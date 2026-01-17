붉은 말의 해, 진주철도문화공원에서 만난 '붉은 숨결'

큰사진보기 ▲진주철도문화공원 기획전시〈붉은 숨결, 새벽을 깨우다〉 ⓒ 김종신 관련사진보기

새해 복 많이 받으라고 인사를 주고서 받은 지 얼마 되지 않은 듯한데 벌써 1월 중순을 지나갑니다. 연말연시의 바쁜 일상에서 잠시 벗어나고 병오년 새해, 말의 기운을 느끼고 싶어 진주철도문화공원을 찾았습니다. 붉은 말의 해라는 말이 마음에 오래 남아 있었습니다.옛 철도 용지 위에 조성된 공원은 겨울 햇살 아래 속도를 낮춘 채 숨을 고르고 있었습니다. 레일을 닮은 벤치와 넓은 광장은 서두르지 않아도 된다고 말하는 듯했습니다. 공원 끝에 자리한 옛 일호 광장 기획전시실 앞에서 전시 제목이 먼저 시선을 붙듭니다. 〈붉은 숨결, 새벽을 깨우다〉. 말이 말을 걸어오는 순간이었습니다.전시장 안은 붉은 색으로 시작됩니다. 벽면을 채운 제목 글씨가 공간의 호흡을 정합니다. 내부로 들어서면 말의 형상이 이어집니다. 이번 기획전은 진주성 촉석루를 배경으로 맞은 편 강변을 힘차게 뛰어가는 적토마를 그린 윤봉자를 비롯한 12명의 작가가 참여해 각자의 시선으로 '에너지'를 해석한 작품들이 뿜어져 나왔습니다.질주하는 말이 있고, 숨을 고르는 말이 있습니다. 새벽을 향해 몸을 낮춘 말도 보입니다. 회화와 서예, 혼합 매체가 각자의 방식으로 같은 기운을 풀어냅니다.전시실 한가운데 놓인 나무 벤치에 잠시 앉았습니다. 시선을 고정하지 않아도 붓질의 방향이 몸으로 전해집니다. 물감이 번진 자리, 거칠게 남은 질감, 여백을 밀어내는 선들이 하나의 호흡처럼 이어집니다. 작품을 핑계로 함께 숨을 골랐습니다.작품 속 말은 동물의 재현에 머물지 않습니다. 근육과 속도보다 먼저 다가오는 것은 기운입니다. 어둠을 지나 밝음으로 나아가는 방향성입니다. 새해를 앞둔 마음가짐을 조용히 환기하는 힘이 붉은색 안에 머뭅니다.전시를 보고 나오면 다시 공원의 길이 이어집니다. 겨울 억새가 빛을 머금고, 나무 사이로 난 산책로가 길게 뻗어 있습니다. 철도가 멈춘 자리에 문화가 들어서고, 전시는 자연스럽게 산책으로 이어집니다. 발걸음을 늦추자, 풍경이 또렷해집니다. 말처럼 천천히 걷는 시간이 됩니다.이 공원은 전시 관람 후 숨을 고르기 좋은 장소입니다. 작품에서 받은 기운이 공원의 풍경과 겹치며 일상의 속도로 돌아갈 준비를 돕습니다. 새해를 맞아 잠시 멈추고, 다시 앞으로 나아갈 힘을 얻는 과정에 가깝습니다. 〈붉은 숨결, 새벽을 깨우다〉라는 큰 소리보다 긴 여운을 남기는 전시였습니다. 병오년의 시작에, 말이 먼저 말을 걸어온 하루였습니다.