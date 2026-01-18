'단식 쇼' 비판에 발끈한 국힘... "법치 지키기 위한 마지막 결단"

장동혁 국민의힘 당 대표의 단식이 4일째로 접어든 18일, 단식을 향한 더불어민주당 등의 조롱에 국민의힘이 발끈했다. "단식 쇼" "몽니" 같은 표현을 두고 민주당에 사과를 요구하고 나선 것이다.
장동혁 대표는 지난 15일부터 국회의사당 로텐더홀에서 단식에 돌입했다(관련 기사: '2차 특검'에 단식 맞불 장동혁... "통일교·공천 뇌물 특검 수용할 때까지 단식" https://omn.kr/2gpu1)
. 명분은 '특별검사'였다. 12.3 비상계엄 및 내란사태 관련 의혹을 추가로 파헤치기 위해 민주당을 위시한 범여권은 '2차 종합특검'을 추진했고, 국민의힘은 전국동시지방선거용 정치 특검이라며 반발했다.
그러나 장 대표의 단식에도 불구하고, 2차 종합특검 법안은 지난 16일 무난하게 국회 본회의를 통과했다. 1차 목표 달성에 실패했지만, 장 대표는 통일교 금품 수수 의혹과 김병기·강선우 국회의원 등이 얽힌 공천헌금에 대해 '쌍특검'을 수용하라며 단식을 이어가고 있다. 그러나 그의 결기에도 별다른 여론의 반등은 아직까지 보이지 않고 있다. 오히려 당 안에서도 비판이 제기되는 형국이다. 한동훈 전 국민의힘 당 대표 징계 문제로 당 내부 갈등이 불거진 가운데, '단식으로 문제를 넘기려는 것 아니냐'는 반발이 이어진 것이다.
장동혁 대표의 리더십 위기만 가시화하는 상황에서, 당 대변인들의 이날 논평은 '출구 없는' 단식을 향한 당의 초조함이 드러난 것으로 해석된다.
"단식 투정? 비상식적인 모욕... 이재명 대통령 '오찬 쇼'는 무엇인가?"
최수진 원내수석대변인은 이날 "장 대표의 요구는 분명하다. 재탕 특검 하지 말고, 통일교의 전방위 불법 로비 의혹과 민주당 뇌물 공천 의혹을 성역 없이 밝히자는 것"이라며 "그럼에도 민주당은 이 문제 제기를 '단식 쇼'와 '몽니'로 깎아내리며 조롱하고 있다"라고 논평을 냈다.
그는 "이 와중에 매번 협치와 대화를 강조하는 이재명 정부는 단식 중인 장동혁 대표를 배제한 채 정당 지도부와 오찬을 진행했다"라며 "단식은 쇼라고 폄훼하면서, 정작 보여주기식 만남은 '오찬쇼'가 아니고 무엇인가?"라고도 따져 물었다.
최 대변인은 "민주당과 이재명 정부는 더 이상 논점을 흐리지 말고, 장동혁 대표에 대한 폄훼 발언부터 공식적으로 사과하시라"라며 "그리고 통일교 불법 로비 의혹과 더불어민주당 공천헌금에 대해 성역 없는 수사와 공정한 특검으로 답하기 바란다"라고 목소리를 높였다.
조용술 대변인 또한 "목숨을 건 장동혁 대표의 단식 투쟁, 그 정치적 결단을 결코 비하해서는 안 된다"라는 제목의 논평을 통해 "정치 약자의 최후 저항 수단인 단식을 민주당은 첫날부터 '비겁하다', '정치 쇼다'라고 조롱했다. 심지어 정청래 (민주당) 대표는 '단식 투정'이라며 비상식적인 모욕을 했다"라고 날을 세웠다.
그는 "자신들의 단식만 성스럽다는 태도는 이재명 정권 특유의 내로남불 정치의 민낯을 다시 한번 드러낸 것"이라며 "지금이라도 정부·여당은 국민을 대신해 목숨을 걸고 단식 중인 장동혁 대표의 목소리에 귀 기울여야 한다. 즉각 태도를 전향적으로 바꾸고 대화에 나서야 한다"라고 강조했다. 또한 "이재명 대통령 역시 야당 대표가 단식하는 시간에 정당 대표단과 오찬을 할 것이 아니라, 국민의 요구에 응답하는 실질적 태도 변화에 나서야 한다"고도 요구했다.
앞서 국민의힘은 단식 중인 야당 대표가 청와대 오찬에 함께할 수 없다며, 원내 정당 중 유일하게 참석하지 않았다. 대신 대통령이 국회로 와서 단식 중인 대표를 만나달라고 요구하고 있다(관련 기사: 여야 정당 대표 만난 이 대통령의 세 가지 요청 https://omn.kr/2gq4o
).
최보윤 수석대변인은 "장동혁 대표의 단식은 법치와 민주주의를 지키기 위한 결단"이라고 추켜세웠다. 최 대변인은 "제1야당이 국회에서 할 수 있는 모든 합법적 수단을 다 써도, 민주당의 입법 폭주를 막아내지 못하는 현실은 참담하다"라며 "다수 의석으로 표결을 밀어붙이는 기울어진 운동장 구조 속에서, 야당이 국민께 절박함과 진정성을 전할 수 있는 길은 결국 목숨까지 걸어야 할 만큼의 결단밖에 없었다"라고 주장했다. "장 대표의 단식은 그 마지막 결단"이라는 의미 부여였다.
그는 "견제가 무력화된 국회에서 야당이 기댈 곳은 국민뿐"이라며 "장동혁 대표의 단식은 무너지는 법치와 민주주의를 붙잡기 위한 최후의 호소"라고도 강조했다.
배현진 "당내 동의도 모으지 못한 '홀로 단식'"... 장동혁 "자유와 법치 지켜내겠다"
하지만 대표적인 '친한계' 인사인 배현진 국회의원은 17일, 자신의 페이스북에 "장동혁 대표의 단식 중단을 촉구한다"라고 공개적으로 비판했다. 그는 "징계 철회라는 정답을 피해가려 당내 동의도 모으지 못한 채 시작한 홀로 단식은 이재명과 민주당의 조소만 살뿐"이라며 "6월 선거까지 매일 매 순간이 소중한 이때 , 후보들의 마음이 타들어가고 있다"라고 강조했다.
배 의원은 "장동혁 대표는 당 내외에 큰 충격을 준 제명 사태를 하루빨리 수습하고 당의 총력을 모아야 한다"라며 "대표의 건강만 잃고 끝나는 것이 아니라 수천 명 우리 후보들의 미래와 생계, 당의 생존도 박살난다"라고 고언했다. "단식을 풀고 일터로 돌아와 드라이브 걸었던 비정상적 징계사태를 정돈하고 분열된 당을 수습해주길 강력히 요청한다"라며 "우리 당의 가장이 굶어 죽어 얻을 것이 아무것도 없는 시점이다. 이럴 때가 아니다"라는 직격이었다.
한편, 장동혁 대표는 이날 페이스북을 통해 "단식 4일째. 몸도 힘들지만 시간이 갈수록 맑은 정신을 유지하기가 어렵다"라고 자신의 몸 상태를 전했다. 그는 "로텐더홀 반대편에서부터 가끔식 퍼져오는 꽃 향기에 정신을 가다듬는다"라며 "당원들과 지지자들이 없었다면 더욱 버티기 힘들었을 것"이라고 밝혔다.
"대한민국은 권력자의 힘에 좌우되는 나라가 아니라, 정의가 강 같이 흐르는 나라여야 한다"며 "자유와 법치를 끝까지 지켜내겠다"고도 덧붙였다.