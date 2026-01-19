쌍둥이 손자들과 겨울방학 때마다 꼭 가는 곳

요즘 황혼 육아가 대세다. 65세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 7년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아 하였는데 벌써 초등학교 1학년을 수료하였다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다.

"내가 손주들 방학 생각 못하고 약속을 잡았네. 평소처럼 모임 갔다가 3시에 가서 막내 손주 데려오면 될 줄 알았는데... 손주들이 방학해서 요즘 아침부터 딸네 집에 가서 손주 돌보느라 모임에 가지 못했어."

"그랬구나. 아직 손주들이 초등학생이라 누군가 옆에서 돌봐야 하니 어쩔 수 없지."

"손주들과 온종일 지내려면 힘들 텐데 건강도 잘 챙겨. 다음에 만나자."

큰사진보기 ▲쌍둥이 손자 겨울방학 생활계획표꼭 지켜야 할 일만 넣고 자유 시간을 많이 넣어 지키기 쉽게 짰다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

AD

"지우, 연우 오늘 뭐 먹고 싶니?"

"아침은 주먹밥, 점심은 우동 먹으러 가고, 저녁은 카레 만들어 주세요."

"우동 먹으려면 점심에 돈가스 집에 가야 하는데 집에서 먹으면 안 될까?"

"○○돈가스에 가서 지우는 우동 먹고, 연우는 등심 돈가스 먹고, 할머니는 안심 돈가스 드세요."

큰사진보기 ▲오목 두는 쌍둥이 손자날씨가 추워 바깥 놀이가 힘든 겨울방학에 실내에서 할 수 있는 다양한 놀이를 찾아보자. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치 에도 실립니다.