코스피 5000 시대, 왜 나만 소외된 것 같을까

2026년 새해 벽두부터 주식 시장이 뜨겁다 못해 펄펄 끓고 있다. 점심시간 회사 근처 식당을 가도, 퇴근길 지하철 안에서도 온통 주식 이야기뿐이다. 들려오는 단어들은 희망차다."코스피 5000", "반도체 슈퍼사이클", "방산 대박".​뉴스를 보니 코스피 지수가 연일 사상 최고치를 경신하며 4800선을 훌쩍 넘겼다고 한다. 바야흐로 '꿈의 5000 시대'가 코앞이다. 수치로만 보면 대한민국은 지금 돈벼락을 맞고 있는 게 분명하다.​그런데 이상하다. 내 계좌는, 그리고 내 주변 개미(개인 투자자)들의 표정은 지수만큼 밝지가 않다. 오히려 지수가 오를수록 "왜 내 것만 안 오르나" 하는 한숨 소리가 더 깊어진다.​주식 격언 중에 "숲을 보지 말고 나무를 보라"는 말이 있지만, 지금은 "숲은 울창한데 나무들은 시들고 있는" 기이한 형국이다.​통계를 살펴보니 나의 이런 소외감이 단순한 기분 탓만은 아니었다. 올해 들어 코스피가 15% 가까이 급등하며 전 세계 상승률 1위를 달리고 있다지만, 속을 들여다보면 사정은 다르다. 시장에서 가격이 오른 종목보다 내린 종목이 오히려 더 많다는 것이다.​삼성전자나 SK하이닉스 같은 초대형 반도체주, 그리고 최근 수주 잭팟을 터뜨린 조선·방산주 등 시가총액 상위 종목들이 지수를 '하드캐리'하고 있을 뿐이다. 덩치 큰 형님들이 멱살 잡고 지수를 끌어올리는 사이, 중소형주나 코스닥 종목들은 철저히 외면받고 있다. 실제로 개인 투자자들이 많이 보유한 코스닥의 상승률은 코스피의 5분의 1 수준에도 못 미친다고 한다.​이러니 "지수는 5000을 가는데 내 주식은 10년 전 가격 그대로"라는 자조 섞인 푸념이 나오는 것도 무리는 아니다.​문제는 이런 상황이 투자자의 심리를 극도로 불안하게 만든다는 점이다. 남들은 다 돈을 벌고 있는 것 같은데 나만 제자리걸음이라는 생각, 이른바 '포모 증후군(FOMO·소외되는 것에 대한 두려움)'이 엄습한다.​이때가 가장 위험하다. 상대적 박탈감은 이성을 마비시킨다. 묵묵히 자신의 투자 원칙을 지키던 사람도 옆자리의 김 대리가 "반도체로 50% 먹었다"라고 자랑하면 흔들리기 마련이다.​"지금이라도 갈아타야 하나?""이미 많이 올랐지만, 더 가지 않을까?"​이런 조급함은 결국 '뇌동매매(남을 따라 하는 매매)'로 이어진다. 펀더멘털이나 기업 가치를 꼼꼼히 따지기보다는, 당장 빨간불이 켜진 급등주에 불나방처럼 뛰어들게 만든다. 하지만 역사는 반복된다. 모두가 환호하며 꼭지라고 생각하지 않을 때, 빚을 내어(영끌) 추격 매수한 개미들이 가장 큰 상처를 입곤 했다.​지수가 주는 착시 현상에 속지 말아야 한다. 지금 오르는 종목들은 실적 개선이라는 명확한 근거가 있지만, 단순히 분위기에 휩쓸려 이미 고점에 다가가다 주식을 사는 건 투자가 아니라 도박에 가깝다.​코스피 5000 시대, 화려한 축포 소리에 마음이 급해지는 건 당연하다. 하지만 이럴 때일수록 우리는 차가운 머리를 가져야 한다.​주식 시장은 오늘만 열리고 닫히는 곳이 아니다. 상승장이 있으면 하락장이 있고, 대형주가 쉴 때 중소형주가 달리는 순환매 장세도 반드시 온다. 지금 내 종목이 오르지 않는다고 해서 그 기업의 가치가 사라진 것은 아니다. 만약 내가 투자한 기업이 튼튼하고 성장 가능성이 있다면, 시장의 스포트라이트가 비칠 때까지 기다릴 줄 아는 '인내'도 실력이다.​투자의 대가 워런 버핏은 "주식 시장은 인내심 없는 사람의 돈을 인내심 있는 사람에게 이동시키는 도구"라고 했다. 남들의 수익률과 나를 비교하며 스스로를 괴롭히지 말자.​불장 속에서 나만 소외된 것 같은 불안감이 든다면, 잠시 호가창(HTS)을 끄고 산책이라도 다녀오시라. 벼락거지가 될까 두려워 급하게 올라탄 급행열차는, 나를 벼락부자가 아닌 벼락쪽박으로 이끌 수도 있다.​코스피 지수가 얼마든, 중요한 것은 내 그릇만큼, 내 원칙대로 잃지 않는 투자를 하는 것이다. 부화뇌동하지 않고 묵묵히 자신의 길을 가는 당신이 진정한 투자의 승리자가 될 것이라 믿는다.