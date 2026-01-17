"모르겠다" 말해도 불이익 없는 교실을 꿈꾸며

조선대학교 명예교수. 조선대학교에서 부총장 및 총장직무대리를 역임했다. 기본소득국민운동본부 정책단장, 사단법인 기본사회 연구단장을 지냈으며, 제21대 대통령선거에서는 민주당 대선후보 직속 기본사회위원회 정책단의 기본교육위원회 위원장을 맡아 기본교육 관련 정책을 제안했다. 기본교육의 공공성과 방향 전환에 지속적인 관심을 가져왔다.

