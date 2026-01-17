친정 도움도, 영주권도 없이, 호주에서 아이를 낳았습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ fengo on Unsplash 관련사진보기

"친정 도움 없이 정말 가능해?"

AD

큰사진보기 ▲빅토리아주에서 주는 '그린북' - 모든 아기의 성장 기록과 발달에 필요한 내용을 한 눈에 볼 수 있다. ⓒ 김도희 관련사진보기

큰사진보기 ▲아기 크림 판촉물 - 호주 정부가 지원하는 핫라인 목록이 잘 정리되어 있다. ⓒ 김도희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 저자의 브런치스토리에도 실립니다.

호주에서 남편과 둘이 아이를 키우고 있다. 출산을 앞두고 가장 많이 들었던 질문은 이것이었다.한국 사회에서 출산과 산후 회복은 여전히 가족의 지원을 전제로 이야기된다. 나 역시 그 전제를 의심하지 않았다. 그런데 나는 친정 어머니가 오실 수 없었고, 호주 영주권자도, 시민권자도 아니다. 때문에, 출산과 육아를 앞두고 불안이 겹쳤다. 하지만 출산 이후 내가 경험한 현실은 '개인이 모든 부담을 떠안는 육아'와는 달랐다. 호주에서는 출산 이후의 시간이 정부가 설계한 공공 보건 시스템 안에 포함돼 있었다.아기가 태어나면 병원에서 내가 속한 동네로 아이의 출생 사실이 전달된다. 아이가 태어나고 집으로 돌아온 지 며칠 되지 않아 지역 공공 보건소(Maternal and Child Health Service)에서 연락이 왔다. 연방정부 소속의 모자보건 간호사(MCH nurse)가 집을 방문한다는 것이다.출생 1주차엔 간호사가 아기의 체중과 성장 상태, 수유 상황을 점검했고, 산모인 나의 회복 상태와 정서 상태도 함께 확인했다. 이 서비스는 무료였다. 그리고 단 한 번으로 끝나지 않았다. 아이가 성장하는 동안 정해진 시기에 맞춰 생후 약 3.5세까지 여러 차례의 무료 체크업과 상담이 이어진다.그 기록은 태어난 아기가 모두 받는 '그린북'이라는 초록색 책자에 기록된다. 우리 아이는 생후 1주, 2주, 4주, 8주 차에 모두 이 공공 시스템을 통해 검진을 받았다. 출산 이후의 돌봄이 개인의 체력이나 가족의 여력에만 맡겨지지 않는 구조라는 점을 이때 처음 실감했다.초보 부모에게 가장 막막한 순간은 "이게 정상인지 아닌지 모를 때"다. 아기가 계속 울 때, 내 몸의 회복이 더딘 것 같을 때, 인터넷 검색만으로는 확신이 들지 않을 때.호주에는 24시간 운영되는 산모·영유아 상담 전화(MCH Line)가 있다. 전화 한 통이면 공공 보건 시스템에 속한 간호사와 상담할 수 있다. 나는 이 서비스를 여러 번 이용했다. 산후 우울감이 느껴질 때, 아기 피부에 발진이 났을 때, 유선염이 왔을 때 등등. 특히, 아기가 너무 어린데다 제왕절개 후 회복 중엔 멀리 이동할 수 없어 전화 상담이 큰 도움이 됐다.무엇보다도 상담은 막연한 조언이 아니라 우리 아이의 월령과 발달 단계를 기준으로 진행됐다. 이 점이 인터넷 정보와 가장 달랐다. 통역 서비스를 통해 한국어 상담이 가능한 경우도 있어 이민자 부모로서 심리적 부담을 크게 덜 수 있었다.호주는 모유수유를 적극적으로 권장하는 나라다. 그러나 내가 체감한 차이는 그 권장이 실제로 이어질 수 있도록 구체적인 지원이 함께 제공된다는 점이었다. 출산 직후부터 모유수유를 시작했지만 초반 1~2주는 자세도 어렵고 체력적으로도 힘들었다.이 과정에서 나는 모유수유 유선 컨설팅을 받았다. 전화 상담을 통해 아기의 수유 패턴과 반응을 설명하고, 수유 자세와 빈도, 젖 물림에 대해 구체적인 조언을 받을 수 있었다. 그 덕분에 모유수유는 '의지로 버티는 선택'이 아니라 현실적으로 지속 가능한 방식이 됐다.모유수유는 아기에게는 면역과 안정감을, 산모에게는 회복과 정서적 유대에 도움을 준다. 하지만 이런 장점은 개인의 노력만으로 유지되기 어렵다. 공공의 지원이 있을 때 비로소 한 가정의 선택지가 된다.호주에서 가장 인상 깊었던 점은 산모의 정신 건강에 굉장히 신경을 쓴다는 것이다. 출산 후 이유 없이 눈물이 나는 날들이 이어졌다. 호르몬의 변화, 예상대로 흘러가지 않은 분만과 출산, 곁에 가족이 없다는 서러움 등 복합적인 감정의 변화였다. 기분이 오락가락하니 육아도 아기와의 유대도 쉽지 않았다.하지만, 첫 2주 간 우리 집에 방문한 간호사 덕분에 점차 안정을 찾아갔다. 담당 간호사는 나의 고충을 귀담아 들어 주었다. 그리고 출산 후 정서 변화가 매우 흔하다고 설명하며, 남편과 나의 심리 검사도 진행했다. 산모 뿐만 아니라 남편의 감정 변화까지 신경 써주는 것이다.간호사와 이야기를 나누고, 우울감은 거의 없어졌다. 하지만 나는 추가적으로 상담을 진행하고 싶었고, 간호사는 우리 지역에서 무료로 상담을 진행할 수 있는 서비스를 소개해 주었다. 아기 때문에 멀리 갈 수 없기에 영상 통화인 줌으로 진행했다. 육아 고충, 나의 기분 변화 등 이야기를 나누는 것만으로도 위안이 되었다.출산 이후의 감정 변화 역시 개인의 인내나 성격 문제로 치부되지 않고, 공공이 함께 관리해야 할 영역으로 다뤄지고 있었다.지금도 육아는 쉽지 않다. 양가와 멀리 떨어져 남편과 둘이 감당해야 할 몫은 분명 크다. 하지만 한 가지는 분명하다. 나는 완전히 혼자 아이를 키우고 있지는 않다. 도움을 받을 수 있는 창구가 있고, 연결될 수 있는 시스템이 있다는 사실만으로도 육아의 난이도는 크게 달라진다.출산과 육아는 개인의 선택이지만, 그 이후를 개인에게만 맡길 것인지는 사회가 결정한다. 호주에서의 경험은 '지원이 있는 육아'가 어떤 모습인지 구체적으로 보여주었다. 그리고 그 차이는, 생각보다 훨씬 컸다. 나날이 육아가 즐거워지고 쉬워지고 있다!