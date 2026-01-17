교사이자 어머니였던 그녀, 일상 속 불안을 포착하다

큰사진보기 ▲문슬 개인전 "그리고 아무말도 하지 않았다" ⓒ 문슬 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

찻잔, 옷걸이, 숟가락, 족보, 나방, 돌, 그림자 등 일상의 흔한 소재로 존재의 불안을 포착해온 사진작가 문슬의 개인전 <그리고 아무 말도 하지 않았다>가 열려 화제다.이번 전시 제목은 독일 작가 헤르타 뮐러의 소설에서 따온 것으로, 작가는 '말보다 오래 남는 침묵'과 '손상되지 않은 기록'으로서의 사진을 제시한다.문슬 작가는 풍경이나 사건을 재현하기보다 무의식과 불안, 억압과 침묵 같은 내면의 상태를 이미지로 기록한다. 그는 "가장 강력한 저항은 소리가 아니라 침묵"이라며 "의미를 작가가 규정하기보다 관람자가 스스로 읽어가도록 하고 싶었다"고 말했다.이를 위해 작품 설명과 텍스트를 최소화하고, 전시장 역시 동선 차단이나 과도한 장치를 배제해 관람자의 감각 흐름이 끊기지 않도록 구성했다. 또한 삼각대를 사용하지 않고 의도적으로 초점을 흐리게 두는 방식을 택했다.그는 "선명한 포커스는 관객에게 해석을 강요할 수 있다"며 "사진을 찍은 뒤 해석은 보는 사람들의 몫으로 남겨두고 싶었다"고 설명했다.이번 작업의 주요 주제는 여성의 불안, 억압, 침묵, 그리고 회복이다. 교사이자 어머니, 여성으로 살아오며 축적된 감정과 경험은 사진 속 상징과 사물, 몸의 이미지로 형상화됐다.족보, 제사 음식, 붉은 실, 밥숟가락 등의 오브제는 가부장적 질서와 여성에게 강요된 역할을 암시하고, 붕대처럼 몸을 감싼 이미지와 풀밭에 손을 내미는 장면은 치유와 재탄생의 상태를 드러낸다.문슬 작가는 2023년 눈빛출판사의 한국 현대사진가 시리즈 '눈빛사진가선'을 통해 첫 사진집 <두꺼운 현재>를 출간하며 주목받았다.이후 발표한 연작 <불안의 서>는 <두꺼운 현재> 작업 이후 작가를 짓눌렀던 존재에 대한 불안을 본격적으로 다룬 작업이다.교단에서 33년을 지내는 동안 정해진 규율과 관습에 따라 살아야만 했던 시간은 작가에게 본성대로 살지 못했다는 응어리와 존재에 대한 불안을 남겼고 그것이 오히려 작업의 동력이 되었다고 말했다.그는 작가 노트에서 "'불안의 서'는 무의식에 내재한 불안에 대한 제의(祭儀)이자, 억압된 본성을 회복하고 묵묵히 일어서려는 '태어나지 않은 아이를 위한 기도'"라고 썼다.문슬 작가는 그동안 서울과 부산, 여수 등지에서 개인전과 단체전을 이어왔다. 이번 전시는 고향 진주에서 선보이는 거라 더 떨린다고 고백했다.그는 "누구나 마음 깊은 곳에는 사무치는 외로움과 존재의 불안이 있다"며 "어디선가 누군가 그런 감정과 마주하고 있다면, 불안을 직시해야 자기 삶도 돌아볼 수 있다. 젊을 때는 그럴 힘이 없었지만 이제는 회피하지 않고 솔직히 드러낼 수 있게 됐다"고 말했다.그러면서 "개인의 작업에 그치지 않고, 다른 이들에게도 닥쳐오는 불안한 감정을 함께 마주할 힘을 얻고 가길 바란다"고 덧붙였다.그는 김옥희 작가의 저서 '꿈이 이끄는 나의 길'에 자신의 사진 30점을 제공한 인연으로 진주문고 북토크 자리에서 작품을 소개했고, 관객들이 말없이 작품 앞에 머무는 모습을 보고 이번 전시를 기획하게 됐다고 밝혔다.전시는 개별 작품의 해석보다 전시장 전체가 하나의 '상태'를 형성하도록 구성됐다. 이번 전시를 기획한 큐레이터는 "텍스트나 개념 설명 없이도 공간에 들어서는 순간 감각적으로 전달되는 전시"라고 설명했다. 문슬 작가 역시 "작가는 뒤로 물러나고 관람자가 주체가 되는 경험이 진짜 관람"이라고 말했다.문 작가는 최근 몇 년간 역사성과 장소성을 지닌 공간을 중심으로 연속적인 활동을 이어왔다. 한센인 정착촌인 여수 도성마을 에그갤러리, 대한민국 최초 극장이자 독립운동 거점이었던 서울 인사동 KOTE 갤러리, 대중목욕탕을 개조한 진주 루시다 갤러리 등에서 작업을 발표했다.올해는 진주문고에서의 전시를 시작으로 지리산과 섬진강변 문화예술 사랑방인 하동책방, 박경리 탄생 100주년을 맞아 박경리문학관 인근 빈산갤러리(옛 소 외양간을 개조한 공간)에서 이어갈 예정이다.한편, 전시 <그리고 아무 말도 하지 않았다>는 1월 14일부터 25일까지 진주문고 본점 평거점 1층 아트스페이스 진주에서 무료로 관람할 수 있다.