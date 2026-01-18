최휘영 장관, '은퇴 선언' 임재범에 공로패…"대중음악에 헌신"

AD

(서울=연합뉴스) 임순현 기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 최근 은퇴를 선언하고 마지막 전국투어 중인 가수 임재범에게 공로패를 수여됐다.문체부는 최 장관이 지난 17일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 열린 데뷔 40주년 전국투어 '나는 임재범이다' 현장을 찾아 임재범에게 공로패를 전달했다고 18일 밝혔다.최 장관은 "독보적인 예술가 정신과 울림을 주는 목소리로 대중음악 발전에 헌신했다"며 "특히 수많은 명곡을 통해 국민의 삶에 깊은 위로를 전하고, 대중문화예술의 위상을 높이는 데 크게 기여했다"고 감사 인사를 전했다.지난 1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 임재범은 거친 목소리를 내세워 '너를 위해', '비상', '고해', '사랑보다 깊은 상처' 등 여러 히트곡을 냈다.지난해 11월 29일 데뷔 40주년 전국투어 콘서트를 시작한 임재범은 이달 4일 "이번 전국투어를 끝으로 무대를 떠나겠다"고 밝혔다.그는 오는 5월까지 수원, 일산, 광주 등지에서 마지막 전국투어를 이어갈 예정이다.hyun@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>