바흐와 헨델, 같은 해 태어난 두 음악 거장의 이야기

'음악의 아버지' 바흐와 '음악의 어머니' 헨델이 결혼해서 낳은 아이의 이름은 뭘까요? 모차르트? 베토벤? 틀렸어요! 정답은 '음악'입니다. 썰렁한 농담이었다면 미안해요. '아빠', '엄마' 하는 이 별명은 왜 생겼을까요? 두 분이 없었다면 '클래식 음악'도 없었다고 할 만큼 중요한 작곡가란 뜻이에요. 바흐와 헨델은 둘 다 독일 출신으로 1685년에 태어난 동갑내기 작곡가입니다. 그래서 늘 이렇게 나란히 등장하는 거지요.헨델은 남자인데 왜 '어머니'라 부를까요? 두 사람의 음악 성향이 달랐기 때문에 별명도 달라진 것 같아요. 바흐는 신에게 바치는 종교음악을 주로 썼고, 기악 작품도 대체로 근엄한 느낌이에요. 이에 반해, 헨델은 큰 무대에서 청중들을 열광시키는 오페라가 주특기였고, 기악곡도 아주 화려하지요. 음식으로 친다면 바흐는 깊고 담백한 맛, 헨델은 양념 잘한 푸짐한 맛이라고 할까요? 바흐에 비해 헨델 쪽이 좀 더 부드럽게 느껴졌기에 '어머니'라고 부른 것 같아요. 아무튼, 두 사람은 만난 적이 없으니 자식을 만들 수도 없었지요.요한 제바스티안 바흐(1685~1750)과 조지 프레더릭 헨델(1685~1759), 두 사람은 살아간 길이 사뭇 달랐어요.헨델은 바흐보다 훨씬 더 빛나는 경력의 소유자였습니다. 독일은 물론 이탈리아와 영국 등 국제무대를 누비며 활약했고, 특히 1712년 영국에 정착한 뒤에는 영국인의 사랑을 받는 최고의 오페라 작곡가로 이름을 날렸습니다. 헨델은 일밖에 몰랐는지 결혼도 하지 않고 평생 독신으로 살았습니다. 그는 1726년 아예 영국으로 귀화하여 1759년 4월 74세의 나이로 사망했고, 영국 사람들의 깊은 애도 속에 웨스트민스터에 안장됐습니다.바흐는 독일 바깥으로 나가 본 적이 없어요. 바이마르, 쾨텐, 라이프치히에서 악장으로 일하며 소박한 삶을 살았지요. 그는 악보에 늘 '오직 주의 영광을 위하여'라고 쓸 정도로 독실한 루터교 신자였습니다. 바흐는 두 차례 결혼해서 스무 명의 자녀를 두었는데, 둘째 아들 카를 필립 엠마누엘과 막내 아들 요한 크리스티안은 당시 아버지를 능가하는 명성을 누린 음악가였어요. 그는 1723년부터 1750년 세상을 떠날 때까지 라이프치히 성 토마스 교회의 음악감독으로 일했습니다.두 사람은 성장 과정도 아주 달랐어요.바흐는 거대한 음악 가문에서 태어났고, 그걸 자랑스럽게 여겼어요. 그가 직접 만든 가문의 족보에는 고조할아버지 파이트 바흐부터 아들 세대까지 무려 53명의 음악가가 실려 있었지요. 그는 9살 때 부모가 다 돌아가셔서 고아가 됐어요. 하지만 큰형 요한 크리스토프에게 음악을 배우며 훌륭한 음악가로 자랄 수 있었지요. 음악에 대한 바흐의 열정은 대단했어요. 큰형이 "어린이에겐 너무 어렵다"며 금지한 악보를 한밤에 몰래 꺼낸 다음 달빛 아래서 베껴 쓰며 공부했으니까요. 북독일 뤼베크의 거장 북스테후데의 오르간 음악을 배우기 위해 400킬로미터나 되는 먼길을 걸어서 다녀온 일화도 유명하지요.헨델의 집안은 완전히 달랐습니다. 그의 아버지는 이발사 겸 내과 의사였는데, 60살이 넘어서 얻은 아들 헨델이 음악 하는 걸 엄격히 금지했어요. 법학을 공부해서 출세하기를 바란 거죠. 하지만 아들의 고집이 아버지를 능가할 정도였나 봐요. 헨델은 아버지 몰래 클라비코드를 방에 갖다 놓고 연습했고, 10살 무렵 귀족 바이센펠스 공작의 눈에 띄어 재능을 인정받았어요. 이렇게 되자 아버지도 결국 아들이 음악 하는 걸 허락할 수밖에 없었지요. 헨델은 독일 하노버에서 일자리를 얻었지만, 거기에 만족하지 않고 오페라의 본고장인 이탈리아에서 경력을 쌓았고, 마침내 세계에서 가장 돈과 사람이 많이 모이는 영국 런던으로 가서 자기 힘으로 성공을 일궈냈습니다.자, 이제 두 사람의 본격적인 배틀을 시작해 볼까요? 여러분은 누구에게 더 많은 점수를 주고 싶으셔요?1703년, 두 사람이 18살 때의 일입니다. 