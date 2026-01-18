'단식 쇼' 비판에 발끈한 국힘... "법치 지키기 위한 마지막 결단"

▲한동훈 국민의힘 전 대표가 14일 국회 소통관에서 당 윤리위원회가 본인을 제명 결정한 것과 관련해 입장을 밝히기 위해 회견장으로 향하며 배현진 의원과 악수하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기