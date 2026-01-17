캄보디아, 중국에 '4개월 무비자' 승부수... 통할까?

큰사진보기 ▲앙코르와트 전경 ⓒ 박정연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲캄보디아 국적항공사인 에어 캄보디아지난해 9월 중국상용항공기공사(COMAC)와 중국산 제트기 C909(구 ARJ21) 20대 도입을 위한 양해각서를 체결했다. ⓒ 에어 캄보디아 관련사진보기

큰사진보기 ▲수도 프놈펜 중심가에 위치한 차이나 타운수 년 전에 비해 이 곳도 중국인 여행객수가 크게 줄어 저녁시간때 한산한 수준이다. ⓒ 박정연 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아가 자랑하는 세계문화유산인 앙코르와트 ⓒ 박정연 관련사진보기

캄보디아 정부가 올여름, 최대 관광 시장인 중국을 향해 '무비자 입국'이라는 파격적인 카드를 꺼내 들었다. 2025년 한 해 동안 중국인 관광객 수가 100만 명을 넘어서는 등 완만한 회복세를 보이고는 있지만, 코로나19 이전의 '황금기'를 되찾기에는 여전히 부족하다는 판단에서다.태국과의 국경 충돌을 가까스로 휴전 국면으로 봉합한 상황에서, 국가 경제의 근간인 관광 산업을 다시 일으켜 세우기 위한 총력전에 들어간 셈이다.훈 마넷 총리의 승인을 거쳐 지난 16일 공식 발표된 이번 정책에 따라, 오는 6월 15일부터 10월 15일까지 4개월간 중국인 관광객에 대한 비자 요건이 한시적으로 면제된다. 대상은 중국 본토를 비롯해 홍콩과 마카오 여권 소지자다. 이들은 별도의 비자 신청이나 수수료 지불 없이 최대 14일간 체류할 수 있으며, 디지털 '캄보디아 e-어라이벌(Cambodia e-Arrival)' 카드만 작성하면 된다. 정책 시행 기간 동안 복수 입국도 허용된다.눈에 띄는 점은 대만 국적자가 이번 조치에서 제외됐다는 것이다. 캄보디아 정부는 공식적으로 이를 "행정적 적용 범위"에 따른 결정이라고 설명하고 있다. 이번 조치는 중국 본토와 홍콩, 마카오를 포함하고 대만을 제외한 것으로, 중국의 '하나의 중국' 원칙을 준수한 결과로 해석된다. 즉, 캄보디아가 대만을 별도 국가로 인정한 것이 아니라, 중국 정부 입장에 맞춰 별도의 입국 대상에서 제외한 것이다. 전문가들은 캄보디아가 아세안 국가 중에서도 친중 외교 기조를 유지해 온 만큼, 이번 결정 역시 이러한 정책적 연장선상에 있다고 분석한다.무비자 정책의 실효성을 높이기 위해 캄보디아는 항공 인프라 확충에도 속도를 내고 있다. 특히 중국과 미국 사이에서 펼치는 캄보디아의 '항공 실리 외교'가 주목된다.국적 항공사인 에어 캄보디아는 지난해 9월 중국상용항공기공사(COMAC)와 중국산 제트기 C909(구 ARJ21) 20대 도입을 위한 양해각서를 체결했다. 해당 기종은 중국 내 2·3선 중소 도시와 캄보디아를 잇는 단거리·중거리 노선에 집중 투입될 예정이다. 대규모 단체 관광객과 지방 도시 수요를 동시에 끌어들이겠다는 전략이다.동시에 캄보디아는 미국과의 무역·관세 협상 과정에서 보잉 737 MAX 20대 도입도 함께 추진하고 있다. 