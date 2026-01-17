우상호 '출마 본격 준비' 소식에, 국힘 강원도당 "무책임" 견제구

큰사진보기 ▲우상호 대통령실 정무수석 ⓒ 남소연 관련사진보기

* 위 기사에서 인용된 여론조사는 G1방송이 (주)리얼미터에 의뢰해 2026년 1월 1일(목)~2일(금) 양일 간 강원특별자치도 만 18세 이상 남녀 2509명을 대상으로 무선 전화 가상번호 100%로 실시했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%포인트, 표본추출방법은 성별/연령대별/권역별 인구 구성비에 따른 비례할당추출이며, 표집틀은 국내 통신사 (SKT, KT, LGU+) 제공, 무선 전화 가상번호 리스트다. 조사 방법은 구조화된 설문지를 이용한 자동응답(ARS) 조사, 가중값 산출 및 적용운 성별, 연령대별, 권역별 가중 부여(2025년 11월 말 행정안전부 주민등록인구통계 기준) 림가중, 응답률은 7.6% (총 3만2989명 중 2509명 응답 완료). 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.

국민의힘 강원도당이 6·3 지방선거 강원도지사선거에 출마할 것으로 알려진 우상호 청와대 정무수석의 사직 소식이 알려지자 비판에 나서며 견제에 나섰다.국민의힘 강원도당은 지난 16일 논평을 통해 "언론 보도에 따르면 우 수석은 도지사 출마를 위해 조만간 사직할 예정이라고 한다"며 "국정 혼란 수습의 책무를 저버리고 오직 본인의 출마를 위해 직을 던지는 모습은 공직자로서 최소한의 양심마저 저버린 행태"라고 직격했다.강원도당은 "환율은 천정부지로 치솟아 민생 경제가 위태롭고, 정치권은 특검법 상정과 필리버스터 맞불 등 극한 대립의 정점에 서 있다"면서 "이러한 엄중한 상황에서도 여야 간 가교 역할을 하며 소통을 책임져야 할 정무수석은 대체 어디서 무엇을 하고 있느냐"고 반문했다.이어 우 수석의 출마 행보를 '개인적인 스펙 쌓기'로 규정했다. 도당은 "우 수석에게 강원특별자치도가 그저 태어난 곳에 불과하듯, 정무수석이라는 중차대한 직함 또한 정치적 체급을 높이기 위한 수단이었나"라며 "정무수석으로서의 업적이라곤 정책실장의 국회 난동 수습뿐이라는 세간의 비아냥이 들리지 않느냐"고 주장했다.그러면서 "우 수석이 지금 향해야 할 곳은 강원특별자치도가 아니라 엄중한 국민의 심판대임을 명심하라"며 "국정 혼란을 방치하고 자리를 떠나는 행위를 국민이 결코 용납하지 않을 것"이라고 경고했다.한편 우 수석은 내일(18일)까지 공식 근무를 한 뒤 인수인계 기간을 거쳐 강원도지사 출마를 위한 본격적인 행보에 나설 것으로 알려졌다. 한 관계자는 <오마이뉴스>에 "내일까지 공식적인 근무를 할 것 같다"고 말했다.6·3 지방선거 강원도지사 선거는 여야 모두 중량급 인사들이 거론되며 일찌감치 달아오르고 있다. 더불어민주당에서는 우상호 수석과 이광재 전 강원지사가 당내 공천 경쟁을 벌일 것으로 예상되는 가운데 국민의힘은 김진태 현 강원지사에 이어 최근에는 전 미래통합당(국민의힘 전신) 출신 염동열 전 국회의원이 출마를 고심하고 있는 것으로 알려졌다.앞선 가상 대결 여론조사에서는 민주당 후보들이 김 지사를 상대로 오차 범위 밖의 우세를 점하고 있는 것으로 나타났다. 지난 5일 G1강원민방이 (주)리얼미터에 의뢰해 발표한 조사에 따르면, 이광재 전 지사와 김진태 지사의 양자 대결에서 이 전 지사가 49.5%로 김 지사(37.0%)를 12.5%p 차로 앞섰다. 우상호 수석과 김 지사의 양자 대결 역시 우 수석이 46.3%를 얻어 김 지사(38.1%)를 8.2%p 차로 앞지르는 결과가 나왔다.다만 다자구도 지지율 조사에서는 김 지사가 35.7%로 가장 높은 수치를 기록했으며, 민주당 후보로서의 적합도 조사에서는 이광재 전 지사(34.7%)가 우상호 수석(25.2%)을 9.5%p 차로 앞서고 있는 것으로 분석됐다.