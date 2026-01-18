이재명 청와대 첫 참모 개편... 신임 정무수석 홍익표 전 의원

큰사진보기 ▲청와대는 18일 이재명 대통령이 더불어민주당 홍익표 전 원내대표를 신임 정무수석에 임명했다고 밝혔다. 2026.1.18 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 강원도지사 선거 출마를 위해 사직하는 우상호 정무수석이 18일 청와대 기자회견장에서 기자들과 인사하고 있다. 우 정무수석 후임은 홍익표 전 의원이다. 2026.1.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

홍익표 전 더불어민주당 의원이 18일 청와대 신임 정무수석에 임명됐다.이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 브리핑에서 "우상호 정무수석이 개인적인 이유로 사의를 표했다"면서 이를 발표했다. 우 수석이 오는 6월 강원지사 선거에 출마하게 되면서 언론 보도 등을 통해 예상됐던 인선으로, 3선 의원 출신인 홍 전 의원은 이재명 대통령의 당대표 재임 당시 원내대표로서 호흡을 맞춘 바 있다.이 수석은 "(홍 신임 수석은) 합리적이고 원만한 성품으로 국회의원 시절 갈등과 대립은 타협과 합의로 해결해야 한다는 신념 하에 관용과 협업의 정치를 지속적으로 실천해 온 분"이라며 "임기는 오는 20일부터 시작된다. 청와대는 정무 기능에 공백이 없도록 협치 기조를 잘 이어나갈 것"이라고 밝혔다.청와대를 떠나게 된 우상호 수석은 기자들을 만나 "오늘 후임자가 발표됐고 내일(19일)부터 후임자에게 인수인계를 하게 된다"며 "처음 임명됐을 때 정무수석실에 직원이 한 네다섯명 정도밖에 없어서 굉장히 어려움을 겪었지만 많은 분들의 도움으로 원만하게 일을 그만둘 수 있어서 되게 보람을 느낀다"고 밝혔다.또 "특히 각 정당의 지도자 및 관계자 여러분들께서 잘 대해주시고 협조해 주셔서 또 대화와 소통이 끊기지 않고 진행되었다는 점이 가장 큰 보람으로 생각한다"라며 "앞으로도 각 정당 지도자들께서 후임 정무수석과 잘 소통하셔서 전체적으로 대통령실과 정당 간의 끈이 끊이지 않고 협조하면서 일이 진행될 수 있기를 기대하겠다"고 말했다.한편, 오는 6월 지방선거에서 성남시장에 도전할 것으로 알려진 김병욱 정무비서관 후임에 대한 인선은 이날 발표되지 않았다. 앞서 언론 보도에서는 고용진 전 더불어민주당 의원이 검토되고 있다고 알려진 바 있다.이 수석은 관련 질문에 "아직 (후임 인선이) 확정됐다고 밝히기 어렵다"라며 "정무수석실에서 여러 분이 한꺼번에 빠지면 정무기능에 약간 손실이 올 수도 있고 해서 시간을 조금 두고 검토 중"이라고 답했다.이 수석은 "현 시점에서 지방선거 출마를 목적으로 사의를 표한 이들이 얼마나 되나"라는 질문에는 "우 수석 외에 지금 현재까지는 없는 걸로 안다. 그리고 앞으로 어떤 분이 얼마만큼 어떤 시점에 나갈지는 좀 지켜봐야 될 내용"이라고 답했다.