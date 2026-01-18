"선생님의 꿈은 뭐예요?" 아이들 질문에서 찾은 새 인생

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
50세 중반이 되면서 은퇴 후의 시간에 대한 고민이 밀려왔다. 갑자기 생긴 시간을 알차게 쓰겠다는 마음보다는 무료함으로 다가올까 봐 걱정되었다. 일을 하던 시간을 무엇으로 때워야 하는지 막연한 고민 중이었다.
"선생님의 꿈은 뭐예요? 선생님의 장래 희망은 뭐예요?"
나는 초등학교 교사였다. 초등학교 2학년 담임을 맡고 있었고, 창의적 체험활동 시간이었다. 각자의 꿈에 대하여 생각해 보고 다양하게 표현하는 시간에 아이들이 내게 '나의 꿈'을 물었던 것이다. '네가 잘하는 것은 무얼까? 커서 무슨 일을 하고 싶니?'라는 질문은 항상 나의 몫이었는데…
눈을 초롱초롱하게 빛내며 선생님의 장래 희망을 묻던 아이들 앞에서 나는 한참을 생각했다. 그날 '나에게도 장래라 불릴 수 있는 시간'이 있다는 사실을 알게 되었다. 나의 노후는 흘려보내도 되는 나머지 시간이 아니었다. 젊은이의 시간과 한 치의 차이가 없는 소중한 시간이라는 사실과 더 진중하게 꿈꾸고 미래를 설계해야 한다는 사실을 꼬마들이 깨닫게 해주었다.
그리고 나의 선택지에 글이 포함되었다. 그저 일기를 쓰듯이 하루를 기록했다. 쓰다 보니 잘 쓰는 작가들이 부러웠고, 잘 쓰고 싶다는 욕심도 생겼다.
마침, 근처 도서관에서 인생의 지혜를 나누고 에세이도 쓴다는 소개 글을 보고 '인생 나눔 학교'라는 프로그램을 신청하게 되었다. 선생님과 우리의 관계는 멘토와 멘티, 첫 수업부터 나이와 관계없이 우린 모두 멘티가 되었다. 멘토인 선생님은 매 시간마다 그림책을 한 권씩 맛깔나게 소개해 주고 새롭게 책을 바라보게 해주었다. 그리고 일주일에 한 편씩 에세이 쓰기 숙제를 냈다. 열심히 숙제하다 보니 내가 제법 글을 잘 쓰는 것 같은 착각에 빠졌다.
그리고 멘토님의 소개로 <오마이뉴스>를 알게 되었고, 회원가입을 했다. 그러나 뉴스는 글 쓰는 능력이 뛰어난 기자들만 쓰는 글이었다. '개가 사람을 물면 기사가 되지 않는다. 그러나 사람이 개를 물면 기사가 된다'라고 배웠던 나는 특별한 글을 써야 한다는 생각에 글을 쓰지 못했다. '모든 시민은 기자다'라는 표어도 내겐 너무 멀었다. 시민이라는 말속에 나도 있는지 의심스러웠다. 시민 기자가 쓴 기사를 수없이 읽고 나서야 내가 사는 이야기도 기사가 된다는 사실을 겨우 수긍했다.
그리고 가입 후 7개월 만에 '이렇게 쓰면 안 될 텐데…'라는 부정적인 생각으로 처음 썼던 글(서평과 독후감의 차이, '한 페이지 독서 기록단'에서 찾았다
)이 기사로 채택이 되었을 때 나는 깜짝 놀랐다. '권혜영 기자님, 오마이 뉴스입니다. 기자님의 기사가 방금 채택되었습니다. 이 기사를 지인과 함께 나누세요'라는 문자를 처음 받아 본 순간 너무 놀라서 나도 모르게 소리를 질렀다. 그날 그 느낌은 받아 본 사람만이 아는 기쁨이었다. 비록 가장 낮은 등급인 '잉걸'이었지만, 원고료 액수보다 중요한 것은 내 글이 세상에 읽힐 가치가 있다는 '허락'을 받은 것이었다.
그렇게 <오마이뉴스>가, 내게 쓰라고 했다. 한 편씩 한 편씩 조심스럽게 글을 올렸고 채택될 때의 그 기쁨은 말할 수 없었다. 친구들에게 자랑했고 응원료로 응원도 받았다. 처음엔 바로바로 오던 채택 문자가 한참을 오지 않을 때는 가슴을 졸이며 기다리기도 했다.
자신감이 막 붙을 무렵 기사로 채택되지 못하고 생나무 글로 분류되었을 때는 충격이 컸다. 생나무를 처음 받은 날은 머릿속에 온통 왜 생나무가 되었는지, 어떤 점이 부족했는지 생각했다. 다른 기자들의 글을 읽으며 분석도 해보았다. 다시 글을 썼고, 채택이 되기도 하고 생나무가 되기도 했다. 하지만 이제 생나무 글이 부끄럽지도 않고, 삭제하고 싶은 생각도 사라졌다. 채택이 안 된 기사도 분신 같은 나의 글이고 소중한 글이다. 생나무 글은 나를 더 단단하게 만들어 주었다.
나는 새로운 꿈이 생겼다. 그 어느 활동보다도 <오마이뉴스>에 글을 올리는 일이 우선이 되었다. 아직은 어떤 글을 써야 할지 끊임없이 고민 중인 새내기 기자이지만, 나의 제자에게 그때 못했던 말을 해주고 싶다. '선생님의 장래희망은 기자란다. 너희들이 살아가는 세상이 지금보다 더 나은 세상이 되길 꿈꾸며, 좋은 생각을 세상에 알리는 글을 쓰는 기자가 될거야.' 아이들에게 무엇이 되고 싶은지 묻던 내가 세상을 따뜻하게 만들 글을 쓰기 위해 오늘도 칠판 대신 모니터 앞에 앉는다.
덧붙이는 글 | 이 글은 브런치와 블로그에 실릴 수도 있습니다.