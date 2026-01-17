"집 밖으로 나가는 것조차 숙제였지만, 국가대표 꿈꿉니다"

큰사진보기 ▲장애인들의 펜싱수련.장애인들이 진지하게 펜싱 수업을 받고 있는 모습. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"전에는 집 밖으로 나가는 것조차 저에게는 커다란 숙제였어요. 하지만 여기서 펜싱을 배우고 일자리를 얻으며 깨달았습니다. 저도 누군가 에게 도움을 줄 수 있는 사람이라는 걸 요. 이제 제 꿈은 가슴에 태극 마크를 다는 국가대표입니다." 휠체어 펜싱 훈련에 매진 중인 김진호(가명)씨

"아이가 낮 동안 이곳에서 공부하고 친구들을 만나는 걸 보며 비로소 저도 제 일을 시작할 수 있게 됐어요. 아이가 먼저 '내일은 뭐 배워요?' 라고 물어볼 때마다 가슴이 뭉클합니다. 이곳은 우리 가족에게 제 2의 집이나 다름없어요." 발달장애인 자녀를 둔 어머니 이영숙(가명)씨

큰사진보기 ▲김장나누기 행사장애인과 직원들이 이웃을 위한 음식나누기 행사에서 야채를 다듬고 있다. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲한자 강의실장애인들이 진지하게 한자와 고어를 배우는 강의실. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲명절나누기행사장애인과 취약계층을 위한 명절나누기 행사중 첫 수혜자. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲기술훈랸취업을 돕기 위해 기술훈련을 하는 강의실에서 진지하게 교육에 임하고 있는 장애인들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

"국가 지원금에만 의지하는 삶은 지속 가능하지 않습니다. 도움이라는 안주 대신, '자립과 나눔'이라는 도전을 선택해야 합니다. 장애인들이 교육과 일자리를 통해 자신의 가치를 증명하고, 소외된 섬이 아닌 지역사회라는 대륙의 일원이 되는 시스템을 만드는 데 전념하고 있습니다."

덧붙이는 글 | (사)함께하는 나눔과이음

• 소재지: 서울시 강서구 방화동로 126 삼정코아상가 지하 01호 / 205호

• 전화: 02-2663-0896. 02-2663-2596

• 물품 후원: 식료품, 도서 등 일상생활에 필요한 모든 물품

• 은행이체: IBK기업은행 052-116652-04-141 (사단법인 함께하는 나눔과 이음)

서울 강서구 방화동, 겉보기엔 평범한 상가 건물 안에서는 매일 소리 없는 기적이 쓰여가고 있다. 서울시 인가 비영리 법인 '(사)함께하는 나눔과 이음'이 그 주인공이다. 이곳은 장애인을 단순히 시혜를 받는 '객체'에 머물게 하지 않는다. 대신 삶의 주권을 되찾고 당당한 '주체'로 거듭나게 돕는 든든한 자립 베이스캠프 역할을 하고 있다.지난 9일 현장에서 만난 이들의 얼굴에는 '수혜자'의 그늘 대신 '도전자'의 자부심이 역력했다. 땀방울을 흘리며 검을 휘두르는 이들의 눈빛은 매서웠다.자녀를 마중 나온 한 어머니의 목소리에도 희망이 섞여 있었다.나눔과 이음의 시선은 장애인에게만 머물지 않고 지역사회 전체로 향한다.'강서주거상담소' 를 운영하며 주거 문제로 고통 받는 주민들에게 전문가의 손길을 내밀고, 명절 음식 나눔과 김장 봉사를 통해 독거 노인 및 취약 계층과 온기를 나눈다. 장애인이 도움을 받는 존재에서 '나눔을 실천하는 이웃' 으로 변화하는 지점이다.법인을 이끄는 진형식 이사장은 확고한 철학을 가지고 있었다.(사)함께하는 나눔과 이음은, 장애인들이 세상 밖으로 걸어 나와 스스로의 지도를 그려가고 사회에 당당한 일원이 될 수 있도록 묵묵히 곁을 지키고 있다.당신의 작은 관심과 나눔은 이들의 평생을 바꾸는 '기적의 이음'이 되고, 우리 사회를 더욱 단단하게 묶어주는 복지의 디딤돌이 될 것이라 확신해본다.