미 권위지, 한글 보급과 독립운동의 선구자로 헐버트 재조명

Kim's meticulous research into Hulbert's life and accomplishments is an obvious labor of love, and the book is rich with excerpts from his subject's correspondence and published works, balancing Kim's impassioned but justifiable arguments for the significance of Hulbert's legacy.(헐버트의 생애와 업적에 대한 김동진의 세심한 연구는 명백히 사랑의 노동이며, 이 책은 헐버트의 서신과 출판물에서 발췌한 풍부한 자료를 담고 있다. 김동진은 열정적이면서도 정당한 논거로 헐버트 유산의 의미를 균형 있게 서술한다.)_커커스 리뷰 인용

큰사진보기 ▲김동진 저 『What About Korea?』, 미국 권위지 커커스 리뷰갈무리(헐버트기념사업회 제공 )

미국의 교육자이자 선교사였던 호머 B. 헐버트(Homer B. Hulbert, 1863~1949)의 생애와 업적을 조명한 책이 미국 출판계의 권위 있는 서평지로부터 호평을 받았다.헐버트기념사업회 김동진 회장이 집필한 < What About Korea?: Homer B. Hulbert: Champion of Korean Independence, Justice, and Humanity >(2025.4.15.)가 지난해 12월 30일 커커스 리뷰(Kirkus Reviews)로부터 "한국의 주권과 문화를 위한 헐버트의 헌신에 바치는 설득력 있고 포괄적인 헌사(A persuasive and comprehensive tribute to Hulbert's advocacy for Korean sovereignty and culture)"라는 평가를 받았다. 필자도 이 책을 모두 읽은 터라 서평이 공감이 갔다.헐버트는 1884년 다트머스대학을 졸업한 뒤 1886년 23세의 나이로 조선에 도착했다. 서울에 새로 설립된 육영공원의 교사로 부임한 그는 서양식 근대 교육을 도입하는 임무를 맡았다. 당시 조선은 국운이 기울어가는 시기였지만, 고종은 교육을 통해 국가의 발전을 도모하고 주변 강대국의 위협에 대응하고자 했다.커커스 리뷰는 헐버트가 부임 1년 만에 조선어에 능통해졌다는 점에 주목했다. 그의 교육 개혁 중 핵심은 한글이 명실상부 주류 공식 문자로 자리매김하는 것이었다. 헐버트는 성별이나 신분에 관계없이 모든 조선인의 교육을 증진하는 데 헌신했으며, 양반 계층이 선호하던 복잡한 한자와 달리 한글이 광범위한 문해력 확산을 가능하게 할 것이라고 믿었다.이러한 신념을 바탕으로 그는 1889년에 한글과 한국어의 우수성을 알리는 글 "The Korean Language"을 미국의 뉴욕트리뷴지에 발표했고, 2년 뒤 최초의 한글전용 교과서인 <사민필지>를 저술·출간했다. 이로부터 3년 뒤인 1894년 고종은 이른바 한글을 주류 공식 문자로 선포한 국문 칙령을 내각에 지시하고 1895년 온나라에 반포했다. 1년 뒤인 1896년 헐버트는 서재필, 주시경과 함께 한글전용 신문인 '독립신문' 창간과 간행에 결정적인 이바지를 했다(김슬옹, 2022. 헐버트 , "The Korean Language(1889)"의 한국어사ㆍ한국어학사적 의미. ≪한글≫ 83권 3호. 한글학회. 참조).커커스 리뷰는 이 책에 대해 "헐버트의 생애와 업적에 대한 세심한 연구가 돋보이는 사랑의 노동"이라고 평가했다.리뷰는 저자 김동진 회장이 헐버트의 서신과 출판물에서 발췌한 자료들로 책을 풍성하게 채웠으며, 열정적이면서도 정당한 논거를 통해 헐버트 유산의 의미를 균형 있게 서술했다고 평가했다. 또 김동진 회장이 "한국 근대 교육 체계의 아버지"라 부르는 헐버트의 면모를 충실히 기록한 역작이라고 결론지었다.김동진 회장은 기자와의 통화에서 이번 서평에 대해 "영어가 모국어가 아닌 제가 힘든 과정을 거쳐 영어로 책을 집필했는데, 서술이나 내용, 영문 표현에 대해 제대로 된 평가를 받을 기회가 없었다"라며 "이번에 커커스 리뷰에서 상당히 호평해 주어 보람을 느낀다"라고 밝혔다. 이어 "이를 계기로 헐버트 박사가 국제적으로 재평가받는 세계적인 인물로 자리매김하기를 기대한다"라며 "개인적으로 큰 영광"이라고 덧붙였다.