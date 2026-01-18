15년된 청바지로 낡은 가방 수선한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲천가방수선한 가방

"앞치마 오래 썼나 봐! 끈이 낡아서 끊어졌어."

"새것 하나 살까?"

"실로 꿰매기는 어렵겠네. 아끼는 앞치마인데 수선해서 써 볼까?"

"너무 오래 쓰지 않았어?"

"이 앞치마가 가볍고 어깨에 걸치는 방식이라 편하거든."

"여행지에서 산 거라 가끔 추억도 떠오르고 버리기 아까운데..."

"수선하는 비용이 더 나오지 않을까?"

"일단 수선이 가능한지 알아보자."

"앞치마 수선 맡길 때 자주 들고 다니는 천 가방끈이 실올이 많이 풀렸는데 같이 맡겨줘."

"알았어. 수선비가 많이 나오면 그냥 새 걸로 사자."

큰사진보기 ▲앞치마수선 앞치마

"요즘 낡은 물건은 수선을 안 맡겨요. 새로 사는 게 더 쌀 때가 많아요. 많이 해졌는데 새것 안 사고 왜 수선하려고 해요?"

"앞치마는 아내가 평소에 편하게 쓰는 물건인데 지금 구할 수가 없어요. 천가방은 가볍게 잘 들고 다니는 가방이라서요. 둘 다 수선이 가능할까요?"

"으음... 앞치마는 가게에 있는 자투리 천으로 교체할 수 있겠네요. 가만 있자... 가방끈은 소재가 비슷한 것으로 하면 좋은데... 집에 안 입는 청바지 있으면 가지고 와 봐요. 잘라서 교체해 줄게요. 손품이 많이 가지만 손님이 아끼는 물건이라니 한번 해 보죠."

큰사진보기 ▲낡은 끈교체한 끈

새해가 되면 뭔가 새로운 시작을 결심한다. 그중에서 집 안을 정리하고 쓸모없는 물건을 버리는 것도 좋은 방법이다. 하지만 물건은 버리기도 쉽지만 사기도 쉽다는 함정이 있다. 집 안을 정리하고 물건을 버려도 집 안에 물건이 쌓이는 이유는 뭘까? 버리는 만큼 물건을 사들이기 때문이다. 언제부터인가 고장 난 물건이나 낡은 것을 고쳐서 사용하는 것보다 버리고 새로운 물건을 사는 것이 당연해졌다. 새로 물건을 사는 것이 더 싼 경우도 많고 유행도 빨리 바뀌기 때문이다.아침 설거지를 하려고 앞치마를 두르는데 끈이 툭 끊어졌다. 나는 당황해서 아내에게 물었다.아내는 앞치마를 둘러보며 말했다.어린 시절에는 어머니는 양말에 구멍이 나면 바느질로 기워 주셨고, 옷이 낡아서 무릎이나 팔꿈치가 해지면 천을 덧대서 재봉틀로 말끔하게 박음질해 주셨다. 어린 시절에는 나뿐만 아니라 대부분의 아이가 옷을 수선해서 입었다. 그때는 집마다 재봉틀이 있었다. 어머니는 결혼할 때 재봉틀을 혼수로 준비해 오셨다고 했다. 당시에는 재봉틀이 필수 혼수품이라고 하셨다. 재봉틀이 드르륵 돌아가면 신기하게 순식간에 바느질이 끝났다. 가끔 어머니는 커튼이나 식탁보를 재봉틀로 만드셨다. 당시에는 집에 단추와 조각천을 모아 두었고, 시장에 가면 천을 구매할 수 있는 원단 포목점도 있었다.한번은 어머니를 따라 시장에 원단을 사러 간 적이 있다. 가게 가득하게 두루마리 천으로 가득 채워진 화려한 무늬의 오색 원단이 신기했었다. 포목점 주인은 필요한 원단을 나무 자로 재서 가위로 잘라서 팔았다. 당시에는 원단 샘플북에서 직접 원단을 만져보고 고를 수 있었다. 색다른 질감의 원단을 만지면 손끝에서 느껴지던 천의 부드러운 감촉이 아직도 떠오른다.문득 동네 상가 귀퉁이에서 본 수선 가게가 생각이 났다. 낡은 앞치마와 실올이 풀린 가방을 들고 수선 가게에 찾아가서 사장님에게 교체할 수 있는지 물었다.나는 옷장을 열고 오랫동안 구석에 방치했던 청바지를 꺼냈다. 청바지를 산 지 15년이 넘었고, 이제는 작아서 입지 못하고 있었다. 청바지를 꺼내서 펼쳐 보니 청바지를 샀던 추억이 떠올랐다. 당시에 탈색된 청바지가 유행했었고 여기저기 쇼핑을 다니며 샀던 청바지다.며칠 후 수선 맡긴 물건을 찾으러 갔다. 말끔하게 수선된 앞치마와 가방을 보고 깜짝 놀랐다. 낡은 것을 교체한 느낌보다 새롭게 만든 물건 같았다. 수선된 물건이 마음에 쏙 들어서 사장님께 여러 번 감사의 인사를 했다. 재봉틀에서 다시 태어난 물건은 앞으로 새로운 이야기를 만들어 줄 것이라는 기대감이 생겼다.새해에는 낡은 것을 버리고 새로운 것을 시작하기 좋다. 자신을 위해 바꿔야 할 안 좋은 습관과 편협한 생각을 버려야 한다. 하지만 올해도 지켜야 할 소중한 것은 무엇인지 차근차근 살펴보는 시간도 필요하다. 당장 손쉽게 소비하는 것보다 지금 갖고 있는 물건을 소중하게 간직하고 고쳐 쓰면서 오랫동안 추억을 만들면 좋겠다. 오래될수록 마음에서 빛나는 것은 내 손길이 닿은 물건이다. 물건에는 각각의 사연과 추억이 담겨 있다. 오늘도 나만의 서사를 쌓아 가며 툇마루처럼 윤기 나는 하루를 만들고 싶다. 오늘은 수선.