독서모임 하자고 말하고 있습니다. 머리가 희끗희끗해져서 독서모임 한다고 생각하면 너무 웃겨요. (웃음)""물론 중간중간 위기가 있었습니다. 특히 운영진들이 고생을 많이 하니까요. 사실 모임을 운영하다 보면 신경 쓸 것도 많고, 자기 시간을 쪼개서 해야 하다 보니 지치는 경우가 있습니다. 또 모임 회원들 중에 자기와 의견이 다르거나, 운영 방식에 불만을 가진 경우도 종종 있어서 그럴 때 저나 운영진들이 많이 지치기도 했습니다.그런데 모두를 만족시킬 수는 없다고 생각하고, 모임의 운영 방식의 기준점을 흔들림 없이 가져갔어요. 그렇게 하다 보니 그 위기를 지나가고 있었습니다. 불만을 가진 사람들이 있으면 의견을 들어주고 수용할 건 수용하고, 안 되는 것들은 안 된다고 명확하게 이야기하면 됩니다. 다행히 대체로 좋은 사람들이 모여서 지금까지 잘 운영할 수 있었습니다.""혼자 읽을 때는 제 생각에서만 그치는데요. 독서모임을 하고 나면 제가 했던 생각과 전혀 다르게 해석하는 경우도 종종 있고, 토론을 통해 제 생각이 깨지거나 확장되는 경험을 합니다. 그때 희열을 느낍니다. 그로 인해 사고가 유연해지는 점도 좋습니다. 제 생각이나 의견만 맞다고 생각하는 것이 아니라 다른 사람들의 의견도 수용할 줄 알게 되고, 책을 읽을 때 다양한 관점으로 생각하게 됩니다.""나를 성장하게 하는 존재랄까. 조금 과장하면 책을 통해 내가 만들어졌다고도 생각합니다. 책을 통해 배우고, 변화하고, 나를 돌이켜 보고, 나아가고 있다고 생각합니다.""혼자 책을 읽는 것도 좋지만 독서모임을 통해 함께 책을 읽으면 내가 깨지는 경험을 하게 됩니다. 토론을 통해 독서를 더 깊이 읽게 되고, 평소 내가 읽지 않은 다양한 책들을 경험함으로써 더 넓은 독서를 하게 됩니다. 무엇보다 내가 깨지는 경험은 꽤 즐겁습니다. 그 즐거움을 느껴보시길 바랍니다."장기 모임 운영의 비결은 역시 책을 중심으로 운영하고, 중단 없이 꾸준히 모임을 여는 것이었다. 그리고 운영진을 두고, 참가자들이 후기를 쓰도록 능동성을 부여하는 등 특정한 사람 중심의 운영이 아닌 모두가 조금씩 모임 운영에 참여하도록 하는 것도 눈에 띈다. 독서모임으로 시작했지만, 노후에 함께 사는 공동체를 꿈꿀 만큼의 사회적 가족이나 다름없는 모임이 될 수 있는 것도 놀랍다. 새해 독서를 목표로 둔 사람, 독서모임을 운영해 보고 싶은 분들에게 유용한 조언이 되기를 바란다.