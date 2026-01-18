국힘, 이혜훈 청문회 전면 보이콧... '반쪽' 청문회 현실화?

큰사진보기 ▲국민의힘 재정경제기획위원들, "이혜훈 기획예산처장관 후보자는" 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박수영 간사(가운데) 등 의원들이 18일 국회 소통관에서 이혜훈 기획예산처장관 후보자 인사청문회 거부를 밝히고 있다. 왼쪽부터 박대출, 박수영,최은석 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"국민의힘은 '범법행위자' 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회를 전면 거부한다."

국민의힘이 결국 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회 보이콧을 재차 공식화했다. 국민의힘 소속 국회 재정경제기획위원회 위원들은 18일 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 이 후보자 인사청문회를 거부했다. 예정된 청문회를 불과 하루 앞두고 나온 입장이다.국민의힘은 이혜훈 후보자에게 제기된 의혹이 너무 많고 심각한 데다, 자료 제출까지 불성실한 탓에 청문회를 진행할 수 없다고 이미 밝힌 바 있다. 국민의힘 소속 임이자 국회 재정경제기획위원장 역시 지난 16일 "이혜훈 후보자는 검증 대상이 아닌 수사 대상이다. 공직 후보자로 도저히 인정할 수 없다"라며 "이 후보자의 인사청문회는 열 가치가 없다"라고 못 박은 바 있다.상임위원장과 제1야당이 청문회를 거부한 가운데, 더불어민주당이 단독으로 청문회를 강행할지 관심이 모인다. 일단 청와대는 청문회까지 지켜보겠다는 기존 입장을 재확인했다.소통관에서 마이크를 잡은 국민의힘 박수영(간사)·박대출·최은석 국회의원은 '국민의힘 재정경제기획위원회 일동' 이름으로 "이 후보자는 국회 청문회장이 아니라, 수사기관 피의자 자리에 앉아야 할 사람"이라고 주장했다.이들은 "민주당은 이 후보자가 아무리 이재명 대통령의 선택을 받은 '이재명 사람'이라고 하더라도, 국회와 국민을 우습게 여기는 범죄 혐의자에 대한 비호를 멈추시라"라며 "이 후보자는 전례 없는 수준의 총체적인 '비리 집합체'"라고 강조했다.국민의힘 의원들은 이 후보자에게 제기된 여러 의혹들을 열거하며 상기시킨 뒤 "이미 고위 공직자 자격은 박탈됐다"라며 "국민의힘은 고발조치까지 검토하고 있다. 한마디로, 이 후보자는 장관은커녕 피의자가 될 처지"라고 꼬집었다.이런 상황에서 "인사청문회가 열리지 않을 경우, 여당 간사가 위원장 자리를 차지하고 일당독재 단독 청문회를 진행하겠다는 의사도 공공연하게 밝히고 있다"라며 "청와대의 지시를 받아 무조건 인사청문회를 열고 '이재명 사람'이 장관될 수 있도록 판을 깔아주는 '들러리' 역할을 자처하고 있는 것"이라고도 지적했다.이어 "후보자가 '빈껍데기' 자료만 앞세워 '과거 세탁'에만 급급한데, '맹탕' 청문회를 한들 누가 후보자 답변에 고개를 끄덕일 수 있겠느냐"라며 "아무도 수긍할 수 없는 '거짓 해명쇼'는 열 가치가 없다"라고 날을 세웠다.국민의힘 의원들은 "이 후보자는 본인의 민낯을 직시하고, 국회가 아닌 수사기관으로 발걸음을 돌리시라"라며 "또 이재명 대통령은 국민 기만하는 '꼼수 정치인사' 포기하고 국민 명령에 따라 검증 실패 사과하고 지명 철회하시라"라고 요구했다. "이재명 대통령이 국민을 무시하고 임명을 강행한다면, '전과자 정부'에 사기 혐의자 한 명만 추가될 뿐"이라며 "국민의힘은 물론 어떠한 국민도 이 후보자를 장관으로 인정하지 않을 것"이라고도 경고했다.이후 기자들과 만난 국민의힘 의원들은 "자료 제출이 안 되면 (인사청문)회의는 있을 수 없다는 게 저희 입장"이라고 재차 확인했다. 검증해야 할 의혹은 너무 많은데, 관련 자료는 제대로 제출되지 않았고, 이제 와서 제출한다고 해도 19일 인사청문회까지 물리적으로 검토할 시간이 없다는 취지이다.반면, 박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 기자간담회에서 "정말 많은 의혹 제기 과정이 지나온 만큼, 국민의 시각인 인사청문회가 반드시 제대로 열려서 이제 국민 검증이 돼야 한다"라며 "그간 대통령실의 검증과 언론의 검증 시간이 다 지났는데, 국민 검증의 시간을 국회가 일방적으로 빼앗을 수는 없다"라고 반박했다. 의혹을 해소하기 위해서라도 인사청문회는 예정대로 열겠다는 뉘앙스이다.그는 "민주당은 인사청문특별위원회와 원내지도부를 중심으로 정상적인 청문회가 내일 개최되도록 하는 노력을 위해 최선을 다할 것"이라며 "국민의힘도 해당 상임위도 이런 국민의 검증이라고 하는 시간이 반드시 보장될 수 있게 해주시기 바란다"라고 당분했다. "최후의 판단 주체인 국민들께서 판단하실 수 있도록, 이를 바탕으로 인사권자가 판단할 수 있도록 하는 과정은 보장되도록 하는 게 더 좋은 민주주의"라고도 강조했다.이처럼 민주당에서는 이미 상임위원회에서 의결하여 인사청문회 일정을 잡은 만큼, 예정대로 청문회를 진행해야 한다는 기류가 강하다. 상임위원장과 보수 야당이 불참하더라도, 상임위 과반을 차지하고 있는 민주당이 이를 강행할 가능성이 높게 점쳐지고 있다.청와대에서도 기존 입장을 재확인했다. 이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 이혜훈 장관 후보자 관련 질문이 나오자 "아직 뭐 전혀 입장은 변함이 없다"라고 밝혔다. 기존 입장대로 인사청문회까지는 지켜보겠다는 뜻이다. 이규연 수석은 "청문회를 통해서 이혜훈 후보자가 국민의 눈높이에 맞는 답변을 할 것이다, 해명을 할 것이다, 이렇게 기대하고 있다"라고 답했다.