유은혜 출판기념회 "학교, 학생들 줄 세우는 공간 아냐"

유은혜 전 교육부 장관 <숨 쉬는 학교> 출판 기념회

경기도 교육감 선거에 출마할 것으로 알려진 유은혜 전 교육부 장관 출판기념회가 17일 경기아트센터에서 열렸다.이날 출판기념회에 추미애·한준호·김영진·김민기·김승원·김성회·김병주·이소영 국회의원 등 정계 인사와 김상곤·이재정 전 교육감을 포함한 교육계 인사 등 3000여 명이 참여한 것으로 알려졌다. 김동연 경기 도지사도 참석했다.문재인 전 대통령과 김민석 국무총리는 서면 축사를 통해 유 전 장관 저서 <숨 쉬는 학교> 출간을 축하했다. 우원식 국회의장을 비롯해 김기표, 김용만, 김준혁, 김현정, 박정, 박지혜, 부승찬, 서영석, 소병훈, 안태준, 염태영, 이광재, 이기헌, 이상식, 임오경, 전용기, 차지호, 최민희 등 국회의원과 광역·기초단체장도 영상으로 축하 메시지를 보냈다. 최교진 교육부 장관도 영상 축사를 했다.유 전 장관은 책 출판과 관련한 토크 콘서트에서"학교는 학생들을 줄 세우는 공간이 아니라 각자의 속도로 자라도록 돕는 공간"이라고 말했다. 학생과 교사, 학부모, 교직원과 교육 행정, 지역사회의 목소리가 정책에 반영되지 않으면 교육의 변화는 지속될 수 없다고 여러 차례 강조하며 "정책은 현장에서 작동해야 한다"고 말했다.이어 "대한민국 교육의 축소판 경기도에서 학생들이 숨 쉬는 학교를 만들어내는 것이 곧 대한민국 교육의 미래를 바꾸는 일"이라고 강조하며 "책에서 강조한 귀 기울임과 존중, 자람의 약속을 지키며 여러분과 함께 숨 쉬는 학교를 만들고 싶다"고 전했다.유 전 장관과 함께 토크쇼에서 대화를 나눈 김원장 삼프로TV 앵커는 "유은혜 전 장관은 교육을 이상으로만 말한 사람이 아닌 위기 속에서 실제로 작동하는 정책을 만들어낸 행정가"라고 평가했고, 소설가 방현석은 "<숨 쉬는 학교> 는 교육을 제도가 아닌 사람의 문제로 끝까지 붙들고 온 기록"이라고 평가했다.