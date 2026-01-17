거물급 인사 잇따른 구속, 무너지는 캄보디아 스캠 조직

AD

큰사진보기 ▲2026년 1월 15일, 캄보디아 시아누크빌에서 노동자들이 사기 조직으로 의심되는 센터(복합시설) 건물에서 걸어 나온 뒤, 대기 중인 차량에 자신들의 짐을 싣고 있다. 수백 명의 사람들이 여행가방, 컴퓨터 모니터, 반려동물, 가구 등을 끌고 나오며, 시아누크빌 해안도시의 캄보디아 사이버 사기(온라인 금융사기) 거점으로 의심되는 곳에서 탈출하듯 빠져나갔다. 이번 주 캄보디아 정부가 수십억 달러 규모 산업으로 불리는 사기 조직을 강력 단속하겠다고 밝히면서, 캄보디아 곳곳의 사기 조직 시설로 의심되는 단지들에서도 이와 비슷한 장면이 이어졌다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

캄보디아 내 온라인 사기(스캠) 조직들의 거대한 방패막이 노릇을 하던 거물급 인사들이 잇따라 무너지고 있다. 이미 알려진 프린스 그룹 천즈(Chen Zhi) 회장의 중국 송환에 이어, 이번에는 캄보디아 내부 권력층의 핵심 인물 중 한 명인 리쿠엉(Ly Kuong)이 전격 구속됐다. 그동안 '치외법권'을 누리던 거물들이 사법 처리를 받으면서, 비호 세력을 잃은 범죄 조직원들이 짐을 싸서 국경으로 도주하는 등 대규모 '엑소더스' 현상이 캄보디아 전역을 휩쓸고 있다.현지 인터넷 뉴스 매체 <끼리포스트>와 영문 일간지 <크메르 타임스>에 따르면, 프놈펜 법원은 지난 15일(현지시각) 캄보디아 최고 귀족 작위인 '네악 옥냐(Neak Oknha)'를 보유한 리쿠엉을 전격 구속했다. 리쿠엉은 현재 프놈펜 시내의 PJ 교도소에 수감돼 있는 것으로 전해졌다.이미 중국으로 송환된 천즈 회장이 대규모 자본을 앞세운 외국계 범죄 자본의 상징이라면, 리쿠엉은 캄보디아 현지 정·재계와 깊게 얽힌 내부 비호 구조를 대표하는 인물로 지목된다. 그의 구속은 외부 자본뿐 아니라 내부 권력 네트워크를 겨냥한 수사로까지 확장되고 있음을 보여주는 대목이다.수사 당국은 리쿠엉이 지난 2019년부터 자신이 운영하는 깜폿주의 크놈 카지노(Knom Casino)와 시하누크빌의 황러 카지노(Hoang Le Casino)를 온라인 사기 조직의 본거지로 제공하고, 인신매매와 강제 노동, 자금 세탁에 깊숙이 관여한 것으로 보고 있다.현지 전문가들은 "천즈의 송환이 외교적 결단이었다면, 리쿠엉의 구속은 캄보디아 정부가 내부의 오명까지 씻어내겠다는 의지를 드러낸 것"이라며 "중국 공안과의 공조 수사 과정에서 그의 혐의가 명확히 입증된 것으로 보인다"고 전했다.거물급 인사들이 잇따라 구속되면서 현장의 범죄 조직원들의 탈출도 계속되고 있다. <끼리포스트>가 보도한 관련 SNS 영상과 현지 증언에 따르면, 단속이 시작된 지난 14일부터 시하누크빌, 껀달주 츠레이톰, 바탐방, 뽀이펫 등 주요 거점에서 수천 명의 외국인 조직원들이 대대적인 이동을 시작했다.특히 베트남 국경과 인접한 츠레이톰 지역 주민들은 "수천 명의 중국인과 인도인, 파키스탄인들이 며칠 사이 한꺼번에 카지노를 빠져나갔다"며 "항상 불이 밝혀져 있던 카지노 단지가 일제히 적막에 휩싸였다"고 전했다. 현지 전문가들은 이들은 당국의 검문을 피해 일시 국경을 넘거나, 상대적으로 단속이 어려운 프놈펜 외곽의 민가나 점조직 형태로 숨어들고 있는 상황일 것이라고 추정하고 있다.이번 사태의 배경에는 캄보디아 정부가 내놓은 '역대급 강력 조치'가 자리 잡고 있다. 정부는 최근 불법 체류 외국인을 은닉하거나 범죄 장소를 제공한 건물주와 이를 묵인한 공무원을 동시에 처벌하는 시행령을 공포했다.적발 시 불법 체류자 1인당 천달러의 벌금이 부과되며, 가담 공무원은 파면 등 형사 처벌을 피할 수 없다. 이와 함께 지난 14일 넷사브은 부총리와 중국 공안부 산하 형사수사국 류중이(Liu Zhongyi) 부국장의 회담을 통해 중국-캄보디아 간 '범죄 조직 척결'을 위한 실시간 정보 공유 체계가 강화된 점도 스캠 조직들의 숨통을 죄는 결정적 요인이 된 것으로 알려졌다.이번 대규모 단속은 캄보디아 내 온라인 스캠 산업의 규모가 얼마나 거대한지를 역설적으로 보여준다. 미국 국무부와 평화연구소(USIP)의 최신 보고서에 따르면, 미국 정부는 캄보디아 내에 최소 100개 이상의 온라인 사기 전용 단지가 운영되고 있는 것으로 추정하고 있다. 또한 해당 단지들에 가담하거나 인신매매 등으로 강제 동원된 외국인 범죄자 및 피해자 수는 최소 10만 명에서 최대 20만 명에 이를 것으로 미 당국은 파악하고 있다.미국 정부는 이 같은 거대 범죄 네트워크가 매년 수십억 달러에 달하는 불법 수익을 창출하며 글로벌 금융 시스템을 심각하게 위협하고 있다고 지속적으로 경고해 왔다. 현지 전문가들은 "천즈와 리쿠엉이라는 두 축이 무너지면서 거대한 범죄 생태계가 흔들리기 시작했다"고 평가하면서도, 조직에서 이탈한 수만 명의 인력이 인근 미얀마와 라오스 등지로 이동하는 이른바 '풍선 효과'를 차단하는 것이 국제사회의 새로운 과제로 떠올랐다고 강조했다.