바흐는 아른슈타트 교회에서 오르간 연주자 겸 성가대 지휘자로 일했고, 헨델은 함부르크 오페라 극장에서 쳄발로를 연주하며 오페라를 지휘하고 있었어요. 이 무렵, 두 사람 다 동료와 싸운 기록이 있어요. 바흐는 성의 없이 연주하는 바순 주자를 야단치다가 결투를 벌였고, 시원찮은 오르간 연주자에게 가발을 벗어 던지며 "차라리 구두 수선공이 되라"고 소리쳤어요.헨델도 마찬가지였어요. 그가 친구 마테존의 오페라 <클레오파트라>를 지휘할 때의 일이예요. 마테존은 무대 위에서 노래하다가 자기 역할이 끝나자 헨델에게 지휘자 자리를 넘기라고 요구했는데 헨델은 이를 거부했어요. 두 사람은 화가 나서 결투를 벌였지요. 마테존이 칼을 날렸는데 이게 헨델의 코트 단추를 찔렀기 때문에 다행히 큰 불상사는 일어나지 않았다고 해요. 두 사람은 젊은 시절 성격이 불같은데다 음악에 관한 한 타협을 몰랐다는 점이 닮았군요.두 사람의 음악 인생은 계속 평행선을 달립니다. 오페라 <리날도>를 성공시켜 런던에 데뷔한 헨델은 1717년 영국왕 조지 1세를 위해 <물 위의 음악>을 써서 순조롭게 성공의 길을 달립니다. 같은 해 바흐는 6곡의 유명한 <브란덴부르크 협주곡>을 작곡했어요. 그는 이 곡들을 브란덴부르크 공에게 바치면서 은근히 새 일자리를 기대했는데, 뜻대로 이뤄지지 않았지요. 런던의 오페라 시장이 쇠퇴하자 헨델은 오라토리오로 방향을 돌려서 1742년 위대한 <메시아>를 쓰게 됩니다. 같은 해, 바흐는 건반 음악의 최고 걸작인 <골트베르크 변주곡>을 작곡하지요. 1749년, 두 사람은 생애의 막바지에서도 예술혼을 불태웁니다. 헨델은 화려한 관현악곡인 <왕궁의 불꽃놀이>를 작곡하여 런던 시민들을 열광시키지요. 바흐는 자기 음악의 총결산인 <푸가의 기법>을 쓰다가 미완성으로 남기게 됩니다.헨델은 음악 재능뿐 아니라 의지와 추진력이 정말 대단했던 것 같아요. 언제나 자기가 원하는 걸 스스로 실행하여 얻어냈지요. 바흐도 늘 주어진 상황에서 최선을 다했지만 좀 더 자유롭게 일하고 싶다는 바람은 이뤄지지 않았어요. 그는 바이마르 공에게 자유를 달라고 조르다가 1달 동안 감옥에 간 적도 있군요.바흐는 헨델을 아주 존경하여 몇 번이나 개인적으로 만나고 싶어 했어요. 헨델은 1719년 런던에서 활동할 오페라 가수를 스카우트하러 독일에 왔어요. 그는 고향 할레를 방문했고, 바흐는 그곳에서 불과 4마일 떨어진 쾨텐에 있었지요. 바흐는 헨델이 도착했다는 소식에 지체 없이 그를 찾아갔는데, "방금 그가 떠났다"는 말을 들어야 했어요. 10여 년 뒤, 헨델이 다시 할레를 찾았을 때, 불행히도 바흐는 앓아누워 있었습니다. 그는 헨델이 도착했다는 소식을 접하자 장남 빌헬름 프리데만을 보내서 그를 라이프치히 자택으로 정중히 초청했습니다. 그러나 헨델은 "유감스럽지만 일정 때문에 불가능하다"고 답했습니다. 헨델은 1752~1753년 무렵에도 독일을 방문했는데, 이때는 안타깝게도 바흐가 세상을 떠난 뒤였습니다.바흐와 헨델은 말년에 시력을 잃었어요. 전기도 없던 시절, 그 많은 작품을 쓰느라고 두 눈을 혹사한 게 분명해요. 바흐는 1749년 봄, 뇌출혈을 일으킨 뒤 급속히 시력이 나빠졌어요. 이듬해 3월, 영국의 저명한 안과의사 존 테일러는 라이프치히에 온 김에 바흐를 진료했어요. 불행히도 두 차례의 수술은 실패했고, 바흐는 시력을 완전히 잃은 채 그해 7월 65살의 나이로 세상을 떠났습니다. 그런데 의사 테일러는 2년 후인 1752년, 시력이 악화된 헨델을 수술해서 완전히 실명시켰다고 하네요. '음악의 아버지'와 '음악의 어머니'가 같은 의사의 손에서 실명했다니, 참 씁쓸한 우연입니다.헨델은 사후에도 끊임없이 연주되고 존경받았습니다. 하지만 바흐는 사후에 거의 완전히 잊혀졌다가 1800년 무렵부터 부활하여 19세기에 '음악의 아버지'의 지위를 갖게 됐습니다. 헨델이 '음악의 어머니'가 된 것은 그 뒤의 일이었지요. 여러분은 '아버지'와 '어머니' 중에서 누가 더 좋아요? 어느 분의 음악을 좋아하든, 각자의 취향은 자유입니다.