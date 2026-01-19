미국 10대, 중국 20대... '캄보디아 비행기 외교'의 내막

큰사진보기 ▲지난해 9월 공식 개항한 캄보디아 떼쪼국제공항(KTI)코로나19 팬데믹 이후 최근 늘어난 항공수요에 맞춰 캄보디아는 미국 보잉 737 맥스 항공기 10대와 중국 코맥 C909 20대를 구입하기로 결정했다. ⓒ 박정연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲프놈펜 시내에 내걸려 있는 군복을 입은 채 거수경례를 하고 있는 훈 마넷 캄보디아 총리 이미지 ⓒ 박정연 관련사진보기

지난해 캄보디아의 하늘길이 역대 가장 붐볐다. 캄보디아 민간항공국(SSCA) 보고서에 따르면, 항공 여객 수송량이 700만 명에 육박하며 코로나19 이전 수준을 넘어섰다. 폭발적인 수요 회복 속에 캄보디아 정부는 '보유 항공기 확대'라는 과제를 마주했지만, 이들이 내놓은 해법은 단순한 경제적 선택 이상이었다.캄보디아 국영 항공사인 '에어 캄보디아'는 최근 미국 보잉사의 '737 맥스(MAX) 8' 10대와 중국 코맥(COMAC)의 'C909' 20대를 동시에 도입하기로 확정했다. 미·중 패권 경쟁이 격화되는 가운데, 항공기 구매력을 지렛대 삼아 양국으로부터 실리를 끄집어내려는 훈 마넷 정부의 '정교한 줄타기'가 시작됐다는 분석이 나온다.캄보디아 경제에 있어 미국은 '생존을 위한 시장'이다. <크메르 타임스> 보도에 따르면, 2025년 1월부터 11월까지 캄보디아의 대미 수출 규모는 118억 7천만 달러(한화 약 16조 원)를 기록했다. 이는 전체 수출액의 40% 이상을 차지하는 압도적인 비중이다. 특히 의류와 신발 산업은 대미 수출의 핵심이다.훈 마넷 정부는 지난해 최대의 통상 위기를 맞았다. 미 행정부가 무역 불균형 등을 이유로 캄보디아산 주요 수출품에 대해 최대 49%의 고율 관세 부과를 예고했기 때문이다. 이에 훈 마넷 총리는 지난해 7월 26일과 28일, 도널드 트럼프 미국 대통령과 두 차례 긴급 연쇄 통화를 하며 직접 설득에 나섰다.당시 공식 발표된 통화 내용은 "국경 분쟁 중재와 관세 인하에 대한 원론적 논의"가 전부였다. 하지만 19%라는 파격적인 협상 결과가 타결된 직후, 그 이면에 '보잉 737 맥스 8' 10대 도입이라는 강력한 경제적 약속이 있었음이 뒤늦게 밝혀졌다. 미국산 항공기 구매를 협상의 결정적 국면 전환 카드로 숨겨두었다가 실리를 챙긴 뒤 공개한 훈 마넷의 '베일 뒤 외교'가 빛을 발한 순간이었다. 지난 1월 프놈펜을 방문한 마이클 조지 드솜브레 미 국무부 차관보가 보잉 구매를 즉각 환영한 것은, 이 계약이 대미 수출 환경 사수를 위한 실용적 담보였음을 시사한다.반면, 중국산 항공기종 코맥 C909을 도입하기로 한 것은 캄보디아 경제의 자본과 인프라를 쥐고 있는 전통 우방국인 중국과의 결속을 의미한다. 중국은 캄보디아 전체 외국인 직접투자(FDI)의 약 50%를 차지하며, 지난해 9월 완공된 떼쪼국제공항(KTI) 역시 중국의 자본과 기술로 건설되었다.코맥 C909는 약 78~97석 규모의 중소형 여객기로, 국내선과 이웃 국가를 잇는 단거리 노선에 최적화된 기종이다. 에어 캄보디아가 체결한 C909 총 20대 도입 계약(확정 10대, 구매 옵션 10대)은 단순 구매를 넘어 항공기 정비 및 기술 전수 등 포괄적 협력을 포함한다. 이는 중국의 '일대일로' 파트너십을 공고히 하여, 신공항 운영의 안정성을 꾀하고 중국 관광객 유입을 보장받으려는 포석으로 해석된다.이러한 정교한 외교적 행보의 이면에는 현 캄보디아 총리인 훈 마넷 총리가 처한 복잡한 정치적 고뇌가 서려 있다. 2023년 취임 이후 줄곧 그의 발목을 잡고 있는 것은 '아버지의 그늘'이다. 여전히 상원의장 직함을 갖고 막후 실권을 행사하는 훈 센 전 총리의 '상왕 정치' 아래서, 아들 훈 마넷은 독자적인 리더십이 부족하다는 국내외의 냉정한 평가를 마주하고 있다. 이번 항공기 도입은 그가 아버지와 차별화된 '글로벌 감각을 갖춘 실용가'임을 증명해내야 하는 무거운 시험대이기도 하다.캄보디아가 직면한 대외적인 안보 상황은 그야말로 일촉즉발이다. 해묵은 국경 경계선 문제를 둘러싼 태국과의 긴장은 여전히 현재진행형이다. 특히 지난해 두 차례에 걸쳐 발생한 양국 간 무력 충돌은 수백 명의 인명 피해를 냈으며, 포화를 피해 피란길에 오른 난민이 100만 명에 이르는 등 양국 관계는 언제 또다시 터질지 모를 시한폭탄과 같은 상황이다.한편 익명을 요구한 외교전문가는 "훈 마넷 정부에 있어 미·중으로부터 동시에 지지를 끌어내는 것은 선택의 문제가 아니라 '일종의 생존 전략'이라고 말했다. 이어 "내부적으로는 '상왕 정치'의 그늘을 벗어나야 하고, 외부적으로는 태국과의 국경 분쟁으로 인한 국가 안보 위기를 해결해야 하는 절박한 상황에서, 항공기 도입을 지렛대 삼아 양국의 경제적·군사적 담보를 확보한 것은 나름 치밀하게 계산된 실리 외교"라고 분석했다.결국 지난해 문을 연 프놈펜 떼쪼국제공항 계류장에 나란히 서게 될 미국 보잉 항공기와 중국 코맥 제트기는, 강대국간 패권 경쟁과 내부의 권력 승계 진통, 그리고 끊이지 않는 태국과의 국경 영유권을 둘러싼 갈등이라는 거센 파고 속에서 경제적 실리라는 '실용주의' 닻이라도 내리려는 약소국 캄보디아의 고단한 자화상을 상징하고 있다.