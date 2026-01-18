[사진] 서산라이온스클럽, 장수 사진 봉사활동 펼쳐

큰사진보기 ▲서산라이온스클럽이 17일 부석면 가사3리 마을회관에서 장수 사진 봉사활동을 진행했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

17일 부석면 가사3리 경로당을 방문한 윤범진 회장과 회원들.

문영실 원장이 노인들에게 화장을 해주고 있다.

17일 30여 명의 노인회원이 장수사진을 촬영했다.

정성껏 준비한 음식으로 열린 마을 잔치는 덤이다.

30여 년 넘게 장수 사진 봉사를 이어오고 있는 서산라이온스클럽 회원들.

서산라이온스클럽이 17일 부석면 가사3리 마을회관에서 장수 사진 봉사활동을 진행했다.30여 년의 역사를 자랑하는 장수 사진 봉사활동은 서산라이온스클럽의 대표적인 지역 공헌 활동 중 하나다.봉사활동에는 윤범진 회장과 남기혁 세종·충남지구 제2부총재 등 20여 명의 회원이 참석해 가사3리 노인회에 생활용품을 전달했다.장수 사진 촬영은 정주은, 김수동 사진작가가, 화장과 헤어스타일은 문영실 원장이 맡았다.윤범진 회장은 "매년 1월에 장수 사진 촬영 봉사를 진행하는데 오늘은 가사3리 경로당에서 70세 이상 노인분들을 모시고 촬영하고 있다"면서 "30년 넘게 이어온 이 행사의 전통이 계속 이어지길 바란다"고 말했다.남기혁 제2부총재는 "국제라이온스협회는 전 세계 최대의 봉사단체로 지구촌 각 지역에 빛과 소금이 되는 봉사단체"라며 "특히 오늘 서산라이온스클럽이 30년 이상을 이어 온 봉사에 참여한 회원들에게 감사의 인사를 드린다"고 말했다.회원들은 장수 사진 촬영 후에는 정성껏 준비한 다양한 음식들을 노인들에게 대접하며 행사의 의미를 더했다.지난해 창립 50주년을 맞이한 서산라이온스클럽은 서산지역에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 맏형 클럽으로 다양한 봉사활동을 하고 있다.