중국과 미국 양측의 항공기를 모두 대량 도입함으로써 외교적 부담을 최소화하는 한편, 중장거리 국제 노선과 단거리 지선망을 동시에 강화하겠다는 계산이다. 현재 프놈펜은 광저우, 상하이, 선전, 난징 등 중국 내 주요 8개 도시와 직항 노선으로 연결돼 있으며, 올여름 성수기를 앞두고 추가 증편도 예고된 상태다.캄보디아 정부가 이처럼 중국 시장에 공을 들이는 이유는 분명하다. 코로나19 이전인 2019년, 캄보디아를 찾은 중국인 관광객은 약 236만 명으로 전체 외국인 관광객의 약 35%를 차지했다. 단일 국가 기준 압도적인 비중이었다.지난 2025년 캄보디아를 찾은 중국인 관광객 수는 약 100만 명 수준까지 회복되며 반등의 발판을 마련했지만, 여전히 전성기의 절반에도 못 미친다. 특히 중국 관광객은 평균 체류 기간이 길고 카지노·리조트·쇼핑 등 고부가 소비 비중이 높아, 단순 수치 이상의 경제적 효과를 만들어왔다는 점에서 그 공백이 더 크게 느껴진다.현지 전문가들은 중국인 관광객 수 회복이 예상보다 더딘 또 다른 이유로, 캄보디아 정부의 강력한 온라인 범죄 조직 단속을 꼽는다. 일부 중국인 범죄 조직원들은 단순 관광객인 것처럼 위장하고 캄보디아에 체류했는데, 정부가 이들을 추방하거나 출국을 강제하면서 재방문을 꺼리게 된 경우가 많다는 것이다. 실제로 프놈펜 시내, 일명 차이나타운으로 불리는 지역은 과거 중국계 범죄자들이 활개를 치던 곳이었지만, 최근에는 한참 붐벼야 할 저녁 시간대조차 한산한 모습을 보이고 있다. 이러한 요인 때문에 통계상 중국인 관광객 수가 실제보다 다소 낮게 집계되었다는 해석도 나온다.다만 전문가들은 이러한 단속이 단기적으로는 관광객 수 회복을 제한했을 수 있지만, 장기적으로는 캄보디아의 안전과 국제사회로부터의 신뢰도를 높이는 효과가 클 것으로 보고 있다. 온라인 사기, 마약 유통 등 각종 불법 활동과 연계된 방문객을 걸러내면서, 합법적 관광객이 안심하고 방문할 수 있는 환경을 조성하는 계기가 될 수 있다는 것이다.한편 캄보디아 관광부는 이번 무비자 조치를 계기로 중국 내 대형 여행사와 온라인 플랫폼을 중심으로 공격적인 마케팅에 나섰다. 지난해 말 개항한 떼쪼국제공항 역시 초기 수용 능력 400만 명 규모를 갖추고, 늘어날 중국 관광객을 맞이할 준비를 마쳤다.이번 정책은 단순한 관광 활성화 차원을 넘어, 최근 태국과의 군사적 긴장이 완화 국면에 들어선 이후 국가 이미지를 다시 '안정된 관광지'로 복원하려는 시도라는 해석도 나온다. 국경 갈등과 안보 이슈가 잇따르며 위축됐던 관광 심리를 무비자와 항공 확대라는 실질적 카드로 돌파하겠다는 전략이다.관광업계 종사자이자 전직 관광부 공무원인 추온 비스나(42)씨는 "중국인 대상 무비자 정책과 항공편 증편은 정부가 활용할 수 있는 가장 강력한 카드"라며 긍정적으로 평가했다. 다만 그는 "중국 내 경기 둔화로 인한 실제 수요 파악이 필요하고, 태국과의 국경 갈등과 온라인 사기 등 치안 불안 요소도 여전히 남아 있다"고 지적했다. 이어 그는 "이번 무비자 조치가 단기적 관광객 증가에 그칠지, 아니면 중국인 관광객이 예전처럼 대거 방문해 관광 시장의 구조적 회복 신호가 될지는 좀 더 지켜봐야 한다"고 신중한 입장을 보였다.