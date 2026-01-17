통일부 "무인기 수사는 당연한 책무"... 야 '저자세' 비판 반박

큰사진보기 ▲2026년도 통일부 시무식이 지난 2일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열리고 있다. 정동영 통일부장관이 신년 인사말을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 통일부는 북한의 한국발 무인기 침투 주장에 대한 군경의 합동조사가 '대북 저자세'로 비친다는 야당의 비판에 대해 16일 "불필요한 국민적 갈등을 조장하고 적법한 수사 절차를 심각하게 왜곡하고 폄훼하는 것"이라고 반박했다.통일부는 이날 기자단에 배포한 입장에서 "남북간 우발적인 군사적 충돌을 유발할 수 있는 중대사안과 관련하여 정부가 객관적인 사실관계 규명을 통해 합당한 조치를 취하는 것은 국민의 생명과 안전을 책임지는 국가의 당연한 책무"라면서 이같이 말했다.통일부는 또 무인기 사건에 대한 수사가 군의 작전권을 위축시킨다는 주장에 대해서는 "남북간 군사적 충돌도 불사하겠다는 무모하고 위험천만한 인식"이라며 "윤석열 정권의 '평양 무인기 침투' 사건에 대한 반성이 결여된 무책임한 태도"라고 비판했다.그러면서 "신속한 군경합동조사를 통해 금번 무인기 사건의 진상을 조속히 규명함으로써 국민적 불안감과 의혹을 해소하고, 조사 결과에 따라 관계당국이 그에 상응하는 후속조치를 속도감있게 취해 나가길 기대한다"고 덧붙였다.이날 통일부의 입장은 국민의힘 등 야권의 비판에 대한 대응으로 해석된다.앞서 이재명 대통령은 지난 11일 북측의 무인기 침투 주장과 관련해 "사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라며 군경 합동수사팀의 신속하고 엄정한 수사를 지시했다.그러자 국민의힘 조용술 대변인은 논평을 내 "정부가 북한 주장에 편승해 존재 여부조차 불분명한 '도깨비 무인기' 수색에 국력을 소모한다"며 "'우리 군은 범인이 아니다'라는 해명만 되풀이하며 저자세를 보였다고 비판했다.이어 대통령이 '중대 범죄'라는 표현을 사용한 데 대해서는 "군의 작전권을 스스로 위축시키는 것은 북한 눈치 보기와 다를 바 없는 자충수"라고도 지적했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>