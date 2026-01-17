나뭇가지로 '봄 꽃' 지키는 작가님, 멋집니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲심영진 사진작가봄꽃 단지에 나무 울타리를 만드는 심영진 사진작가 ⓒ 조연섭 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난 16일 오후, 동해시 천곡동 냉천 공원 봄 꽃 군락지에서 독특한 풍경을 목격했다. 차를 세우고 다가가 보니, 평소 알고 지내던 심영진 사진 작가가 버려진 나뭇가지를 봄 꽃이 필 장소 주변에 조심스럽게 꽂고 있었다."작가님 뭐하세요?"라고 묻자, 그는 "이렇게 나무를 꽂아 두면 사람들이 조심하거든요"라고 했다. 마른나무 가지로 울타리를 만들던 작가의 답변은, 이 시대가 잃어버린 '이타(利他)'의 가치를 말없이 보여주는 듯했다.심 작가의 행동은 일상적으로 보일 수도 있다. 그러나 그 안에는 명확한 목적이 있다. 개화기를 앞둔 꽃들이 무심한 발길에 짓밟히지 않도록, 버려진 나뭇가지로 경계를 만드는 것이다. 누가 시킨 것도, 보상이 따르는 것도 아니다. 그저 봄을 맞이할 꽃들과, 그 꽃을 기다리는 이웃들을 위한 조용한 배려다. 요즘 같은 불확실성의 시대, 상식이 통하지 않는다는 말이 일상이 되었다.개인의 이익이 공동체보다 우선 되고, 타인의 불편이나 자연의 순환은 쉽게 간과 된다. 이런 시대일수록 심 작가 같은 이타적 실천은 더욱 값지다. 내가 아닌 이웃, 자연, 공동체를 먼저 생각하는 구체적 행동이 이타 정신이다.심 작가는 버려진 나뭇가지라는 가장 평범한 재료로, 가장 평범한 장소에서, 가장 평범한 방식으로 이 가치를 실천했다. 그의 손길이 지나간 자리에는 나뭇가지만 남는 것이 아니라, 더불어 살아가는 삶의 태도가 새겨진다. 봄 꽃이 온전히 피어나기를 바라는 마음, 그 꽃을 보며 기쁨을 느낄 이웃들을 생각하는 마음이 그곳에 있다.불확실성 시대를 살아가는 우리에게 필요한 것은 화려한 담론이 아니라, 심 작가 같은 구체적 실천이다. 나보다 이웃과 자연을 먼저 생각하는 작은 행동들이 모여, 상식이 회복되고 공동체가 다시 살아난다. 동해 천곡동 봄꽃 군락지의 나뭇가지는, 우리 시대가 되살려야 할 이타 정신의 조용한 증언이다.​​​​​​​​​​​​​​​​