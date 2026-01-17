최권석 안산시장 출마 예정자, 차량 사고 일행 구하려다 부상

큰사진보기 ▲시민을 구한 최권석 출마예정자운전자 부주의로 인한 교통사고 현장에서 시민을 구하고 사고를 당한 최권석 안산시장 출마예정자 ⓒ 제보자 관련사진보기

큰사진보기 ▲119차량으로 이송되는 최권석 출마예정자운전자 부주의로 인한 교통사고 현장에서 시민을 구하고 이송되는 최권석 출마예정자 ⓒ 제보자 관련사진보기

안산시장 선거에 출사표를 던진 최권석 출마 예정자가 사고 현장에서 시민을 구하려다 부상을 당한 것으로 알려졌다.지난 14일 저녁, 최권석 출마 예정자는 본오동 샘골로에서 열린 '부안향우회 회장 이취임식'에 참석해 향우들과 인사를 나눈 뒤 귀가하던 중이었다. 당시 인근 도로에서 운전자 부주의로 추정되는 차량이 인도로 돌진하는 위급한 상황이 발생했고, 최씨는 옆에 있던 여성 일행을 향해 몸을 날렸다. 최씨는 여성을 도로 안쪽으로 밀쳐내며 보호했으나, 정작 자신은 달려오던 차량과 충돌해 부상을 입었다.사고 직후 최씨는 인근 병원으로 이송되어 정밀 검사와 치료를 받고, 다음날 응급 수술을 받았다. 최씨가 보호한 여성은 다행히 큰 부상을 면한 것으로 전해졌다. 현장을 목격한 시민들은 "정치인이라서가 아니라, 사람으로서 본능적으로 몸을 던지는 모습에 큰 감명을 받았다"며 "말보다 행동으로 시민의 안전을 지키는 진정성을 보았다"고 말했다.최권석 출마예정자는 16일 기자와 한 전화 인터뷰에서 "시민의 생명과 안전을 책임지겠다고 나선 사람으로서 몸이 먼저 움직인 것은 당연한 일"이라며 "제가 조금 다치더라도 시민께서 무사하시니 천만다행이다. 빨리 회복하여 시민 곁으로 돌아가겠다"고 밝혔다.최씨 측근은 "선거 운동 중 뜻밖의 부상을 입었지만, 의지가 강해 회복되는 대로 일정을 재개할 예정"이라고 전했다.